Actor de 'La oficina' anuncia la muerte de su mamá en medio del éxito de la serie

De acuerdo con lo compartido por el propio Edgar Villa en un video publicado en redes sociales, la salud de su madre se deterioró durante al menos dos meses antes de su muerte. La noticia se hizo pública en paralelo a la confirmación de la segunda temporada de la serie, proyecto que ha incrementado la visibilidad del elenco.

"Quiero agradecer primero a mi madre por darme todas las enseñanzas y porque se va con este sentido de que su hijo lo logró”, dijo el actor en un emotivo video publicado en Tik Tok.

Asimismo, indicó que, antes de su fallecimiento, logró compartir con su madre parte de la respuesta del público hacia la serie, mostrándole mensajes y contenido generado por seguidores del proyecto.



“Le enseñé sus mensajes, le enseñé sus dibujos, le enseñé toda la sensación que estaba causando la serie y se fue muy contenta por eso”, añadió.

En su mensaje, el actor también explicó que, debido a compromisos profesionales, no pudo estar presente en los actos funerarios de su madre por compromisos laborales. Señaló que se encontraba fuera de México, específicamente en Colombia, participando en un proyecto laboral que ya estaba en marcha y agradeció a sus colegas que, ante su ausencia, acudieron al funeral y ofrecieron ayuda a su familia.