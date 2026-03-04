Harry Styles llevará a Netflix un concierto con las canciones de su nuevo álbum

Harry Styles explica la filosofía detrás de su nuevo álbum

En entrevista con Hits Radio, Harry Styles describió el título del disco como un “mantra de vida”, aunque reconoció que “no puedes” estar en la discoteca todo el tiempo: “Amar, vivir la vida con amor y tomarse un respiro de vez en cuando para divertirse, creo que es una excelente manera de afrontar la vida”, dijo el intérprete de “As It Was”. “Eso es lo que sentí en los últimos años, y eso me ha llevado a cambios positivos en mi vida”.

Harry Styles (Getty Images)

Además, en una conversación para SiriusXM con John Mayer, bromeó al señalar que la puntuación en el título del álbum era “muy importante”.

El próximo 14 de marzo, Styles tendrá doble participación en el programa Saturday Night Live, donde regresará como presentador e invitado musical. Posteriormente, en mayo, arrancará su gira internacional Together, Together.