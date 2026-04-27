Marissa Bode, actriz de 'Wicked', denuncia discriminación de aerolínea por usar silla de ruedas

Marissa Bode, actriz de Wicked denuncia discriminación

Fue a través de un video que compartió en su cuenta de Tik Tok, que la actriz estadounidense Marissa Bode, denunció discriminación por ser discapacida al asegurar que le impidieron subirse a un vuelo de Southern Airways con destino a Pensilvania al ir en silla de ruedas.

Bode habló de lo que le sucedió con la compañía a la hora de querer viajar: “Me negaron el embarque en un vuelo por ser discapacitada. Ojalá fuera un titular sensacionalista. Ojalá fuera falso, pero eso fue lo que pasó”, expresó.

Marissa Bode (Getty Images )

Marissa tuvo que enfrentar algunos contratiempos, entre ellos encontrar su boleto de avión. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba cuando pidió ayuda al personal de la aerolínea en la puerta de embarque.

“Me miraron y me preguntaron: ‘¿Puede ponerse de pie?’. Les dije que no. Y me respondieron: ‘Lo sentimos, pero no puede subir’. Luego me explicaron que todos los aviones de esa aerolínea tenían escaleras para subir. Increíble, Nunca había oído algo así”, comentó.

La actriz concluyó que esto que vivió fue un acto de discriminación: “Pensé: ‘Las personas con discapacidad no son una ocurrencia tardía. ¿Por qué, sabiendo que existen personas con discapacidad, algo que ustedes claramente olvidan con frecuencia, deciden no modernizar sus aviones? Y pensé: ’Esto es una clara discriminación".



Marissa argumentó que el peso de su silla ya estaba considerado dentro del límite de equipaje que le era permitido llevar consigo: "Mi silla pesa 35 libras (alrededor de 15 kilos), yo peso más que mi silla, mi silla pesa, probablemente, menos que el equipaje de otras personas; (el empleado) se dio cuenta de que lo que decía era una tontería y empezó a titubear", expresó.

La actriz denunció además que su manager contactó con Southern Airways antes de reservar el vuelo para confirmar que podrían realizar el arreglo necesario para su silla de ruedas, y la aerolínea aseguró que no habría problema.