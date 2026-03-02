Eric Dane: Se confirma la causa oficial de su muerte

La causa oficial de la muerte de Eric Dane ha sido confirmada días después de su fallecimiento, ocurrido el jueves 19 de febrero. El actor, reconocido por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria, había revelado en abril de 2025 que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que marcó la etapa final de su vida.
En abril de 2025, cuando el actor hizo público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartió a People que había sido diagnosticado con esta enfermedad y que estaba agradecido de tener a su familia a su lado "mientras navegamos este siguiente capítulo”.