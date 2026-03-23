Chappell Roan habló por primera vez de la controversia que la involucra en un tenso episodio ocurrido en Brasil, donde una niña de 11 años, hija del actor británico Jude Law, terminó llorando tras un encuentro con el personal de seguridad de la cantante.
Chappell Roan rompe el silencio tras la polémica con la hija de Jude Law: “No odio a los niños”
Chappell Roan es acusada de haber hecho llorar a la hija de Jude Law
El hecho tuvo lugar en un hotel de Sao Paulo, durante la visita de la artista al festival Lollapalooza. Según relató el futbolista Jorginho, padrastro de la menor, la niña simplemente se acercó a observar a la cantante durante el desayuno, sin interactuar directamente con ella.
Sin embargo, un guardia de seguridad intervino de manera agresiva, acusándolas de acoso, lo que provocó que la menor se angustiara hasta las lágrimas.
"Mi hija se despertó increíblemente emocionada. Incluso hizo un cartel porque estaba muy feliz de ver a una artista a la que realmente admira, o solía admirar", explicó el furbolista.
De acuerdo con el relato de Jorginho, Ada no abordó a la cantante, ni le pidió una fotografía, ni la interrumpió: "Simplemente pasó por delante de la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada".
"Honestamente, no sé en qué momento el simple hecho de pasar por delante de una mesa y mirar para ver si alguien está allí puede considerarse acoso", aseguró.
La versión de Chappell Roan sobre el incidente con la hija de Jude Law
Frente al video Viral, Chappell Roan negó cualquier responsabilidad directa. A través de sus redes sociales, la cantante aseguró que no presenció la escena ni dio instrucciones a ningún miembro de seguridad. Además, aclaró que el guardia involucrado no formaba parte de su equipo.
"Sólo contaré mi parte de la historia de lo que pasó hoy. Lo que pasó con un guardia de seguridad, que no es mi guardia de seguridad personal, ni siquiera lo vi, ni siquiera vi a una mujer ni a una niña, nadie se me acercó, nadie me molestó", aseguró.
"No le pedí al guardia de seguridad que se acercara a hablar con esta madre y su hija, no..., ellos no se me acercaron, ellas no hicieron nada", agregó.
Por último, precisó que, contrario a lo que ha circulado desde hace tiempo en redes sociales, donde se le atribuye un supuesto rechazo hacia sus seguidores, en especial hacia los niños, esa percepción es completamente falsa.
"No odio a las personas que son fanáticas de mi música, no odio a los niños, eso es una locura", finalizó.