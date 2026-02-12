Reese Witherspoon se despide de James Van Der Beek con mensaje conmovedor tras producir su último proyecto

Reese Witherspoon está devastada por la muerte de James Van Der Beek

La actriz Reese Witherspoon compartió dos historias de Instagram para despedirse del actor James Van Der Beek después de que se confirmara su fallecimiento a los 48 años este 11 de febrero de 2026 por cáncer colorrectal.

En su primera historia, Reese compartió la publicación con la que la familia del actor anunció su deceso. “Estoy devastada por escuchar sobre James Van Der Beek. Que extraordinario y talentoso hombre que también demostró gran amabilidad y gracia en cada acción. Estoy rezando a todos los ángeles para que cuiden a su familia durante este difícil momento”, comentó.

Esta es la historia que Reese Witherspoon compartió tras el fallecimiento de James Van Der Beek. (Instagram - @reesewitherspoon)

Reese también compartió un video que James publicó el 8 de marzo de 2025 con motivo de su cumpleaños, donde habla sobre cómo el cáncer colorrectal le impidió seguir con sus actividades diarias: “Podía definirme como un hombre amoroso, capaz, fuerte, solidario esposo, padre y proveedor”.

Cuando el actor comenzó a tener dificultades por su cáncer le surgió la pregunta “¿Qué soy?”. Van Der Beek agregó que después de “estar frente a frente con la muerte”, llegó a la respuesta de que tanto él, como todas las personas, son merecedoras de amor sin importar sus condiciones.

La protagonista de The Morning Show, añadió el comentario “Hermoso” en su historia junto al video de James, el cual grabó cuando cumplió 48 años, en uno de los momentos que el mismo actor describe como el más difícil de su vida.