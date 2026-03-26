Rels B hace vibrar Puebla en su esperado regreso a México

Desde sus primeras presentaciones en recintos íntimos hasta el histórico sold out en el Foro Sol, la relación entre Rels B y México ha trascendido lo estrictamente profesional para convertirse en un fenómeno de identidad mutua.

Para el artista mallorquín, el público mexicano no es solo una audiencia, sino el motor que ha impulsado su ascenso internacional, consolidando al país como su bastión más importante fuera de España.

'A New Star 2026 World Tour' de Rels B llegó a Puebla

El intérprete español aterrizó en Puebla como parte de su A New Star 2026 World Tour, y bastaron unos segundos sobre el escenario para confirmar que su conexión con el público mexicano es energía pura, de ida y vuelta.

Rels B regresó a México para hacer vibrar al público de Puebla (Cortesía)

“Siempre es muy especial venir a México, y Puebla tiene un público de primer nivel”, soltó Rels B con esa naturalidad que lo caracteriza, mientras la gente respondía con gritos que parecían subirle el volumen a la noche.

Aunque su presentación fue breve, el recorrido estuvo completo. Desde los temas que marcaron sus inicios hasta las canciones de La Isla, su disco más personal —y, según confesó, también su favorito—. Ahí hizo una pausa para recordar una lección que ha marcado su carrera: confiar en su instinto.