Reese Witherspoon celebra su cumpleaños 50 rodeada de sus hijos, con profundas reflexiones y el mejor consejo para todos

Reese Witherspoon comparte reflexiones sobre cada década de su vida

A más de 30 años de que acudió a un casting (en 1990) sin imaginar que terminaría protagonizando The Man in the Moon (1991), dirigida por Robert Mulligan, cuando apenas tenía 14 años, Reese Witherspoon celebró su cumpleaños número 50 y aprovechó la fecha para repasar los momentos y las circunstancias que han marcado su historia de vida.

Reese Witherspoon reflexiona sobre su vida al cumplir 50 años (Instagram de Reese Witherspoon)

En sus 40, la actriz se asume como una mujer con intención, que probó cosas nuevas y disfrutó la vida al máximo, según escribió en una serie de reflexiones que compartió en su cuenta de Instagram.

"Cumplir 40 fue como mi primer suspiro profundo. Ahora sé quién soy y qué quiero", señaló la actriz y empresaria.

"Producir, defender las historias de mujeres y ayudar a otras a encontrar su voz me llena de energía. Sigo trabajando duro, pero ahora con un propósito. Coescribí mi primera novela, exploré nuevos proyectos y me superé a mí misma como nunca antes", añadió.

Reese Witherspoon reflexiona sobre su vida al cumplir 50 años (Instagram de Reese Witherspoon)

En este punto, destaca la diversificación que encontró su mente creativa gracias a Hello Sunshine, la empresa de medios y casa productora que pone a las mujeres en el centro de las historias y de las producciones que surgen de la misma.