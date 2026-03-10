Después de meses de rumores sobre un posible retiro de Travis Kelce de los Kansas City Chiefs para cambiarse a otro equipo (después de una temporada difícil tras haber ganado el Super Bowl en 2023 y 2024), el prometido de Taylor Swift ha aclarado que seguirá siendo jugador del equipo con el que lleva 14 temporadas.
¿Travis Kelce se retira? El novio de Taylor Swift aclara su futuro en los Kansas City Chiefs
Travis Kelce seguirá con los Kansas City Chiefs una temporada más
El jugador de americano y prometido de Taylor Swift confirmó su permanencia con los Chiefs a través de la cuenta de Instagram de su podcast New Heights: compartió un video animado de Travis junto al mensaje “¡Está de vuelta! Travis Kelce está de regreso con los Chiefs por 14° año”. En el video tanto el equipo como Kelce están etiquetados.
Por su parte, la NFL también compartió un video de Travis junto a miembros de su equipo con el texto “Travis Kelce está de vuelta por su 14° temporada” y el mensaje “aún no ha terminado”, con lo que también confirmaron la participación de Kelce para la temporada 2026-2027.
Junto a los Kansas City Chiefs, el único equipo de la NFL en el que ha estado Travis, el prometido de Taylor ha logrado ganar tres Super Bowls a lo largo de los 13 años, próximamente 14, en los que ha jugado como tight end. Durante su carrera ha llegado a ser uno de los mejores jugadores de su posición, en la historia de los Chiefs y de la NFL en general.
Travis Kelce rechazó las propuestas de otros equipos
Según el insider de NFL Network, Ian Rapoport, Kelce comunicó a otros equipos que mostraron su interés en ficharlo que se quedaría con los Kansas City, con quienes negoció un contrato de un año, posiblemente de hasta $15 millones de dólares. Según Rapoport, Kelce optó por ser leal a los Kansas a recibir más dinero a cambiarse.
Además de un cambio de equipo, aparecieron sospechas de que Kelce podría retirarse, sobre todo después de anunciar su compromiso con Taylor Swift y de haber perdido el Super Bowl en 2025 contra los Philadelphia Eagles y de haber tenido una mala temporada 2025-2026.
La carrera de Travis Kelce continúa frente a su compromiso con Taylor Swift
La declaración de Travis Kelce ha confirmado que su compromiso con Taylor Swift no será un obstáculo en su carrera, así como no lo ha sido para la de la cantante, quien recién en octubre de 2025 estrenó su último álbum, hasta el momento, The Life of a Showgirl.
Hasta ahora no ha se podido confirmar una fecha para su boda, aunque según Page Six y Entertainment Tonight la pareja eligió el 13 de junio de este año debido al significado especial que tiene para la cantante ese número.
CONTENIDO RELACIONADO
Travis y Kelce se comprometieron el 26 de agosto de 2025 y lo anunciaron mediante una publicación de Instagram con el mensaje “Su maestra de Inglés y su maestro de deportes se van a casar”.
Al mismo tiempo que Travis Kelce continuará con su carrera como jugador de americano junto a los Kansas City Chiefs, planeará su boda junto a Taylor Swift, a quien se ha visto en varias ocasiones a apoyando a su prometido en su carrera como jugador de americano.