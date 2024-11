Rels B, Becky G y Paulo Londra encendieron el escenario del Flow Fest 2024

Paulo Londra y Rels B pusieron a bailar a todos en el Hermanos Rodríguez

Las emociones continuaron con Paulo Londra, quien se presentó en el escenario Sprite del Flow Fest justo después de la californiana: “Cada vez que me subo al escenario es un partido distinto, se siente como una conexión que no sé cómo explicarla. Dejo de ser yo para ser parte de una locura más grande”, se pudo escuchar en la intro del cantante argentino.

Así se vivió el Flow Fest 2024 (Cortesía )

Sin duda, el tema más coreado de su setlist fue Cuando te besé, donde ahora Becky G fue la invitada especial sobre el escenario. También fue la primera vez que el dúo interpretó esta canción en vivo, por lo que fue un momento sumamente especial para todos los presentes: “Hemos esperado no sé cuántos años para cantar esta canción en vivo. Así que, ¿están listos?”, preguntó la intérprete antes de comenzar el tema que acumula casi mil millones de reproducciones en YouTube.

Para los que aguantaron hasta el final después de dos días llenos de sorpresa, llegó la recompensa: Reels B fue el encargado de apagar las luces en el Coca-Cola Stage este año. El español empezó su show con el tema Mejor no nos vemos y así comenzó la fiesta que terminó poco después de las dos de la mañana. Le siguieron temas como Tienes el don, La prisión y A new star, con la que cerró la noche: “Gracias por este sueño de verdad. No paro de repetirlo pero es que la vida es maravillosa. Muchísimas gracias México”, comentó el cantante para darle paso a la cuenta regresiva para la edición 2025 del Flow Fest.