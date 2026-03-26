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Espectáculos

Gabriela de la Garza revela el lado más humano de los médicos en la serie Doc

La actriz Gabriela de la Garza habla de su poderoso personaje en Doc y cómo la serie apuesta por humanizar el mundo médico más allá del quirófano.
jue 26 marzo 2026 01:51 PM
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Gabriela de la Garza, actriz. (Cortesía. )

En un panorama saturado de dramas clínicos, Gabriela de la Garza encuentra en Doc un territorio fértil para explorar algo más profundo que la tensión de un quirófano: la fragilidad humana. La actriz mexicana interpreta a Jimena, una psiquiatra que también lidera un departamento médico, en una historia donde el pulso narrativo no solo está en los casos clínicos, sino en las vidas que se entrecruzan detrás de ellos.

Lejos de romantizar la medicina, la serie apuesta por desmenuzar la complejidad emocional de quienes ejercen la profesión. “Lo que sucede detrás de los consultorios resulta incluso más atractivo”, confiesa la actriz, subrayando que el verdadero gancho del género está en los dilemas personales, las contradicciones y las decisiones que no caben en un diagnóstico. En ese sentido, Doc se construye como un melodrama contemporáneo que entiende que la vida —como ella misma dice— ya es suficientemente intensa.

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Para De la Garza, el personaje fue un hallazgo inmediato. No solo por su posición de poder dentro del hospital, sino por su multidimensionalidad: una mujer brillante, exigente consigo misma, que enfrenta conflictos familiares mientras sostiene una carrera demandante. “Es una mujer con muchas dimensiones”, explica, adelantando que el viaje de Jimena está marcado por tensiones internas que la obligan a mantenerse en pie incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse.

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Gabriela de la Garza en fotograma de la serie Doc. (Cortesía. )

La preparación para el papel no fue superficial. El elenco atravesó un proceso riguroso que incluyó visitas a hospitales, asesoría médica constante y un entrenamiento técnico que iba desde dominar terminología compleja hasta comprender dinámicas clínicas reales. “Tenemos todo un glosario de enfermedades”, cuenta entre risas, reconociendo que la experiencia los volvió —al menos simbólicamente— un poco hipocondríacos.

Pero quizá uno de los giros más interesantes en su proceso fue personal. La actriz admite que históricamente había mantenido cierta distancia con la medicina tradicional. Interpretar a una figura de autoridad dentro de ese mundo no solo representó un reto actoral, sino también una reconciliación. Doc, dice, busca precisamente eso: humanizar a los médicos, mostrarlos no como figuras inalcanzables, sino como personas que también dudan, sienten y se equivocan.


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Esa dualidad —la profesional que no puede fallar y la mujer que enfrenta sus propias tragedias— se convierte en el eje emocional del personaje. “Ella sigue profesional, no falla, aunque por dentro se esté cayendo”, resume la actriz. En esa tensión se articula una narrativa que dialoga con la experiencia de muchas mujeres contemporáneas: liderar, sostener, rendir… mientras la vida personal arde en silencio.

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Fotograma de la serie Doc. (Cortesía. )

Detrás de cámaras, el proyecto encontró otro tipo de química. Con un elenco mayoritariamente mexicano y una producción colombiana, la serie se convirtió en un espacio de complicidad genuina. De la Garza comparte pantalla con actores con los que ha construido una historia de años, lo que se traduce en una dinámica orgánica que, inevitablemente, se filtra en pantalla. “No sabes lo que nos divertimos”, dice, describiendo un set donde la camaradería se convirtió en un activo creativo.

Dirigida por Francisco Franco, la serie también destaca por una mirada autoral que equilibra lo técnico y lo emocional. Para la actriz, trabajar con un director presente tanto en la narrativa visual como en el trabajo actoral fue clave para arriesgarse, soltarse y construir desde la confianza. El resultado: un drama médico con factura sólida que no solo apuesta por el suspenso clínico, sino por algo más difícil de lograr —empatía real.

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