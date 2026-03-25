Convertida en una de las más grandes estrellas de Hollywood y una exitosa empresaria, Reese Witherspoon cumplió 50 años el pasado 22 de marzo y celebró rodeada por sus tres hijos, y dándose tiempo para reflexionar sobre su vida y los logros personales que han marcado cada etapa de su historia.
Reese Witherspoon celebra su cumpleaños 50 rodeada de sus hijos, con profundas reflexiones y el mejor consejo para todos
Reese Witherspoon cumplió 50 años y así lo celebró
Convertida en estrella de cine desde finales de la década de los noventa gracias a Juegos Sexuales y Legalmente Rubia, la actriz Reese Witherspoon llega a los 50 años de edad en un momento inmejorable en su carrera, no sólo frente a las cámaras (como lo muestra el éxito de la comedia The Morning Show de Apple TV), sino también gracias a su compañía Hello Sunshine y, principalmente, a que está rodeada de amor, en especial de sus tres hijos: Ava, Deacon y Tennessee.
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“Celebrando los 50 con mis hijos, familia y amigos hizo que este momento fuera tan especial. Gracias a todos los que se pusieron en contacto, enviaron deseos o compartieron amor desde lejos; significa mucho”, escribió la originaria de Nueva Orleans junto a un video en el que se le ve feliz junto a sus hijos.
Reese Witherspoon comparte reflexiones sobre cada década de su vida
A más de 30 años de que acudió a un casting (en 1990) sin imaginar que terminaría protagonizando The Man in the Moon (1991), dirigida por Robert Mulligan, cuando apenas tenía 14 años, Reese Witherspoon celebró su cumpleaños número 50 y aprovechó la fecha para repasar los momentos y las circunstancias que han marcado su historia de vida.
En sus 40, la actriz se asume como una mujer con intención, que probó cosas nuevas y disfrutó la vida al máximo, según escribió en una serie de reflexiones que compartió en su cuenta de Instagram.
"Cumplir 40 fue como mi primer suspiro profundo. Ahora sé quién soy y qué quiero", señaló la actriz y empresaria.
"Producir, defender las historias de mujeres y ayudar a otras a encontrar su voz me llena de energía. Sigo trabajando duro, pero ahora con un propósito. Coescribí mi primera novela, exploré nuevos proyectos y me superé a mí misma como nunca antes", añadió.
En este punto, destaca la diversificación que encontró su mente creativa gracias a Hello Sunshine, la empresa de medios y casa productora que pone a las mujeres en el centro de las historias y de las producciones que surgen de la misma.
Los años de juventud de Reese Witherspoon la convirtieron en la mujer que es a los 50
A sus 30, Reese Witherspoon asegura que fue encontrando su voz, equilibrando la maternidad y forjando su camino.
"Estaba aprendiendo a confiar más en mí misma, descubriendo cómo ser madre y tener una carrera profesional", explicó Reese.
"Empecé a producir porque quería contar historias importantes, historias de mujeres que no se contaban. Wild y Big Little Lies fueron puntos de inflexión. Me di cuenta de que podía crear mis propias oportunidades en lugar de esperar a que llegaran", recordó la también productora, cuyos proyectos están en plataformas como HBO o Apple TV.
En sus 20, se recuerda como ambiciosa, ansiosa y cuando tuvo su primer contacto con la fama".
"Tenía miedo de todo, pero seguí adelante. Me entregué por completo a papeles como en Election y Cruel Intentions, y luego gané un Oscar a los 29 por Walk the Line", escribió Reese, sobre aquel logro por la película en la que actuó junto a Joaquin Phoenix.
"Trabajaba sin parar, intentando encontrar mi camino en la vida, aprender a ser madre, y la mitad del tiempo no tenía ni idea de lo que hacía. Pero estaba aprendiendo y descubriendo que podía con más de lo que creía", enfatizó.
Tras cumplir 50 años, Reese Witherspoon mira hacia el futuro
Las reflexiones de Reese Witherspoon sobre cómo equilibró la maternidad con su carrera como actriz y, más tarde, como productora y mujer de negocios dejan ver que la presencia de una pareja no fue una constante en su vida.
El 5 de junio de 1999 se casó con Ryan Philippe, su coestrella de Juegos Sexuales, matrimonio del que nacieron Ava Elizabeth (9 de septiembre de 1999) y Deacon Reese (23 de octubre de 2003) y que terminó en 2007, tras una separación anunciada públicamente en octubre de 2006.
Después vino una relación con Jake Gyllenhaal entre 2007 y 2009, y más tarde su matrimonio con el agente Jim Toth, con quien se casó el 26 de marzo de 2011 y que es papá de su tercer hijo, Tennessee James (27 de septiembre de 2012), pero que también terminó en divorcio, anunciado en marzo de 2023, que fue tan discreto como su boda.
Quizá por eso, la actitud con la que vive su momento actual y ve hacia el futuro es digno de destacarse.
"¡Brindo por lo que viene! Aún hay mucho por hacer, y estoy emocionada por todo. Más historias que contar, más mujeres a las que apoyar y más maneras de seguir aprendiendo y creciendo", escribió la actriz.
Sin embargo, nos quedamos con la frase con la que resumió una serie de recuerdos compartidos el domingo en que celebró su cumpleaños 50 y que es la suma de todo lo vivido y que se convierte en el mejor consejo que nos puede dar a todos: "Hay que reírse todos los días que se pueda".