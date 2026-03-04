Harry Styles se sinceró sobre las inseguridades que vive a pesar de su exitosa carrera como cantante. El intérprete de Aperture declaró en una entrevista la presión que siente por ser “observado” y medido por rankings, premiaciones y ventas, haciéndolo dudar sobre lo que contribuye al mundo, algo que se siente “existencial” según el ex miembro de One Direction.
Harry Styles habla de las inseguridades que le genera la fama: “No estoy seguro de lo que sumo a este mundo”
Durante una entrevista con el medio especializado en running, Runners World , Harry Styles, de quien se sabe uno de sus pasatiempos favoritos es correr, habló con Haruki Murakami, un autor japonés que escribió el libro What I Talk About When I Talk About Running, el cual inspiró a Harry a correr un maratón.
Uno de los temas que el artista tocó durante la plática fueron las inseguridades que llega a sentir respecto a su música y el impacto que tiene: “Para mí una de las cosas que puede ser complicada, como artista, seas un novelista o músico o cineasta, eres un observador, pero cuando te vuelves una persona conocida, te conviertes en el observado”, expresó Harry.
“Tú sabes que sigues siendo el mismo, pero otras personas comienzan a verte como algo diferente”, agregó el cantante de As it was, quien también comentó sobre la presión de crear música ya que un álbum puede que nunca se sienta terminado, a diferencia de un maratón, de los cuales Harry ha corrido dos (Tokio y Berlín 2025), que tienen una línea de comienzo y meta.
“Cómo músico, hay mucho que todavía no entiendo sobre lo que eso significa y lo que significará para mi en los años que vienen”, mencionó Harry sobre el impacto que su música tiene en él.
Las inseguridades que tiene Harry Styles sobre su carrera musical
Styles también se sinceró sobre la presión que siente al ser comparado con otros artistas a pesar de la subjetividad que implican los gustos musicales: “Algo con lo que he luchado, en medio de un tour, es sentir que no estoy seguro de lo que doy, de lo que estoy sumando al mundo”.
“Sobre todo cuando el sistema de premiaciones y el tipo de… adulación que puedes recibir se siente muy ruidoso. Estoy recibiendo mucho de esto, estoy consiguiendo toda esta energía. Las personas me dan tanto, lo cual aprecio profundamente”, así reflexionó Harry sobre el éxito que ha tenido su carrera.
A pesar de los triunfos que ha logrado, como ganar el Grammy a Álbum del Año, considerado el más prestigioso, por su álbum Harry’s House o de tener una exitosa venta de boletos para su próxima gira Together Together, Styles continúa teniendo dudas sobre su impacto: “¿En qué estoy contribuyendo? Algunas veces me sentí muy existencial sobre eso”.
“Todo está en los fans, no depende de mí. Yo no puedo agotar las entradas de un lugar, solo ellos pueden hacer eso”, el cantante también aprovechó la interacción para reflexionar sobre el apoyo de sus seguidores, a quienes atribuye su éxito.
También agradeció el apoyo de su equipo: “Y hay un productor con el que trabajo que me vuelve grandioso y todos los que trabajan en mi equipo, todo por lo que me han premiado necesita de muchas personas”.
Actualmente Harry Styles se encuentra preparado los detalles de su próxima gira Together Together, con la cual llegará a México en julio de 2026 y promocionando el estreno de su próximo disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally que se publicará el 6 de marzo; sin embargo, como demostró en esta entrevista, Harry tiene inseguridades como cualquier persona a pesar de su exitosa carrera.