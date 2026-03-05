Britney Spears es detenida tras conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

La intérprete de Baby One More Time fue detenida en Ventura, California, a las 9:30 p.m. por sospecha de DUI (conducir bajo la influencia del alcohol).

Spears fue esposada por una patrulla y posteriormente fue fichada alrededor de las 3:00 a.m., de acuerdo con los registros de arresto de la Oficina del Sheriff de Ventura.

Britney Spears recientemente borró su cuenta de Instagram. (Getty Images)

La cantante fue liberada esta mañana alrededor de las 6:00 a.m., ya que el arresto fue catalogado como “citación y liberación”, una política policial que permite citar posteriormente a los detenidos por delitos menores en lugar de admitirlos a prisión inmediatamente. Por esta razón, Spears tendrá que asistir a la corte el 4 de mayo por el incidente.

Después de su arresto, algunos fans notaron que su cuenta de Instagram fue borrada, aunque no se sabe con certeza si ocurrió a raíz de la noticia o si fue en algún otro momento de la semana.