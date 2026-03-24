⁠La hija menor de Cristian Castro, Rafaela, debuta como modelo

La hija más pequeña de Cristian Castro, Rafaela, es modelo

La hija menor de Cristian Castro, Rafaela, de 11 años y cuya mamá es la colombiana Paola Eraso, compartió a través de su perfil de Instagram, que es administrado por sus papás, un video de una sesión de fotografías que realizó.

Rafaela también ha compartido su participación en obras de teatro, recitales de ballet, conciertos de piano y más. (Instagram - @rafaelacastroficial)

En las fotografías compartidas se puede apreciar la naturalidad con la que la hija más pequeña de Cristian posa frente a la cámara. Dentro de los más de 3,500 likes que ha recibido la publicación de la niña, uno de los más especiales es el de su abuela, Verónica Castro , quien es cercana a su nieta, Rafaela.

Esta no es la primera vez que Rafaela muestra su talento frente a la cámara, después de todo, en su perfil de Instagram ha compartido diversos videos donde prueba distintos productos como toda una influencer profesional.