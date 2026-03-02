Publicidad

Espectáculos

Eric Dane: Se confirma la causa oficial de su muerte

El actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', Eric Dane, murió el jueves 19 de febrero tras una larga batalla contra la ELA.
lun 02 marzo 2026 03:39 PM
Actor Eric Dane Has ALS
Eric Dane (Getty Images)

La causa oficial de la muerte de Eric Dane ha sido confirmada días después de su fallecimiento, ocurrido el jueves 19 de febrero. El actor, reconocido por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria, había revelado en abril de 2025 que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que marcó la etapa final de su vida.

En abril de 2025, cuando el actor hizo público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartió a People que había sido diagnosticado con esta enfermedad y que estaba agradecido de tener a su familia a su lado "mientras navegamos este siguiente capítulo”.

Se revela la causa de la muerte de Eric Dane

La causa oficial de la muerte de Eric Dane fue confirmada. El actor falleció a los 53 años a causa de una insuficiencia respiratoria, según su certificado de defunción obtenido por People, siendo la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la raíz del deceso.

Al actor le sobreviven su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13. Su familia confirmó que la estrella murió el jueves 19 de febrero, casi un año después de que anunciara que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Eric Dane
Eric Dane (GettyImages)

"Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció este jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su dedicada esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo", confirmó la familia en un comunicado.

Los Angeles Premiere Of Columbia Pictures' "Bad Boys: Ride Or Die" - Arrivals
Eric Dane y su último mensaje a sus hijas: la emotiva despedida que dejó grabada antes de morir Eric Dane se despidió en una entrevista que fue estrenada de forma póstuma, en la que habla sobre su legado, sus aprendizajes y el amor incondicional hacia sus hijas.

"A lo largo de su camino con la enfermedad, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma lucha", añadió el documento. "Se le echará profundamente de menos y se le recordará siempre con amor. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por la inmensa muestra de cariño y apoyo que recibió. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento imposible”.

Eric Dane reveló su diagnóstico de ELA

En abril de 2025, Eric Dane reveló públicamente que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En declaraciones para People, el actor compartió que enfrentaba la enfermedad con gratitud, acompañado en todo momento por el apoyo de su familia.

"Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", declaró.

Eric Dane
Eric Dane (Instagram)

"Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la próxima semana", añadió en ese momento. "Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo", agregó.

Dane comenzó a filmar la temporada 3 de Euphoria de HBO, donde interpretó al papá de la familia Jacobs, Cal, solo cuatro días después de anunciar su diagnóstico.

