Cristian Castro confirma romance con la empresaria Victoria Kühne

Victoria Kühne comparte fotos con Cristian Castro en el estudio

La relación profesional entre Victoria Kühne y Cristian Castro quedó en evidencia recientemente, cuando el intérprete grabó un tema junto a Edén Muñoz bajo el sello de Victoria Records, detalle que ahora cobra especial relevancia tras darse a conocer su romance.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

Cristian se encontraba soltero luego de su última relación pública con la empresaria argentina Mariela Sánchez. Ambos protagonizaron uno de los romances más mediáticos de los últimos meses. La pareja tuvo un noviazgo intermitente, e incluso llegaron a anunciar planes de boda para febrero de 2026.

La ruptura definitiva se hizo pública en noviembre de 2025. En entrevista con Canal Siete, Mariela explicó: “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación. La verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos. No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie, yo nunca soy el malo”.

Tanto Cristian como Mariela coincidieron en que la separación ocurrió en buenos términos, aunque durante semanas circularon rumores de infidelidad y las declaraciones de la argentina lo insinuaban.

Novia de Cristian Castro huye de la Ciudad de México ante rumores de infidelidad por parte de él. (Instagram/cristiancastro)

Actualmente, el hijo de Verónica Castro no está casado. Es papá de tres hijos: Simone Candy y Mikhail Zaratustra, fruto de su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman, de 2005 a 2009 y Rafaela Erazo Castro, nacida en 2014, producto de su relación con la colombiana Paola Erazo. El cantante mantiene una relación cordial con las madres de sus hijos y ha expresado en diversas ocasiones su orgullo por ellos.

Hasta ahora, ni Cristian Castro ni Victoria Kühne han dado más detalles sobre el inicio de su romance ni sobre cómo surgió su historia, más allá de la colaboración profesional que los unió.