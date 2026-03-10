¿Travis Kelce se retira? El novio de Taylor Swift aclara su futuro en los Kansas City Chiefs

Travis Kelce seguirá con los Kansas City Chiefs una temporada más

El jugador de americano y prometido de Taylor Swift confirmó su permanencia con los Chiefs a través de la cuenta de Instagram de su podcast New Heights: compartió un video animado de Travis junto al mensaje “¡Está de vuelta! Travis Kelce está de regreso con los Chiefs por 14° año”. En el video tanto el equipo como Kelce están etiquetados.

Por su parte, la NFL también compartió un video de Travis junto a miembros de su equipo con el texto “Travis Kelce está de vuelta por su 14° temporada” y el mensaje “aún no ha terminado”, con lo que también confirmaron la participación de Kelce para la temporada 2026-2027.

Junto a los Kansas City Chiefs, el único equipo de la NFL en el que ha estado Travis, el prometido de Taylor ha logrado ganar tres Super Bowls a lo largo de los 13 años, próximamente 14, en los que ha jugado como tight end. Durante su carrera ha llegado a ser uno de los mejores jugadores de su posición, en la historia de los Chiefs y de la NFL en general.

Travis solo ha sido jugador de los Kansas City Chiefs desde su comienzo en la NFL. (Getty Images)

Travis Kelce rechazó las propuestas de otros equipos

Según el insider de NFL Network, Ian Rapoport, Kelce comunicó a otros equipos que mostraron su interés en ficharlo que se quedaría con los Kansas City, con quienes negoció un contrato de un año, posiblemente de hasta $15 millones de dólares. Según Rapoport, Kelce optó por ser leal a los Kansas a recibir más dinero a cambiarse.

Además de un cambio de equipo, aparecieron sospechas de que Kelce podría retirarse, sobre todo después de anunciar su compromiso con Taylor Swift y de haber perdido el Super Bowl en 2025 contra los Philadelphia Eagles y de haber tenido una mala temporada 2025-2026.