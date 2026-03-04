Harry Styles llevará a Netflix un concierto con las canciones de su nuevo álbum

Harry Styles llevará la primera presentación en vivo de su cuarto álbum de estudio a sus fans de todo el mundo. El cantante británico apostó por la pantalla global para compartir un momento clave en esta nueva etapa de su carrera.
El pasado lunes, Netflix anunció el estreno del especial de conciertoHarry Styles. Una noche en Manchester, con el que celebrará el lanzamiento de su nuevo disco, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
Harry Styles llevará a Netflix un concierto con todas las canciones de su nuevo disco
El espectáculo de Harry Styles se grabará el viernes 6 de marzo, el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum. Durante la presentación, el artista de 32 años interpretará todas las canciones de nuevo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, en vivo.
¿Cuándo se podrá ver el especial 'Harry Styles: One Night in Manchester' en Netflix?
El especial, producido por Fulwell Entertainment, podrá verse en Netflix el domingo 8 de marzo. Tras el anuncio, también se lanzó un adelanto en YouTube en el que el cantautor aparece en el estudio. En uno de los momentos más comentados, imita con la boca el característico sonido de Netflix y luego suelta una ligera carcajada.
Styles anunció en enero su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, y ese mismo mes lanzó el sencillo principal, “Aperture”. El proyecto marca su primer material inédito desde Harry's House, de 2022.
Harry Styles explica la filosofía detrás de su nuevo álbum
En entrevista con Hits Radio, Harry Styles describió el título del disco como un “mantra de vida”, aunque reconoció que “no puedes” estar en la discoteca todo el tiempo: “Amar, vivir la vida con amor y tomarse un respiro de vez en cuando para divertirse, creo que es una excelente manera de afrontar la vida”, dijo el intérprete de “As It Was”. “Eso es lo que sentí en los últimos años, y eso me ha llevado a cambios positivos en mi vida”.
Además, en una conversación para SiriusXM con John Mayer, bromeó al señalar que la puntuación en el título del álbum era “muy importante”.
El próximo 14 de marzo, Styles tendrá doble participación en el programa Saturday Night Live, donde regresará como presentador e invitado musical. Posteriormente, en mayo, arrancará su gira internacional Together, Together.