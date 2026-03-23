⁠¿Quién es Lara Cosima, la condesa que va a casarse con el hijastro de Salma Hayek?

¿Quién es Lara Cosima?

Lara Cosima, cuyo nombre completo es Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, es una condesa de 22 años que estudió en la Parsons School of Design en Nueva York. Fue becaria para Dior París y tiene una carrera como modelo que la ha llevado a ser portada de Vogue y a desfilar para marcas como Giorgio Armani.

Lara Cosima desfiló para Giorgio Armani en 2025. (Getty Images)

Su interés en la moda también se ve reflejado en la creación de su propia marca de alta costura a la que llamó Cosima . La ahora prometida de François Pinault Jr. también se ha convertido en una figura muy presente en los desfiles de marcas de alta costura. Fue invitada a las pasarelas de Armani, Jean Paul Gaultier, Valentino, entre otras.

Lara en la pasarela de Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring/Summer en 2024. (Getty Images)

Ganó fama en redes sociales cuando comenzó a publicar fotos y videos de su día a día siendo estudiante de la prestigiosa escuela de diseño, así como siendo intern de Dior. En TikTok , hasta ahora, acumula 1.2 millones de seguidores y más de 41.3 millones de likes, mientras que Instagram tiene 812,000 seguidores.

