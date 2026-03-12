Para celebrar el comienzo de la nueva temporada del Ballet de Kiev en México, platicamos con el director de la compañía, Viktor Ishchuk, quien nos habló sobre lo que más le inspira de nuestro país, las cualidades que busca en los bailarines que forman parte del Ballet de Kiev e incluso, respondió a las controvertidas declaraciones de Timothée Chalamet en las que asegura que el ballet y la ópera son artes que "a nadie le importa".
Viktor Ishchuk, fundador del Ballet de Kiev, habla de la nueva temporada y responde a Timothée Chalamet
Lo que más inspira a Viktor Ishchuk de México
El director del Ballet de Kiev, Viktor Ishchuk, se mostró muy emocionado por poder regresar junto a su compañía a México y afirmó que este sentimiento es compartido por los bailarines. Viktor también dejó en claro su gusto por nuestro país: “Me gusta mucho México, me gustan mucho todas las ciudades de México, me gustan las persona mexicanas. Son muy impresionantes, ¿sabes? Es un placer presentar para un público como México”.
“Me gusta mucho Coyoacán, las pirámides, es increíble”, comenta Viktor como sus lugares favoritos para visitar cuando se encuentra en tierras mexicanas, aunque tiene un especial gusto por Guanajuato: “Es una ciudad increíble, muy linda y el teatro es uno de los más bellos del mundo”.
Viktor también encuentra inspiración en la cultura mexicana, por ejemplo, en sus tradiciones: “La cultura mexicana tiene muchos colores diferentes y esto me inspira. También tienen el Día de Muertos, es una historia muy interesante e inspira mucho para hacer nuevas coreografías y pensar, hay muchas cosas que pensar”.
No es sorpresa que el Ballet de Kiev haya regresado este 2026 a México después de una exitosa temporada en 2025 donde lograron una conexión con el público mexicano que Ishchuk describe así: “Yo creo que al público le gusta el Ballet de Kiev porque tenemos muchos aplausos después de cada función. Esta es la segunda gira para nosotros y tenemos planes para hacer otra gira el próximo año”.
Los inicios de Viktor Ishchuk en el ballet
Viktor relata que comenzó siendo bailarín de la Ópera Nacional de Kiev, posteriormente se convirtió en el coreógrafo y finalmente fundó el Ballet de Kiev, que se dedica a hacer las giras como con la que han llegado a México. Gracias a su experiencia en esta danza, Ishchuk es el encargado de hacer las coreografías que vemos en el escenario.
“Creo que mi mayor inspiración es la música, es difícil de decidir, pero la música de Chaikovski o Minkus o Ravel, de diferentes compositores. Me inspira mucho la música de todos los países”, así se refiere Viktor a su mayor pasión dentro del mundo del ballet, una danza que considera involucra “mucho trabajo y un poco de talento”.
La manera en que el Ballet de Kiev se mantiene fiel a las tradiciones clásicas
Los bailarines que componen el Ballet de Kiev son los encargados de dar vida a las producciones de Viktor Ishchuk, quien busca ciertas características en ellos al escogerlos: “Primero la escuela de ballet que tienen, la escuela rusa, la escuela alemana o de Estados Unidos o cualquiera”.
Otro aspecto importante “son las emociones, por supuesto, el ballet no es gimnasia, no es solo baile, es emociones. Tienen que hacer la historia en el escenario”, menciona Viktor, quien aconseja a aquellos bailarines que aspiran a entrar al Ballet de Kiev a “trabajar mucho y tienes que amar el ballet”.
“Las tradiciones clásicas tienen una historia como de 300 años, pero el tiempo no para, siempre va evolucionando y a mí también me gusta evolucionar. Por eso cada año cambio la coreografía un poco porque no podemos quedarnos en el mismo lugar”, de esta manera Viktor actualiza al Ballet de Kiev sin perder las tradiciones.
Lo que Viktor Ishchuk opina sobre las declaraciones de Timothée Chalamet
Hace unos días, el actor nominado al Oscar por Marty Supreme, Timothée Chalamet, hizo una declaración polémica donde mencionó que “no quiere trabajar en ballet u ópera solo para mantenerlos con vida aunque a nadie le importen”, sobre lo que preguntamos su opinión a Viktor.
“Yo puedo decir que no quiere trabajar en el ballet y en la ópera porque es lo más difícil que hay. Yo pienso así porque el ballet y la ópera son muy difíciles. No es un trabajo, es un tipo de vida. Tú tienes que cambiar tu vida, no trabajas en el ballet, tienes que vivir en el ballet”, menciona Viktor.
La nueva temporada del Ballet de Kiev de El lago de los Cisnes ya está en marcha y visitará diferentes ciudades en México, mientras que Viktor ha confirmado que regresarán con una nueva puesta en escena: “en el repertorio tenemos muchas funciones como El lago de los Cisnes, Cascanueces, Corsario, Don Quijote, La Bella Durmiente, Giselle y algunas más, por eso el próximo año tal vez vengamos con Don Quijote, no sé, vamos a ver”, esto significa que la relación entre México y el Ballet de Kiev continuará como lo ha hecho hasta ahora.