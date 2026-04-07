⁠5 series que no puedes perderte si te gustó ‘La Oficina’

Otras series que puedes ver si te gustó ‘La Oficina’

Club de Cuervos (4 temporadas) – Netflix

Una de las mentes detrás de La Oficina es Gary Alazraki, un productor, guionista y director mexicano que fue el encargado de escribir y dirigir la película Nosotros los Nobles, así como de ser cocreador, productor ejecutivo y director de Club de Cuervos, la exitosa serie que fue la primera original de Netflix en español.

Club de Cuervos estrenó en 2015. (IMDb)

Club de Cuervos es una serie que comparte el mismo humor que La Oficina pero a través de la historia de un club de futbol mexicano, los ‘Cuervos de Nuevo Toledo’.

Después de que el presidente y dueño del equipo, Salvador Iglesias falleciera, ahora sus hijos Salvador Iglesias Jr. e Isabel Iglesias deciden comenzar una competencia para demostrar quién es más merecedor de dirigir el equipo.

Además de la trama central de la historia, hay diversas subtramas que roban más de una carcajada al público a través de sus excéntricos y carismáticos personajes.

El éxito de Club de Cuervos catapultó las carreras de Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez a nivel internacional y consolidó a Alazraki como una mente creativa de la comedia mexicana.