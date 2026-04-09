El actor Edgar Villa, quien da vida a 'Aniv Rubio' en La oficina, dio a conocer el fallecimiento de su madre, Ana María Enciso Bernal, a los 78 años, en un momento en el que su carrera atraviesa una etapa de crecimiento gracias a su participación en la serie.
Actor de 'La Oficina' anuncia la muerte de su mamá en medio del éxito de la serie
Actor de 'La oficina' anuncia la muerte de su mamá en medio del éxito de la serie
De acuerdo con lo compartido por el propio Edgar Villa en un video publicado en redes sociales, la salud de su madre se deterioró durante al menos dos meses antes de su muerte. La noticia se hizo pública en paralelo a la confirmación de la segunda temporada de la serie, proyecto que ha incrementado la visibilidad del elenco.
"Quiero agradecer primero a mi madre por darme todas las enseñanzas y porque se va con este sentido de que su hijo lo logró”, dijo el actor en un emotivo video publicado en Tik Tok.
Asimismo, indicó que, antes de su fallecimiento, logró compartir con su madre parte de la respuesta del público hacia la serie, mostrándole mensajes y contenido generado por seguidores del proyecto.
@edgarvillavillita Despidiendo a mi madre y agradeciendo a los amigos #asieslavida #laoficinamx @Magy Jim ♬ sonido original - Edgar Villa Villita Comediante
“Le enseñé sus mensajes, le enseñé sus dibujos, le enseñé toda la sensación que estaba causando la serie y se fue muy contenta por eso”, añadió.
En su mensaje, el actor también explicó que, debido a compromisos profesionales, no pudo estar presente en los actos funerarios de su madre por compromisos laborales. Señaló que se encontraba fuera de México, específicamente en Colombia, participando en un proyecto laboral que ya estaba en marcha y agradeció a sus colegas que, ante su ausencia, acudieron al funeral y ofrecieron ayuda a su familia.
Tras grab éxito, anuncian segunda temporada de La Oficina
El anuncio ocurre tras el posicionamiento de la serie como uno de los proyectos de comedia más exitosos de los últimos años.
La Oficina es una adaptación mexicana del formato internacional de comedia laboral, centrada en la dinámica cotidiana de empleados dentro de un espacio corporativo. La producción retoma el estilo de falso documental, con énfasis en interacciones incómodas, jerarquías internas y situaciones de humor derivadas del entorno de oficina.
Dentro de esta historia, Villa forma parte del elenco que da vida a los trabajadores de la empresa ficticia donde se desarrolla la trama.