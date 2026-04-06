La inesperada reacción de Belinda al ver fotos suyas creadas con inteligencia artificial

Belinda reacciona al ver sus fotos hechas con inteligencia artificial

Belinda se volvió tendencia en redes sociales tras reaccionar a una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial que rápidamente se viralizaron. A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró su sorpresa ante estas representaciones y, con humor e ironía, comentó la forma en que fue retratada.

Belinda (Instagram)

“Díganme nada más que parezco yo… me sacan como de buchona. Mira cuántos billetes me ponen, ¿por qué hacen esto?”, comentó mientras revisaba las fotos.

Las fotos comenzaron a circular en distintas plataformas y muestran a la artista rodeada de lujos y fajos de dinero, lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios. En una de las fotos, aparece sentada con un abanico de billetes, rodeada de accesorios llamativos como anillos y relojes.



En otra imagen, la cantante posa en lo que parece ser un baño elegante. Lleva una playera blanca con estampado y shorts de mezclilla mientras carga un arma.