⁠ A pesar de la distancia, Cristian Castro apoyó a su hija Rafaela en un momento escolar importante en Colombia

Cristian Castro acompañó virtualmente a su hija Rafaela en un evento escolar

Rafaela, la hija de Cristian Castro y de la colombiana Paola Eraso, ha conquistado un nuevo logro: obtuvo las mejores calificaciones de su clase. La niña, que recientemente comenzó una carrera como modelo, también festejó su cumpleaños número 12 el mismo día de su presentación escolar.

Rafaela Castro cumplió 12 años. (Instagram - @rafaelacastroficial)

Si bien Cristian, quien vive en Miami, no pudo viajar a Colombia, país donde Rafaela vive junto a su mamá, sí estuvo presente durante el proyecto de su hija y la felicitó por su cumpleaños. Como informó Ventaneando, el cantante le regaló un celular a Rafaela y reiteró su apoyo hacia la niña: “Lo que necesites y feliz cumpleaños”.

Cristian Castro estuvo en videollamada durante el evento para poder ver a Rafaela. (Instagram - @rafaelacastroficial)

“Gracias, papi. Te amo mucho”, declaró la hija de Cristian. Además de su papá, Rafaela recibió las felicitaciones de sus maestros y compañeros, quienes describieron con palabras cariñosas a la niña y le demostraron su afecto. Castro también dio algunos consejos a la niña para que pueda mejorar sus presentaciones a futuro, según se informó en el programa de espectáculos de Tv Azteca.

