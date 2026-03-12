Kate Middelton reveló un cambio en su estilo de vida después de su diagnóstico de cáncer. La royal de 44 años compartió que ahora modera su consumo de alcohol, esto durante una visita a Southwark Brewing Company el 12 de marzo, una de varias paradas que ella y el príncipe William hicieron ese día a lo largo del River Thames.
Kate Middelton hace una rara mención tras su remisión del cáncer: Ahora cuida más su consumo de alcohol
Lo que dijo Kate Middleton sobre el consumo de alcohol
Mientras servía pintas en el lugar, Kate Middelton le comentó a la dueña de la cervecería, Hannah Rhodes: “Desde mi diagnóstico no he tomado mucho alcohol, es algo de lo que ahora tengo que ser mucho más consciente”.
Kate optó por un refresco en su lugar y añadió que en su familia Prince William es fan de la sidra.
El príncipe de Gales asintió y dijo a los presentes: “Soy de sidra, me gusta la sidra. Crecí bebiendo sidra en el West Country”.
Durante su visita a Southwark Brewing Company, Kate Middelton también intentó remover uno de los calderos de la cervecería, bromeando con la gente: “¿Qué estoy haciendo?”.
Kate hizo este comentario sincero sobre su cambio de estilo de vida 13 meses después de anunciar que estaba en remisión del cáncer.
Ella y el príncipe William, quienes son padres del príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 7, también visitaron otros puestos en Borough Market, en Londres.
Durante el recorrido, exploraron productos del quesero Todd Trethowan e incluso repartieron postres a turistas mientras estaban detrás del mostrador de Humble Crumble.
La pareja parecía estar de muy buen ánimo, especialmente porque Kate Middleton había compartido anteriormente que tener la oportunidad de reunirse con el público ha ayudado a levantarle el ánimo durante su enfermedad.
La vida de Kate Middleton después del cáncer
Durante una visita el 3 de febrero a la marca de moda Hiut Denim, un hombre le dijo a Kate Middelton que esperaba que “se recuperara muy pronto después de lo que le pasó”.
Kate,quien anunció que estaba en remisión del cáncer en enero de 2025, le sonrió y respondió: “Muchas gracias. Esto es muy bueno para mi alma, conocer a personas maravillosas aquí”.
Desde que compartió su diagnóstico en marzo de 2024, la integrante de la realeza se ha enfocado en sanar y ha contado que ha encontrado paz interior durante este proceso.
“Durante el tratamiento pones una especie de cara valiente, una actitud estoica. El tratamiento termina y piensas: ‘puedo seguir adelante y volver a la normalidad’, pero en realidad la fase posterior es realmente muy difícil”, dijo durante una visita al Colchester Hospital en julio de 2025.
“Hay que encontrar una nueva normalidad, y eso toma tiempo. Es una montaña rusa, no es tan sencillo como uno espera. Pero la realidad es que atraviesas momentos difíciles”, añadió Kate.
Kate, también publicó recientemente un mensaje en video para conmemorar el World Cancer Day el 4 de febrero, donde expresó su solidaridad con todas las personas afectadas por el cáncer.
“En el Día Mundial del Cáncer, mis pensamientos están con todas las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer, que están en tratamiento o que están encontrando su camino durante la recuperación. El cáncer toca muchas vidas, no solo la de los pacientes, sino también la de las familias, amigos y cuidadores que los acompañan”, dijo en la narración de un video compartido en Instagram, que mostraba imágenes de ella reuniéndose con personas en la sede de Chelsea del The Royal Marsden Hospital en enero de 2025.
“Como cualquiera que haya pasado por este proceso sabe, no es lineal. Hay momentos de miedo y agotamiento. Pero también momentos de fortaleza, bondad y una profunda conexión”, continuó Kate Middelton. “Hoy es un recordatorio de la importancia del cuidado, la comprensión y la esperanza. Por favor, sepan que no están solos”.