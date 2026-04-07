⁠5 series que no puedes perderte si te gustó ‘La Oficina’

Tras el exitoso estreno de La Oficina, que adapta a México el formato de documental falso dentro de un lugar de trabajo, se ha confirmado una segunda temporada para este proyecto.
Mientras se desarrolla esta segunda parte, hay tiempo de ver otras series que comparten el mismo tipo de humor y formato de La Oficinay que en definitiva no puedes perderte.
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Otras series que puedes ver si te gustó ‘La Oficina’
Club de Cuervos (4 temporadas) – Netflix
Una de las mentes detrás de La Oficina es Gary Alazraki, un productor, guionista y director mexicano que fue el encargado de escribir y dirigir la película Nosotros los Nobles, así como de ser cocreador, productor ejecutivo y director de Club de Cuervos, la exitosa serie que fue la primera original de Netflix en español.
Club de Cuervoses una serie que comparte el mismo humor que La Oficinapero a través de la historia de un club de futbol mexicano, los ‘Cuervos de Nuevo Toledo’.
Después de que el presidente y dueño del equipo, Salvador Iglesias falleciera, ahora sus hijos Salvador Iglesias Jr. e Isabel Iglesias deciden comenzar una competencia para demostrar quién es más merecedor de dirigir el equipo.
Además de la trama central de la historia, hay diversas subtramas que roban más de una carcajada al público a través de sus excéntricos y carismáticos personajes.
El éxito de Club de Cuervos catapultó las carreras de Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez a nivel internacional y consolidó a Alazraki como una mente creativa de la comedia mexicana.
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Modern Family (11 temporadas) – Disney+
Continuando con el formato de falso documental de La Oficina, la serie Modern Family nos presenta a la familia Pritchett que se compone por Jay y sus hijos Claire, y Mitchell, cada uno con su propia familia.
Esta serie de comedia demuestra las dinámicas de una “familia actual” donde cada personaje tiene una forma de ser y pensar diferente a la de los demás a pesar de ser de la misma sangre.
En el caso de Jay, está casado con Gloria (Sofía Vergara), quien es su segunda esposa, es mamá de Manny y tiene la misma edad que su hija Claire.
Por su parte, Claire está casada con Phil y tienen tres hijos, Hailey, Alex y Luke. En cuanto a Mitchell, es pareja de Cameron y adoptaron a su hija Lily en Vietnam.
El éxito de Modern Family fue tal que ganó 22 Premios Emmy y el Globo de Oro a Mejor Serie Comedia o Musical en 2012.
A través de sus 11 temporadas, se puede ver cómo la familia Pritchett va creciendo mientras se enfrenta a diversas situaciones cómicas con las que cualquier familia se puede identificar.
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La Casa de las Flores (3 temporadas) – Netflix
Si quieres probar una serie con más drama pero manteniendo la comedia, vale la pena ver La Casa de las Flores, protagonizada por Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Juan Pablo Medina.
Esta serie se caracteriza por tener un humor negro y un guión donde se abordan temas controversiales desde la risa.
En su estreno, esta serie se convirtió en una de las favoritas del momento gracias a la presencia de Verónica Castro y la conexión que el público tuvo con la historia de la familia De la Mora que consolidó su éxito gracias a una florería.
Los problemas comienzan a surgir cuando se encuentra el cadáver de la amante del padre de la familia, quien además comienza a incluir a la hija que tuvo con ella en el resto de la familia. Esta serie terminó en 2021 con una película.
Superstore (6 temporadas) – Prime Video
Si lo que más te gustó de La Oficina es su capacidad de mostrar con humor la vida laboral, es muy probable que disfrutes de Superstore.
Esta sitcom muestra la vida cotidiana de los empleados de Cloud 9, una tienda comercial, viendo con gracia lo monótono que puede llegar a ser su trabajo, las complicaciones en las relaciones entre empleados, así como críticas a sus bajos salarios.
Dentro de Superstore, podemos encontrar a America Ferrera como productora y uno de los personajes principales, interpretando a Amy, quien está casada desde los 19 años, tiene una hija y lleva 10 años en Cloud 9, razón por la que es la supervisora de planta.
Esta serie se estrenó en 2015 y llegó a su fin en 2021 en su sexta y última temporada.
The Office (9 temporadas) – HBO Max y Prime Video
Por supuesto, si viste La Oficina y aún no has visto la versión estadounidense, The Office, debes añadirla a tu lista.
En la versión de Estados Unidos conocemos a Michael Scott, interpretado por Steve Carrell, quien es el director de la sucursal en Scranton de Dunder Mifflin, una empresa de materiales de oficina.
Si bien la versión original de The Office es la de Reino unido, creada por Ricky Gervais, la de Estados Unidos se convirtió en la favorita de los fanáticos y fue la encargada de convertir este concepto en un fenómeno global que fue replicado en Canadá, Chile, Alemania, Francia, Arabia Saudita y muchos otros países, entre ellos, por supuesto, México.
Al igual que La Oficina, uno de los mejores aspectos de The Office son sus personajes como Jim Halpert, interpretado por John Krasinski, Dwight Schrute y Pam Beesly, cuya sinergia se transmite al público.
Si quieres continuar con la incomodidad y humor de la versión mexicana, no te pierdas la estadounidense.
Con tan solo una temporada, La Oficina ha logrado ganarse la atención y las risas de su público debido a la manera en que mostró la "vida godín" a través de un tipo de humor que solo los mexicanos pueden entender.