Sergio Mayer defiende su regreso al Congreso tras reality show y descarta convertirse en diputado independiente

Sergio Mayer desestima que su regreso a San Lázaro sea polémico

La ausencia de Sergio Mayer de la Cámara de Diputados fue cuestionada debido a que coincidió con momentos clave de la agenda legislativa, lo que desató críticas sobre su compromiso como legislador, especialmente por tratarse de un cargo de elección popular.

Sergio Mayer regresó a sus funciones en la Cámara de Diputados (CUARTOSCURO)

Ante la prensa, Mayer calificó como exagerada la controversia en torno a su regreso. “Un regreso sí, polémico porque pues lo han querido hacer polémico, lo han hecho mediático", señaló.

"Tendría que ser un regreso normal. Como debe de ser, como marcan en los estatutos justamente tanto de Cámara de Diputados como la Constitución y aquí estoy presente para dar continuidad a mi trabajo legislativo y agradecerles que estén al pendiente”, añadió Mayer Breton.