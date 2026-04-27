La actriz Marissa Bode, conocida por interpretar a Nessarose en la adaptación cinematográfica de Wicked , denunció a la aerolínea Southern Airways tras asegurar que le impidieron abordar un vuelo por usar silla de ruedas, a pesar de que su representante había consultado previamente con la compañía.
Marissa Bode, actriz de 'Wicked', denuncia discriminación de aerolínea por usar silla de ruedas
Marissa Bode, actriz de Wicked denuncia discriminación
Fue a través de un video que compartió en su cuenta de Tik Tok, que la actriz estadounidense Marissa Bode, denunció discriminación por ser discapacida al asegurar que le impidieron subirse a un vuelo de Southern Airways con destino a Pensilvania al ir en silla de ruedas.
Bode habló de lo que le sucedió con la compañía a la hora de querer viajar: “Me negaron el embarque en un vuelo por ser discapacitada. Ojalá fuera un titular sensacionalista. Ojalá fuera falso, pero eso fue lo que pasó”, expresó.
Marissa tuvo que enfrentar algunos contratiempos, entre ellos encontrar su boleto de avión. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba cuando pidió ayuda al personal de la aerolínea en la puerta de embarque.
“Me miraron y me preguntaron: ‘¿Puede ponerse de pie?’. Les dije que no. Y me respondieron: ‘Lo sentimos, pero no puede subir’. Luego me explicaron que todos los aviones de esa aerolínea tenían escaleras para subir. Increíble, Nunca había oído algo así”, comentó.
La actriz concluyó que esto que vivió fue un acto de discriminación: “Pensé: ‘Las personas con discapacidad no son una ocurrencia tardía. ¿Por qué, sabiendo que existen personas con discapacidad, algo que ustedes claramente olvidan con frecuencia, deciden no modernizar sus aviones? Y pensé: ’Esto es una clara discriminación".
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Marissa argumentó que el peso de su silla ya estaba considerado dentro del límite de equipaje que le era permitido llevar consigo: "Mi silla pesa 35 libras (alrededor de 15 kilos), yo peso más que mi silla, mi silla pesa, probablemente, menos que el equipaje de otras personas; (el empleado) se dio cuenta de que lo que decía era una tontería y empezó a titubear", expresó.
La actriz denunció además que su manager contactó con Southern Airways antes de reservar el vuelo para confirmar que podrían realizar el arreglo necesario para su silla de ruedas, y la aerolínea aseguró que no habría problema.
Marissa Bode recibe respuesta de la aerolínea
Tras la viralización de su video, la actriz Marissa Bode compartió que la directora del departamento de movilidad de Southern Airways se puso en contacto con ella. “Me llamaron. La directora estaba muy avergonzada. Se disculpó mucho y fue muy comprensiva, lo cual agradezco enormemente”, señaló la actriz.
Añadió que la aerolínea está investigando internamente cómo sucedió el incidente, especialmente porque llamaron con anticipación para preguntar sobre el alojamiento, y que siguen en contacto con ella para mejorar en el futuro.
Marissa Bode nació el 28 de agosto de 2000 y debutó en el cine con Wicked, donde compartió créditos con Ariana Grande y Cynthia Erivo . También escribió, dirigió y protagonizó el cortometraje You're Adorable, seleccionado en el Wisconsin Film Festival en 2021.
La actriz comenzó su carrera artística a los ocho años en teatro y musicales, y más tarde se formó en la American Musical and Dramatic Academy. A los 11 años sufrió un accidente automovilístico que la dejó con una discapacidad física, por lo que utiliza silla de ruedas.
Con su participación en Wicked, se convirtió en la primera actriz usuaria de silla de ruedas en la vida real en interpretar a Nessarose. Además, se ha destacado como defensora de la inclusión y recientemente alzó la voz tras denunciar un caso de discriminación por discapacidad durante un viaje en 2026.