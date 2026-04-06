La inesperada reacción de Belinda al ver fotos suyas creadas con inteligencia artificial

Tras su breve visita a México, Belinda regresó a España para continuar con las grabaciones de Carlota, una serie inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo. Durante su estancia en la Ciudad de México, la artista no solo avanzó en nuevos proyectos, como la grabación de una canción junto a Los Ángeles Azules para el Mundial de Futbol 2026, también protagonizó un momento que se volvió viral al recrear un asalto dentro de un microbús.
Ahora, la cantante vuelve a ser tendencia en redes sociales tras reaccionar con humor a una serie de imágenes suyas generadas con inteligencia artificial. Fiel a su estilo, tomó con ligereza la situación y respondió de forma divertida a las representaciones que se hacen de ella.