Revelan causa de muerte del actor Robert Carradine, el "papá" de Lizzie McGuire

Robert Carradine y otros famosos que se han quitado la vida

El suicidio de Robert Carradine se suma a un triste capítulo dentro de la cultura del entretenimiento, donde otras figuras prominentes se han quitado la vida luego de estar expuestas tanto a la presión mediática como a luchas internas con su salud mental.

Robert Carradine fue el nerd favorito de Hollywood (IMDB / 20th Century Fox)

Robin Williams (63 años, 2014)

Una de las pérdidas más sentidas del cine moderno. Ganador del Oscar, Williams se quitó la vida mientras lidiaba con una depresión profunda y los efectos de una enfermedad neurodegenerativa que luego se identificó como demencia con cuerpos de Lewy. Su muerte reavivó el tema de la salud mental en figuras públicas.

Robin Williams se quitó la vida en 2014 (Getty Images)

Chris Cornell (52 años, 2017)

El cantante de Soundgarden y Audioslave murió en la habitación de un hotel horas después de ofrecer un concierto en Detroit. El médico forense del condado de Wayne determinó que la causa fue suicidio por ahorcamiento. La familia señaló que Cornell estaba tomando medicamentos prescritos y cuestionó si estos pudieron influir en su estado mental esa noche. Su fallecimiento fue confirmado oficialmente como suicidio.

Chester Bennington (41 años, 2017)

El Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte del vocalista de Linkin Park fue asfixia por ahorcamiento. Bennington había hablado públicamente sobre su lucha contra la depresión, el abuso de sustancias y traumas de la infancia. Su muerte ocurrió el día en que su amigo Chris Cornell habría cumplido 53 años.

El vocalista de Linkin Park tenía 41 años cuando se quitó la vida (cortesía IMDB.)

Anthony Bourdain (61 años, 2018)

Chef, escritor y conductor de exitosos programas de viaje y gastronomía, Bourdain fue una voz franca sobre lo que significa vivir con ansiedad y la carga emocional de una vida itinerante. Su suicidio provocó una ola de conversaciones públicas sobre el bienestar emocional en profesiones de alta exposición.

Kate Spade (55 años, 2018)

Diseñadora de moda reconocida mundialmente, Spade falleció por suicidio en circunstancias que evidenciaron la complejidad de vivir con depresión, pese a una imagen de éxito y glamour.

Avicii se suicidó en 2018 (Instagram/Avicii)

Avicii (28 años, 2018)

El DJ y productor sueco fue encontrado muerto durante unas vacaciones en Omán. Las autoridades locales confirmaron que no había indicios de delito. Posteriormente, su familia emitió un comunicado señalando que se había quitado la vida. Avicii había dejado las giras en 2016 tras problemas severos de salud física y estrés relacionados con el ritmo de trabajo. Su caso abrió un debate global sobre la presión en la industria de la música electrónica.