Viktor Ishchuk, fundador del Ballet de Kiev, habla de la nueva temporada y responde a Timothée Chalamet

Lo que más inspira a Viktor Ishchuk de México

El director del Ballet de Kiev, Viktor Ishchuk, se mostró muy emocionado por poder regresar junto a su compañía a México y afirmó que este sentimiento es compartido por los bailarines. Viktor también dejó en claro su gusto por nuestro país: “Me gusta mucho México, me gustan mucho todas las ciudades de México, me gustan las persona mexicanas. Son muy impresionantes, ¿sabes? Es un placer presentar para un público como México”.

“Me gusta mucho Coyoacán, las pirámides, es increíble”, comenta Viktor como sus lugares favoritos para visitar cuando se encuentra en tierras mexicanas, aunque tiene un especial gusto por Guanajuato: “Es una ciudad increíble, muy linda y el teatro es uno de los más bellos del mundo”.

Viktor y los bailarines disfrutan visitar México durante su gira. (Cortesía)

Viktor también encuentra inspiración en la cultura mexicana, por ejemplo, en sus tradiciones: “La cultura mexicana tiene muchos colores diferentes y esto me inspira. También tienen el Día de Muertos, es una historia muy interesante e inspira mucho para hacer nuevas coreografías y pensar, hay muchas cosas que pensar”.

No es sorpresa que el Ballet de Kiev haya regresado este 2026 a México después de una exitosa temporada en 2025 donde lograron una conexión con el público mexicano que Ishchuk describe así: “Yo creo que al público le gusta el Ballet de Kiev porque tenemos muchos aplausos después de cada función. Esta es la segunda gira para nosotros y tenemos planes para hacer otra gira el próximo año”.