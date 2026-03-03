La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tiene fecha. Después de que trascendiera que la pareja había decidido disfrutar su compromiso sin prisas ni presión por organizar la ceremonia, finalmente se reveló cuándo celebrarán el esperado enlace, uno que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año tanto en el mundo del espectáculo como en el deportivo.
¡Taylor Swift apuesta por su número de la suerte: se casará con Travis Kelce un día 13
Revelan cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce
Siete meses después de anunciar su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha para su boda. La intérprete de “Shake It Off” y el jugador de la NFL hicieron pública su promesa el 26 de agosto de 2025, y ahora finalmente se ha revelado cuándo celebrarán el esperado enlace.
De acuerdo con Entertainment Tonight, la cantante y el jugador de la NFL se casarán el próximo 13 de junio de 2026. Según la información publicada, la fecha tendría un significado especial para la artista, ya que el número 13 es considerado su amuleto de la suerte y suele llevarlo pintado en la mano durante conciertos y presentaciones importantes.
Según información publicada por Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce planean celebrar una ceremonia íntima en el verano de 2026 en la mansión que la cantante adquirió en 2013 por 17.75 millones de dólares.
La propiedad, ubicada en Westerly, es uno de los lugares más especiales para la artista y, de hecho, sirvió de inspiración para su canción The Last Great American Dynasty, incluida en el álbum Folklore.
De acuerdo con el reporte, para asegurar la fecha elegida, la pareja incluso tuvo que negociar con otras personas que ya habían reservado el lugar previamente.
¿Cuánto gastarán Taylor Swift y Travis Kelce para celebrar su boda?
Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían todo encaminado para su esperada boda. Según informó The Sun, la pareja estaría invirtiendo más de un millón de dólares en la mansión que la cantante posee en Watch Hill, en Rhode Island, propiedad que se perfila como el escenario del gran día.
Meses después de que se revelara que la ceremonia se celebrará en ese estado, una fuente cercana aseguró al tabloide británico que Swift está destinando una fuerte suma para transformar su residencia en Nueva Inglaterra en el lugar de la boda de sus sueños. Entre los planes estaría la creación de un nuevo jardín especialmente diseñado para la ceremonia.
Aunque inicialmente la intérprete de “Cruel Summer” y su prometido contemplaron casarse en Italia, finalmente habrían optado por su mansión debido a la privacidad y flexibilidad que ofrece para una celebración íntima.
De acuerdo con la fuente, Swift quiere que se planten rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías con meses de anticipación. “Quiere que toda la celebración se sienta como una ola de flores”, detalló, describiendo arreglos en tonos blancos, rosas, morados y azules que darían un aire romántico y elegante al evento.