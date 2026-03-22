¿Nuevo romance a la vista? Nicole Kidman y Simon Baker desatan rumores con este gesto

Una relación de años entre Nicole Kidman y Simon Baker

La conexión entre Nicole Kidman y Simon Baker no es nueva. Ambos ya habían trabajado juntos en la serie Roar en 2022, también interpretando a un matrimonio.

Simon Baker y Nicole Kidman (Getty Images)

Además, su vínculo personal es cercano desde hace años. la actriz mantiene una amistad con la exesposa de su compañero, e incluso es madrina de uno de sus hijos.

Sobre las escenas románticas en pantalla, la actriz ha sido clara: “No me pareció raro”, aseguró.“Nos hemos besado en la mejilla antes. Nos hemos abrazado mucho. Hemos vivido en la misma casa”, agregó. “Y sabes, la mujer con la que crecí, él estuvo casado con ella durante una parte sustancial de su vida… 29 años, así que somos prácticamente la misma persona”.

Simon Baker y Nicole Kidman (Getty Images)

Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio de 19 años en septiembre del año pasado. En los documentos de divorcio, la actriz señaló “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación. La expareja tiene dos hijas: Sunday, de 17 años, y Faith, de 15.

De acuerdo con fuentes cercanas, la ruptura se habría dado meses antes de hacerse pública, en medio de una dinámica complicada: “Llevaban vidas separadas. Keith llevaba mucho tiempo lidiando con sus problemas y para Nicole era fundamental que no bebiera si quería que su matrimonio funcionara”, señaló una fuente.