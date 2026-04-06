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Espectáculos

La inesperada reacción de Belinda al ver fotos suyas creadas con inteligencia artificial

Belinda se volvió tendencia en redes sociales tras reaccionar a una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial que rápidamente se viralizaron.
lun 06 abril 2026 11:05 AM
Belinda
Belinda (Instagram)

Tras su breve visita a México, Belinda regresó a España para continuar con las grabaciones de Carlota, una serie inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo. Durante su estancia en la Ciudad de México, la artista no solo avanzó en nuevos proyectos, como la grabación de una canción junto a Los Ángeles Azules para el Mundial de Futbol 2026, también protagonizó un momento que se volvió viral al recrear un asalto dentro de un microbús.

Ahora, la cantante vuelve a ser tendencia en redes sociales tras reaccionar con humor a una serie de imágenes suyas generadas con inteligencia artificial. Fiel a su estilo, tomó con ligereza la situación y respondió de forma divertida a las representaciones que se hacen de ella.

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Belinda reacciona al ver sus fotos hechas con inteligencia artificial

Belinda se volvió tendencia en redes sociales tras reaccionar a una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial que rápidamente se viralizaron. A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró su sorpresa ante estas representaciones y, con humor e ironía, comentó la forma en que fue retratada.

Belinda
Belinda (Instagram)

“Díganme nada más que parezco yo… me sacan como de buchona. Mira cuántos billetes me ponen, ¿por qué hacen esto?”, comentó mientras revisaba las fotos.

Las fotos comenzaron a circular en distintas plataformas y muestran a la artista rodeada de lujos y fajos de dinero, lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios. En una de las fotos, aparece sentada con un abanico de billetes, rodeada de accesorios llamativos como anillos y relojes.

@belindauniverse Beli viendo como la editan con IA #belinda #belindaedit #beli #princesadelpoplatino @Belinda ♬ sonido original - Beli Beli-K 🌵

En otra imagen, la cantante posa en lo que parece ser un baño elegante. Lleva una playera blanca con estampado y shorts de mezclilla mientras carga un arma.

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Belinda recorre un tianguis y se vuelve viral

Belinda volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez durante su reciente visita a México, donde fue captada en un tianguis mientras grababa su nuevo video junto a Los Ángeles Azules.

Belinda
Belinda (Instagram)

En videos que circularon en distintas plataformas, se observa a la cantante recorriendo los pasillos del lugar, conviviendo con comerciantes y disfrutando del momento con naturalidad. Incluso, llamó la atención al ser vista comiendo mango en vaso, un detalle que rápidamente se volvió viral.

@belindauniverse La Princesa del Pop Latino en su visita Relámpago a México #beli #princesadelpoplatino #belinda @Belinda ♬ sonido original - Juana_😈☿😺

La sorpresa entre vendedores y transeúntes fue evidente al verla caminar entre los puestos de lona, disfrutando de la vida cotidiana en la capital. Lejos de mantenerse distante, Belinda se mostró cercana, interactuando con quienes la reconocían y participando en la dinámica del lugar.

Durante su recorrido, se detuvo en varios puestos para ver ropa y accesorios, mostrando interés por la oferta local. Además, accedió sin problema a tomarse fotos con fans que se le acercaban. Su actitud sencilla y espontánea generó una ola de comentarios positivos en redes, donde muchos destacaron que la artista mantiene su conexión con las tradiciones y lo cotidiano en México.

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abril 2026

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