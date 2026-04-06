La nueva película The Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson , llega a salas rodeada de conversación. A pocos días de su estreno, distintas voces han señalado una desconexión entre la forma en que se ha promocionado y el trasfondo de la historia.
Llueven críticas al marketing de 'The Drama' por su desconexión con el tema central
Una conversación que va más allá de la pantalla
La organización March for Our Lives, fundada por estudiantes tras el tiroteo ocurrido en 2018 en Parkland, Florida, expresó su postura sobre la película y su campaña de marketing. A través de redes sociales, compartió un mensaje en el que advierte que la cinta incluye temas relacionados con un tiroteo escolar.
En la historia, Zendaya interpreta a Emma, una mujer que, días antes de su boda, revela un episodio de su pasado: durante su adolescencia consideró llevar a cabo un ataque escolar, aunque nunca lo concretó. Este elemento narrativo ha sido uno de los puntos más comentados tras hacerse público.
Desde la organización señalan que, si bien el arte puede abordar temas complejos desde distintas perspectivas, existe una responsabilidad en la manera en que estos se comunican, especialmente cuando se trata de problemáticas que han impactado a muchas comunidades. En ese sentido, consideran que la estrategia promocional no refleja con claridad el peso del tema que aborda la película.
Hasta el momento, la productora A24 no ha respondido públicamente a estas opiniones. Mientras tanto, la conversación en torno a The Drama continúa creciendo, no solo por su propuesta narrativa, sino por el contexto en el que se presenta.