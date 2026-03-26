Hay conciertos que se escuchan y hay otros que literalmente se sienten. El regreso de Rels B a México fue de los segundos: una experiencia construida a partir de momentos, de esos que se quedan incluso cuando la música termina y que tuvo la ciudad de Puebla como telón de fondo.
Rels B hace vibrar Puebla en su esperado regreso a México
Desde sus primeras presentaciones en recintos íntimos hasta el histórico sold out en el Foro Sol, la relación entre Rels B y México ha trascendido lo estrictamente profesional para convertirse en un fenómeno de identidad mutua.
Para el artista mallorquín, el público mexicano no es solo una audiencia, sino el motor que ha impulsado su ascenso internacional, consolidando al país como su bastión más importante fuera de España.
'A New Star 2026 World Tour' de Rels B llegó a Puebla
El intérprete español aterrizó en Puebla como parte de su A New Star 2026 World Tour, y bastaron unos segundos sobre el escenario para confirmar que su conexión con el público mexicano es energía pura, de ida y vuelta.
“Siempre es muy especial venir a México, y Puebla tiene un público de primer nivel”, soltó Rels B con esa naturalidad que lo caracteriza, mientras la gente respondía con gritos que parecían subirle el volumen a la noche.
Aunque su presentación fue breve, el recorrido estuvo completo. Desde los temas que marcaron sus inicios hasta las canciones de La Isla, su disco más personal —y, según confesó, también su favorito—. Ahí hizo una pausa para recordar una lección que ha marcado su carrera: confiar en su instinto.
"Siempre hay que escucharte a ti mismo", el mensaje de Rels B en Puebla
“Este disco es el que más me gusta. Lo gracioso es que la disquera no lo quería… decían que no iba a vender. Y aquí estamos, cantándolo juntos. Siempre debes escucharte a ti mismo y no hacer caso al ruido de afuera”, dijo, en uno de los momentos más honestos de la noche.
El cierre tenía que estar a la altura. Y lo estuvo. ‘A Mí’ se convirtió en un coro colectivo, uno de esos momentos donde ya no hay artista y público, sino una sola vibra compartida. Antes de irse, dejó una promesa clara: volver pronto, sin prisas y con un show completo de dos horas y media.
“Hoy tenemos la energía muy alta. Yo sé que muchos lo dicen y es verdad, México es el mejor público del mundo. Vamos a regresar. Es una promesa”.
Un momento que se quedará guardado por siempre
Y aunque las luces se apagaron y la música se detuvo, algo de todo eso se quedó suspendido en el aire. O mejor dicho, guardado.
A un costado del escenario principal, una bóveda de cristal resguardaba cientos de botellas de cerveza XX. No era una instalación cualquiera: equipada con micrófonos ambientales y conectada directamente a la cabina de audio, fue capturando cada beat, cada grito y cada momento del concierto. Como si la música no solo se escuchara, sino que se almacenara.
Aunque la marca no ha revelado mayores detalles sobre el propósito de la bóveda, la instalación refuerza su apuesta por propuestas que reinterpretan la conexión entre música, cultura y marca. Así, mientras Daniel Heredia Vidal (nombre real de Rels B) se despedía con una sonrisa, Puebla no solo se llevaba el recuerdo de una tarde electrizante. También dejaba ahí, encapsulada, toda esa energía, vibrando todavía.