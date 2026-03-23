Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya planean su futuro: quieren casarse y tener un hijo

Kylie Jenner y Timothée Chalamet podrían comprometerse este mismo año

Según una fuente de Us Weekly, Kylie Jenner y Timothée Chalamet han tenido conversaciones muy sinceras sobre lo que quieren para su futuro, un paso que refleja el momento de madurez que atraviesan como pareja.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

Estas pláticas llegan después de que el actor hiciera público su cariño por su novia durante la pasada entrega de los Critics' Choice Awards, un gesto que llamó la atención por lo inusual, considerando lo reservados que han sido desde que empezaron su relación.

“Tuvieron muchas conversaciones sinceras sobre su futuro y lo que ambos quieren”, reveló una fuente. “No tienen prisa por casarse, pero están completamente en la misma sintonía e incluso han considerado comprometerse este año”, añadió.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

El informante también señaló que la pareja no descarta la posibilidad de tener un hijo juntos. Actualmente, Kylie Jenner es mamá de Stormi, de 8 años, y Aire, de 4, fruto de su relación pasada con Travis Scott.

“Kylie tiene muchas ganas de tener otro bebé y ha dejado claro que no cree que necesite estar casada para ello. Ambos están de acuerdo en que quieren tener un hijo juntos”, explica la fuente. “Timothée nunca había pensado en formar una familia hasta que conoció a Kylie”.