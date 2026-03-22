¿Nuevo romance a la vista? Nicole Kidman y Simon Baker desatan rumores con este gesto

Tras su separación de Keith Urban, Nicole Kidman ha retomado su vida pública con el estreno de Scarpetta, la nueva serie de suspenso en la que comparte pantalla con Simon Baker. Sin embargo, más allá del proyecto, un gesto entre ambos durante lapremiere llamó la atención y reavivó los rumores de un posible romance.
Durante el evento, y tras posar por separado, los actores se reunieron para las fotografías grupales. En ese momento, la pareja, ubicada al centro, se mostraron sonrientes y tomados de la mano, un detalle que no pasó desapercibido.
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Actualmente ambos están solteros; Nicole Kidman confirmó su separación de Keith Urban a finales del año pasado, mientras que Simon Baker se divorció en 2021 de Rebecca Rigg. Aunque el gesto podría interpretarse como una muestra de apoyo, para muchos fue suficiente para encender las especulaciones.
Una química que va más allá de la pantalla entre Nicole Kidman y Simon Baker
En Scarpetta, serie de Prime Video, Nicole Kidman interpreta a una patóloga forense que investiga una serie de asesinatos, mientras que Simon Baker da vida a su esposo. Esta no es la primera vez que su cercanía llama la atención. A principios de mes, ambos fueron vistos muy juntos durante una proyección en Nueva York, donde también compartieron gran parte de la fiesta posterior.
“La cercanía entre Nicole y Simon es sin duda el tema de conversación del momento”, señaló una fuente al The Sun. “Son increíbles juntos en pantalla y cuando los ves en la vida real, queda claro que esa química no es fingida”.
“En la fiesta posterior, permanecieron juntos toda la noche y estuvieron inmersos en una conversación”, agregó el informante.
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Una relación de años entre Nicole Kidman y Simon Baker
La conexión entre Nicole Kidman y Simon Baker no es nueva. Ambos ya habían trabajado juntos en la serie Roar en 2022, también interpretando a un matrimonio.
Además, su vínculo personal es cercano desde hace años. la actriz mantiene una amistad con la exesposa de su compañero, e incluso es madrina de uno de sus hijos.
Sobre las escenas románticas en pantalla, la actriz ha sido clara: “No me pareció raro”, aseguró.“Nos hemos besado en la mejilla antes. Nos hemos abrazado mucho. Hemos vivido en la misma casa”, agregó. “Y sabes, la mujer con la que crecí, él estuvo casado con ella durante una parte sustancial de su vida… 29 años, así que somos prácticamente la misma persona”.
Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio de 19 años en septiembre del año pasado. En los documentos de divorcio, la actriz señaló “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación. La expareja tiene dos hijas: Sunday, de 17 años, y Faith, de 15.
De acuerdo con fuentes cercanas, la ruptura se habría dado meses antes de hacerse pública, en medio de una dinámica complicada: “Llevaban vidas separadas. Keith llevaba mucho tiempo lidiando con sus problemas y para Nicole era fundamental que no bebiera si quería que su matrimonio funcionara”, señaló una fuente.