El hijastro de Salma Hayek , François Pinault Jr., y la condesa Lara Cosima sorprendieron al anunciar su repentino compromiso a días de que oficializaran su noviazgo a través de las redes sociales de ella. A pesar de su origen aristocrático y de su corta edad, Lara ha comenzado a escribir su propio nombre dentro del mundo de la moda, donde Kering, que heredará François, es uno de los grupos de marcas de lujo más importantes.
¿Quién es Lara Cosima, la condesa que va a casarse con el hijastro de Salma Hayek?
¿Quién es Lara Cosima?
Lara Cosima, cuyo nombre completo es Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, es una condesa de 22 años que estudió en la Parsons School of Design en Nueva York. Fue becaria para Dior París y tiene una carrera como modelo que la ha llevado a ser portada de Vogue y a desfilar para marcas como Giorgio Armani.
Su interés en la moda también se ve reflejado en la creación de su propia marca de alta costura a la que llamó Cosima . La ahora prometida de François Pinault Jr. también se ha convertido en una figura muy presente en los desfiles de marcas de alta costura. Fue invitada a las pasarelas de Armani, Jean Paul Gaultier, Valentino, entre otras.
Ganó fama en redes sociales cuando comenzó a publicar fotos y videos de su día a día siendo estudiante de la prestigiosa escuela de diseño, así como siendo intern de Dior. En TikTok , hasta ahora, acumula 1.2 millones de seguidores y más de 41.3 millones de likes, mientras que Instagram tiene 812,000 seguidores.
@lara_cosima With the best photographer in the world @Élio Nogueira such an honor @Vogue Portugal #vogue #editorial ♬ original sound - Lara Cosima
La prestigiosa familia de Lara Cosima
Lara Cosima es hija de Florian Henckel von Donnersmarck, un conde y director de cine alemán que ganó el Oscar a Mejor película de habla no inglesa por La vida de los otros (2006). Su madre es Christiane Asschenfeldt, abogada y directora de la organización Creative Commons que defiende el acceso gratuito a la educación, esto de acuerdo con Vanity Fair . Según Harpers Bazaar , la familia noble austro-germana de Lara fue destacada durante la Revolución Industrial.
Una de las primeras ocasiones en que Lara llamó la atención del ojo público, fue durante el Baile de Debutantes de París de 2023, donde fue acompañada por su papá y lució un vestido Jean Paul Gaultier y una tiara de diamantes. Cosima no solo fue invitada a este evento, sino que fue la encargada de abrirlo. De acuerdo con People , en esa misma edición estuvieron presentes Lady Araminta Spencer-Churchill, de la familia de Winston Churchill, Carolina Lansing, cuya abuela es Carolina Herrera, así como la hija de la actriz Angela Bassett.
Su relación y compromiso con François Pinault Jr.
El pasado 14 de marzo, Lara Cosima publicó a través de su cuenta de Instagram su compromiso con François Pinault Jr., hijastro de Salma Hayek: “Me comprometí con mi mejor amigo y el chico más cool del mundo”, comentó Lara junto a fotografías de la pareja y de una carta anunciando su compromiso. Gracias a una publicación que la misma Lara compartió el 14 de febrero, se sabe que la pareja lleva al menos un año juntos.
El ahora compromiso y futuro matrimonio entre Lara Cosima y François Pinault Jr. representa la unión de dos familias poderosas, por un lado, el aristocrático y noble apellido Henckel von Donnersmarck y por el otro, la familia Pinault, dueña del grupo multinacional francés de marcas de lujo, Kering.