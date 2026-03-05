Britney Spears es detenida tras conducir bajo los efectos del alcohol

Durante la noche del miércoles, Britney Spears fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California, según informaron medios y reportes policiales.
La detención de la cantante se suma a la lista de altibajos que ha tenido en los últimos años, como la liberación de su tutela después de 13 años, la venta de su catálogo musical y, más recientemente, la orden de restricción que logró poner en contra de un hombre que la acosaba desde hace más de una década.
Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol
La intérprete de Baby One More Time fue detenida en Ventura, California, a las 9:30 p.m. por sospecha de DUI (conducir bajo la influencia del alcohol).
Spears fue esposada por una patrulla y posteriormente fue fichada alrededor de las 3:00 a.m., de acuerdo con los registros de arresto de la Oficina del Sheriff de Ventura.
La cantante fue liberada esta mañana alrededor de las 6:00 a.m., ya que el arresto fue catalogado como “citación y liberación”, una política policial que permite citar posteriormente a los detenidos por delitos menores en lugar de admitirlos a prisión inmediatamente. Por esta razón, Spears tendrá que asistir a la corte el 4 de mayo por el incidente.
Después de su arresto, algunos fans notaron que su cuenta de Instagram fue borrada, aunque no se sabe con certeza si ocurrió a raíz de la noticia o si fue en algún otro momento de la semana.
¿Qué cargos podría enfrentar Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol?
De acuerdo con los documentos de su arresto, el automóvil de la artista fue retirado como primera medida preventiva.
Las consecuencias legales por manejar en estado de ebriedad en el estado de California son estrictas. Entre ellas destacan la suspensión inmediata de la licencia de conducir, multas que rondan los 1,000 dólares, programas obligatorios de educación sobre el alcohol e incluso la posibilidad de prisión.
Por una primera infracción de DUI, la persona puede enfrentarse a entre tres y cinco años de libertad condicional, una multa económica, la asistencia obligatoria a un programa de educación sobre alcohol y drogas de tres meses llamado AB451 y la suspensión de la licencia por seis meses. Un juez también podría asignar entre 48 horas y seis meses de cárcel, aunque en la mayoría de los casos esto se evita si se cumplen las condiciones anteriores.
Por el momento, la única información disponible es la de los registros policiales de Ventura, ya que la cantante no ha emitido algún comunicado al respecto.