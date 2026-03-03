¡Taylor Swift apuesta por su número de la suerte: se casará con Travis Kelce un día 13

Revelan cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce

Siete meses después de anunciar su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha para su boda. La intérprete de “Shake It Off” y el jugador de la NFL hicieron pública su promesa el 26 de agosto de 2025, y ahora finalmente se ha revelado cuándo celebrarán el esperado enlace.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. (Instagram)

De acuerdo con Entertainment Tonight, la cantante y el jugador de la NFL se casarán el próximo 13 de junio de 2026. Según la información publicada, la fecha tendría un significado especial para la artista, ya que el número 13 es considerado su amuleto de la suerte y suele llevarlo pintado en la mano durante conciertos y presentaciones importantes.

Según información publicada por Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce planean celebrar una ceremonia íntima en el verano de 2026 en la mansión que la cantante adquirió en 2013 por 17.75 millones de dólares.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

La propiedad, ubicada en Westerly, es uno de los lugares más especiales para la artista y, de hecho, sirvió de inspiración para su canción The Last Great American Dynasty, incluida en el álbum Folklore.

De acuerdo con el reporte, para asegurar la fecha elegida, la pareja incluso tuvo que negociar con otras personas que ya habían reservado el lugar previamente.