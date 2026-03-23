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Espectáculos

Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya planean su futuro: quieren casarse y tener un hijo

Después de tres años juntos, Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya estarían hablando de dar el siguiente paso en su relación, no descartan el compromiso y tener hijos.
lun 23 marzo 2026 10:02 AM
Kylie Jenner y Timothée Chalamet
Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

Después de tres años juntos, la historia de Kylie Jenner y Timothée Chalamet parece entrar en una nueva etapa. Aunque al inicio optaron por mantener un perfil discreto, con el tiempo han dejado ver la solidez de su relación. Una muestra clara de ello fue durante la reciente temporada de premios, cuando la empresaria acompañó al actor en distintas ceremonias, donde él estuvo nominado por su actuación en Marty Supreme.

De acuerdo con una fuente cercana, ambos están “muy comprometidos el uno con el otro” y mantienen una relación estable, basada en la comunicación y el entendimiento. En este contexto, la pareja habría comenzado a hablar con mayor compromiso sobre su futuro.

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Kylie Jenner y Timothée Chalamet podrían comprometerse este mismo año

Según una fuente de Us Weekly, Kylie Jenner y Timothée Chalamet han tenido conversaciones muy sinceras sobre lo que quieren para su futuro, un paso que refleja el momento de madurez que atraviesan como pareja.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet
Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

Estas pláticas llegan después de que el actor hiciera público su cariño por su novia durante la pasada entrega de los Critics' Choice Awards, un gesto que llamó la atención por lo inusual, considerando lo reservados que han sido desde que empezaron su relación.

“Tuvieron muchas conversaciones sinceras sobre su futuro y lo que ambos quieren”, reveló una fuente. “No tienen prisa por casarse, pero están completamente en la misma sintonía e incluso han considerado comprometerse este año”, añadió.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner
Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

El informante también señaló que la pareja no descarta la posibilidad de tener un hijo juntos. Actualmente, Kylie Jenner es mamá de Stormi, de 8 años, y Aire, de 4, fruto de su relación pasada con Travis Scott.

“Kylie tiene muchas ganas de tener otro bebé y ha dejado claro que no cree que necesite estar casada para ello. Ambos están de acuerdo en que quieren tener un hijo juntos”, explica la fuente. “Timothée nunca había pensado en formar una familia hasta que conoció a Kylie”.

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Kylie Jenner quiere tener más hijos

La fuente aseguró que ser mamá ha sido uno de los momentos de mayor orgullo para Kylie Jenner , quien quiere tener al menos otro bebé en el futuro: "Kylie siente que nació para ser madre y lo haría una y otra vez".

"Marty Supreme" Los Angeles Premiere
Timothée Chalamet y Kylie Jenner. (Getty Images)

A principios de este año se dio a conocer que Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya viven juntos en Los Ángeles desde hace más de un año, un paso que ha fortalecido aún más su relación. Una fuente cercana señaló a Page Six que su vínculo es tan sólido y estable que “es como si ya estuvieran prácticamente casados”.

Kylie Jenner
Kylie Jenner con sus hijos Stormi y Aire (Instagram)

“Están obsesionados el uno con el otro y siempre están juntos”, aseguró el informante, quien también destacó que el actor ya forma parte de la dinámica familiar y convive con los hijos de la empresaria.

Por su parte, Jenner comentó recientemente en una entrevista con Vanity Fair que desea dedicar los últimos años de sus veinte a sí misma, a sus negocios y a su trabajo, además de viajar y disfrutar de sus hijos. “Después, sí quiero tener más hijos”, afirmó.

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