La familia Castro estuvo de celebración: Rafaela, la hija más pequeña de Cristian Castro , obtuvo las calificaciones más altas de su clase en el colegio donde estudia en Colombia. Aunque su papá no pudo estar físicamente con ella, sí observó la presentación de su hija por videollamada, donde la felicitó y le mostró su orgullo.
A pesar de la distancia, Cristian Castro apoyó a su hija Rafaela en un momento escolar importante en Colombia
Cristian Castro acompañó virtualmente a su hija Rafaela en un evento escolar
Rafaela, la hija de Cristian Castro y de la colombiana Paola Eraso, ha conquistado un nuevo logro: obtuvo las mejores calificaciones de su clase. La niña, que recientemente comenzó una carrera como modelo, también festejó su cumpleaños número 12 el mismo día de su presentación escolar.
Si bien Cristian, quien vive en Miami, no pudo viajar a Colombia, país donde Rafaela vive junto a su mamá, sí estuvo presente durante el proyecto de su hija y la felicitó por su cumpleaños. Como informó Ventaneando, el cantante le regaló un celular a Rafaela y reiteró su apoyo hacia la niña: “Lo que necesites y feliz cumpleaños”.
“Gracias, papi. Te amo mucho”, declaró la hija de Cristian. Además de su papá, Rafaela recibió las felicitaciones de sus maestros y compañeros, quienes describieron con palabras cariñosas a la niña y le demostraron su afecto. Castro también dio algunos consejos a la niña para que pueda mejorar sus presentaciones a futuro, según se informó en el programa de espectáculos de Tv Azteca.
¿Quién es Rafaela? La hija menor de Cristian Castro
Rafaela nació el 3 de abril de 2014 como resultado de la relación entre Cristian Castro y Paola Eraso, quien es una creadora de contenido y empresaria colombiana. La nieta de Veronica Castro vive en Colombia con su mamá y a pesar de la distancia mantiene una relación cercana con su papá.
Recientemente, compartió en su cuenta de Instagram , que es administrada por su papás, una sesión de fotos de modelaje, con lo que demostró que ha incursionado en el mundo de la moda. Rafaela también ha publicado videos donde muestra su talento como influencer .
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En su red social, la niña también ha demostrado su talento para cantar, tocar el piano y bailar ballet. Asimismo, ha dejado en claro que quiere seguir los pasos de su papá, quien la apoya en sus proyectos, y que le gustaría ser como Shakira, como declaró en una entrevista con Ventaneando en 2023.
¿Quiénes son todos los hijos de Cristian Castro?
Además de Rafaela, Cristian Castro es padre de Simone Candy, nacida en 2005, y Mikhail Zaratustra, en 2007. Ambos tienen como mamá a Valeria Liberman , una abogada argentina con quien el hijo de Verónica Castro estuvo casado por poco más de cuatro años.
En un encuentro con la prensa en el marco de sus conciertos de marzo en el Auditorio Nacional de la CDMX, Castro reveló que sus dos hijos mayores ya tienen 18 y 20 años e incluso ya tienen parejas. Ambos ya están en la universidad, en el caso de Simone, está estudiando psicología, mientras que Mikhail optó por Economía.
En esa misma entrevista, el intérprete de Azul comentó que “estoy la verdad muy orgulloso. Se ven muy bonitos, tienen sus parejas, los veo muy bien”, también agradeció a su ex esposa Valeria por cuidar de ellos: “A la mamá también la veo muy bien... educándolos, la verdad estoy agradecido”.