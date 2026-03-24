Rafaela, hija menor de Cristian Castro , sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un video con fotografías de una sesión de fotos que hizo y en la que revela su talento como modelo. La hija del cantante mexicano también ha contado que tiene interés por el canto y el baile e incluso ha declarado que quiere tener una carrera musical.
La hija menor de Cristian Castro, Rafaela, debuta como modelo
La hija más pequeña de Cristian Castro, Rafaela, es modelo
La hija menor de Cristian Castro, Rafaela, de 11 años y cuya mamá es la colombiana Paola Eraso, compartió a través de su perfil de Instagram, que es administrado por sus papás, un video de una sesión de fotografías que realizó.
En las fotografías compartidas se puede apreciar la naturalidad con la que la hija más pequeña de Cristian posa frente a la cámara. Dentro de los más de 3,500 likes que ha recibido la publicación de la niña, uno de los más especiales es el de su abuela, Verónica Castro , quien es cercana a su nieta, Rafaela.
Esta no es la primera vez que Rafaela muestra su talento frente a la cámara, después de todo, en su perfil de Instagram ha compartido diversos videos donde prueba distintos productos como toda una influencer profesional.
Rafaela, hija de Cristian Castro, quiere ser como Shakira
No es sorpresa que Rafaela haya incursionado en el modelaje a pesar de su corta edad. En 2023, cuando tenía nueve años, declaró a Ventaneando que quiere tener una carrera como Shakira .
“A futuro me veo como Shakira, porque Shakira es una mujer guerrera que sigue sus sueños, que canta y baila y compone sus canciones y yo estoy siguiendo el ejemplo de ella porque le compuse una canción a mi papá”, declaró Rafaela.
La hija de Cristian Castro también mencionó que su papá apoya su deseo de ser cantante: “Él se siente orgulloso y piensa que soy una niña muy talentosa”, mencionó Rafaela, quien agregó que “mi papá está muy feliz por mi proceso, cuando le mando composiciones llora y se pone muy feliz”.
En el perfil de Instagram de la niña también se pueden encontrar videos donde demuestra su habilidad para tocar el piano, la cual comenzó a aprender con tan solo 4 años. También tiene videos cantando y en presentaciones de ballet en las que ha participado.
La relación entre Cristian Castro y su hija Rafaela
Rafaela nació el 3 de abril de 2014, fruto de la relación entre Cristian Castro y Paola Eraso, una creadora de contenido y empresaria colombiana. A pesar de que la relación amorosa entre Cristian y Paola no prosperó y Rafaela vive en Colombia con su mamá, eso no ha sido impedimento para que Rafaela se mantenga cerca de su papá.
Además de Cristian, Rafaela también es cercana a su abuela Verónica Castro, con quien tiene diversas fotografías en su cuenta de Instagram; por ejemplo, en diciembre de 2024, pasaron juntas el fin de año.
Rafaela es la hija menor de Cristian Castro, quien también es padre de Simone Candy y Mikhail Zaratustra a quienes tuvo con su ex esposa Valeria Liberman. Hasta ahora, la más pequeña de los Castro planea seguir los pasos de su papá y su abuela para convertirse en una celebridad.