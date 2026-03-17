Brooklyn desaira a Victoria Beckham en pleno Día de las Madres y celebra a su suegra

Brooklyn desaira Victoria Beckham en pleno Día de las Madres en Reino Unido

A través de sus historias de Instagram, Brooklyn Beckham dedicó palabras cariñosas a la mamá de su esposa, Nicola Peltz, acompañadas de una fotografía familiar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia total de cualquier mención a su propia mamá en pleno Día de las Madres en Reino Unido.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y Claudia Heffner (Instagram)

En la publicación aparece junto a Claudia Heffner y a su esposa, Nicola Peltz, acompañando la imagen con un mensaje que dejó en claro su buena relación: “Feliz cumpleaños a la mejor suegra. Te quiero mucho y espero que hayas tenido el día más increíble”, escribió además de agregar junto al texto un emoji de corazón rojo.

Nicola Peltz y Claudia Heffner (Instagram)

Por su parte, Nicola Peltz compartió un álbum de fotos con algunos detalles de la celebración: “Feliz cumpleaños a mi mamá. El puro hecho de poder llamarte mamá me hace verdaderamente, la más afortunada de la historia. Estoy tan feliz de poder pasar tu día especial contigo. Me encanta celebrarte , tu luz es tan brillante que haces todo mejor en este mundo. Te amo más de lo que nunca entenderás. ¡Espero que todos tus sueños y deseos se hagan realidad!”, escribió la actriz

El mensaje de Brooklyn contrasta con la reacción del resto de la familia Beckham. Sus hermanos menores, Romeo, Cruz y Harper, sí compartieron felicitaciones públicas para su mamá, acompañadas de fotografías de su infancia a su lado. También David Beckham aprovechó la fecha para rendir homenaje a su esposa con una imagen en blanco y negro tomada durante su embarazo de su hija.