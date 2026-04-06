Llueven críticas al marketing de 'The Drama' por su desconexión con el tema central

Una conversación que va más allá de la pantalla

La organización March for Our Lives, fundada por estudiantes tras el tiroteo ocurrido en 2018 en Parkland, Florida, expresó su postura sobre la película y su campaña de marketing. A través de redes sociales, compartió un mensaje en el que advierte que la cinta incluye temas relacionados con un tiroteo escolar.

En la historia, Zendaya interpreta a Emma, una mujer que, días antes de su boda, revela un episodio de su pasado: durante su adolescencia consideró llevar a cabo un ataque escolar, aunque nunca lo concretó. Este elemento narrativo ha sido uno de los puntos más comentados tras hacerse público.