Reese Witherspoon reaccionó en Instagram a la muerte del actor James Van Der Beek , quien falleció después haber luchado contra el cáncer durante más de dos años. Reese es la productora de la serie Elle que estrenará en julio de 2026 y que fue el último proyecto como actor en el participó James.
Reese Witherspoon se despide de James Van Der Beek con mensaje conmovedor tras producir su último proyecto
Reese Witherspoon está devastada por la muerte de James Van Der Beek
La actriz Reese Witherspoon compartió dos historias de Instagram para despedirse del actor James Van Der Beek después de que se confirmara su fallecimiento a los 48 años este 11 de febrero de 2026 por cáncer colorrectal.
En su primera historia, Reese compartió la publicación con la que la familia del actor anunció su deceso. “Estoy devastada por escuchar sobre James Van Der Beek. Que extraordinario y talentoso hombre que también demostró gran amabilidad y gracia en cada acción. Estoy rezando a todos los ángeles para que cuiden a su familia durante este difícil momento”, comentó.
Reese también compartió un video que James publicó el 8 de marzo de 2025 con motivo de su cumpleaños, donde habla sobre cómo el cáncer colorrectal le impidió seguir con sus actividades diarias: “Podía definirme como un hombre amoroso, capaz, fuerte, solidario esposo, padre y proveedor”.
Cuando el actor comenzó a tener dificultades por su cáncer le surgió la pregunta “¿Qué soy?”. Van Der Beek agregó que después de “estar frente a frente con la muerte”, llegó a la respuesta de que tanto él, como todas las personas, son merecedoras de amor sin importar sus condiciones.
La protagonista de The Morning Show, añadió el comentario “Hermoso” en su historia junto al video de James, el cual grabó cuando cumplió 48 años, en uno de los momentos que el mismo actor describe como el más difícil de su vida.
La relación laboral entre James Van Der Beek y Reese Witherspoon
A pesar de que tanto Reese Witherspoon como James Van Der Beek estuvieron en la cima de sus carreras a finales de los 90 e inicios de los 2000, principalmente por Legalmente Rubia en el caso Reese y por Dawson Crece , en el de James, en realidad nunca actuaron juntos en una película o serie.
Fue hasta 2024 cuando Witherspoon y Van Der Beek trabajaron juntos en la serie Elle, precuela de las películas de Legally Blonde en la que se presenta la adolescencia de Elle Woods, el personaje al que dio vida Reese.
En el proyecto, Reese trabajó como productora ejecutiva a través de su compañía Hello Sunshine, que estuvo detrás de películas como Gone Girl o series como Big Little Lies y The Morning Show. Por su parte, James dio vida al personaje de Dean Wilson, un superintendente del distrito escolar que aspira a ser alcalde.
El 1 de julio de 2026 finalmente estrenará la serie Elle y con ella la última actuación de James Van Der Beek antes de su lamentable fallecimiento. Al igual que Reese Witherspoon, otros actores y celebridades que conocieron al actor han mostrado su impacto y lamentación ante la noticia del deceso de James.