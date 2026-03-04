Harry Styles habla de las inseguridades que le genera la fama: “No estoy seguro de lo que sumo a este mundo”

Harry Styles habla sobre las inseguridades que genera la fama

Durante una entrevista con el medio especializado en running, Runners World , Harry Styles, de quien se sabe uno de sus pasatiempos favoritos es correr, habló con Haruki Murakami, un autor japonés que escribió el libro What I Talk About When I Talk About Running, el cual inspiró a Harry a correr un maratón.

Uno de los temas que el artista tocó durante la plática fueron las inseguridades que llega a sentir respecto a su música y el impacto que tiene: “Para mí una de las cosas que puede ser complicada, como artista, seas un novelista o músico o cineasta, eres un observador, pero cuando te vuelves una persona conocida, te conviertes en el observado”, expresó Harry.

Harry Styles siente presión por ser observado. (Getty Images)

“Tú sabes que sigues siendo el mismo, pero otras personas comienzan a verte como algo diferente”, agregó el cantante de As it was, quien también comentó sobre la presión de crear música ya que un álbum puede que nunca se sienta terminado, a diferencia de un maratón, de los cuales Harry ha corrido dos (Tokio y Berlín 2025), que tienen una línea de comienzo y meta.

“Cómo músico, hay mucho que todavía no entiendo sobre lo que eso significa y lo que significará para mi en los años que vienen”, mencionó Harry sobre el impacto que su música tiene en él.