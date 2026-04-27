La empresaria regiomontana Victoria Kühne encendió las redes sociales al revelar que inició un romance con Cristian Castro . A través de su cuenta de Instagram, la CEO de Victoria Records compartió una fotografía tomada en Nueva York, en la que aparece muy cercana al intérprete de “No Podrás”, abrazándolo y dándole un beso en la mejilla, mientras él sonríe y la toma de las manos.
Cristian Castro confirma romance con la empresaria Victoria Kühne
Cristian Castro confirma romance con la empresaria Victoria Kühne
La productora, compositora y empresaria regiomontana Victoria Kühne compartió en su cuenta de Instagram una romántica fotografía junto a Cristian Castro durante un viaje a Nueva York, lo que confirma que mantiene una relación con el cantante.
Victoria publicó la imagen en la que aparece abrazando al cantante dentro de un restaurante neoyorquino. La fotografía estuvo acompañada por la frase: “With my love in NY”.
En sus historias de Instagram, el intérprete de “Azul” también reposteó la foto en la que incluyó el mensaje “Boyfriend reveal”, una expresión popular en redes sociales utilizada para hacer oficial una relación sentimental.
La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Entre los comentarios más destacados estuvo el de Mariana Rodríguez Cantú, quien escribió “Omg”. Victoria Kühne respondió de inmediato: “Fuiste la primera en saber, Mar”, lo que confirmó que la noticia ya circulaba en su círculo cercano antes de hacerse pública.
Victoria Kühne comparte fotos con Cristian Castro en el estudio
La relación profesional entre Victoria Kühne y Cristian Castro quedó en evidencia recientemente, cuando el intérprete grabó un tema junto a Edén Muñoz bajo el sello de Victoria Records, detalle que ahora cobra especial relevancia tras darse a conocer su romance.
Cristian se encontraba soltero luego de su última relación pública con la empresaria argentina Mariela Sánchez. Ambos protagonizaron uno de los romances más mediáticos de los últimos meses. La pareja tuvo un noviazgo intermitente, e incluso llegaron a anunciar planes de boda para febrero de 2026.
La ruptura definitiva se hizo pública en noviembre de 2025. En entrevista con Canal Siete, Mariela explicó: “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación. La verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos. No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie, yo nunca soy el malo”.
Tanto Cristian como Mariela coincidieron en que la separación ocurrió en buenos términos, aunque durante semanas circularon rumores de infidelidad y las declaraciones de la argentina lo insinuaban.
Actualmente, el hijo de Verónica Castro no está casado. Es papá de tres hijos: Simone Candy y Mikhail Zaratustra, fruto de su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman, de 2005 a 2009 y Rafaela Erazo Castro, nacida en 2014, producto de su relación con la colombiana Paola Erazo. El cantante mantiene una relación cordial con las madres de sus hijos y ha expresado en diversas ocasiones su orgullo por ellos.
Hasta ahora, ni Cristian Castro ni Victoria Kühne han dado más detalles sobre el inicio de su romance ni sobre cómo surgió su historia, más allá de la colaboración profesional que los unió.