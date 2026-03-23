Chappell Roan rompe el silencio tras la polémica con la hija de Jude Law: “No odio a los niños”

Chappell Roan es acusada de haber hecho llorar a la hija de Jude Law

El hecho tuvo lugar en un hotel de Sao Paulo, durante la visita de la artista al festival Lollapalooza. Según relató el futbolista Jorginho, padrastro de la menor, la niña simplemente se acercó a observar a la cantante durante el desayuno, sin interactuar directamente con ella.

Sin embargo, un guardia de seguridad intervino de manera agresiva, acusándolas de acoso, lo que provocó que la menor se angustiara hasta las lágrimas.

Cat Cavelli, la pequeña Ada y el furtbolista Jorginho. (Instagram)

"Mi hija se despertó increíblemente emocionada. Incluso hizo un cartel porque estaba muy feliz de ver a una artista a la que realmente admira, o solía admirar", explicó el furbolista.

De acuerdo con el relato de Jorginho, Ada no abordó a la cantante, ni le pidió una fotografía, ni la interrumpió: "Simplemente pasó por delante de la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada".

Jude Law (Getty Images)

"Honestamente, no sé en qué momento el simple hecho de pasar por delante de una mesa y mirar para ver si alguien está allí puede considerarse acoso", aseguró.