Gabriela de la Garza revela el lado más humano de los médicos en la serie Doc

Para De la Garza, el personaje fue un hallazgo inmediato. No solo por su posición de poder dentro del hospital, sino por su multidimensionalidad: una mujer brillante, exigente consigo misma, que enfrenta conflictos familiares mientras sostiene una carrera demandante. “Es una mujer con muchas dimensiones”, explica, adelantando que el viaje de Jimena está marcado por tensiones internas que la obligan a mantenerse en pie incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse.

Gabriela de la Garza en fotograma de la serie Doc. (Cortesía. )

La preparación para el papel no fue superficial. El elenco atravesó un proceso riguroso que incluyó visitas a hospitales, asesoría médica constante y un entrenamiento técnico que iba desde dominar terminología compleja hasta comprender dinámicas clínicas reales. “Tenemos todo un glosario de enfermedades”, cuenta entre risas, reconociendo que la experiencia los volvió —al menos simbólicamente— un poco hipocondríacos.

Pero quizá uno de los giros más interesantes en su proceso fue personal. La actriz admite que históricamente había mantenido cierta distancia con la medicina tradicional. Interpretar a una figura de autoridad dentro de ese mundo no solo representó un reto actoral, sino también una reconciliación. Doc, dice, busca precisamente eso: humanizar a los médicos, mostrarlos no como figuras inalcanzables, sino como personas que también dudan, sienten y se equivocan.



