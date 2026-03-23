Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya planean su futuro: quieren casarse y tener un hijo

Después de tres años juntos, la historia de Kylie Jenner y Timothée Chalamet parece entrar en una nueva etapa. Aunque al inicio optaron por mantener un perfil discreto, con el tiempo han dejado ver la solidez de su relación. Una muestra clara de ello fue durante la reciente temporada de premios, cuando la empresaria acompañó al actor en distintas ceremonias, donde él estuvo nominado por su actuación en Marty Supreme.
De acuerdo con una fuente cercana, ambos están “muy comprometidos el uno con el otro” y mantienen una relación estable, basada en la comunicación y el entendimiento. En este contexto, la pareja habría comenzado a hablar con mayor compromiso sobre su futuro.