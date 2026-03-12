Kate Middelton hace una rara mención tras su remisión del cáncer: Ahora cuida más su consumo de alcohol

Lo que dijo Kate Middleton sobre el consumo de alcohol

Mientras servía pintas en el lugar, Kate Middelton le comentó a la dueña de la cervecería, Hannah Rhodes: “Desde mi diagnóstico no he tomado mucho alcohol, es algo de lo que ahora tengo que ser mucho más consciente”.

Kate optó por un refresco en su lugar y añadió que en su familia Prince William es fan de la sidra.

El príncipe de Gales asintió y dijo a los presentes: “Soy de sidra, me gusta la sidra. Crecí bebiendo sidra en el West Country”.

Durante su visita a Southwark Brewing Company, Kate Middelton también intentó remover uno de los calderos de la cervecería, bromeando con la gente: “¿Qué estoy haciendo?”.

Kate hizo este comentario sincero sobre su cambio de estilo de vida 13 meses después de anunciar que estaba en remisión del cáncer.

Ella y el príncipe William, quienes son padres del príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 7, también visitaron otros puestos en Borough Market, en Londres.

Durante el recorrido, exploraron productos del quesero Todd Trethowan e incluso repartieron postres a turistas mientras estaban detrás del mostrador de Humble Crumble.

La pareja parecía estar de muy buen ánimo, especialmente porque Kate Middleton había compartido anteriormente que tener la oportunidad de reunirse con el público ha ayudado a levantarle el ánimo durante su enfermedad.