Antes de ser papá de Lizzie McGuire, el actor Robert Carradine fue el nerd favorito de Hollywood

Para una generación que creció frente al televisor a inicios de los años 2000, Carradine fue Sam McGuire, el papá de Hilary Duff en la serie de Lizzie McGuire (2001–2004), una de las producciones más exitosas de Disney Channel en América Latina.

Robert Carradine, el nerd favorito de Hollywood (IMDB / 20th Century Fox)

Sin embargo, mucho antes de convertirse en ese papá afable que lidiaba con las ocurrencias adolescentes, Carradine ya era un rostro familiar en México gracias a las repeticiones en televisión de una saga ochentera que definió la comedia “juvenil”, La Venganza de los Nerds; en la que personajes universitarios eran interpretados, en su mayoría, por actores bien entrados en sus treinta.

En plena fiebre (y declive) de comedias adolescentes —cuando actores treintañeros interpretaban a estudiantes universitarios— Robert Carradine encarnó a Lewis Skolnick, el líder cerebral de la fraternidad Lambda Lambda Lambda en la película La Venganza de los Nerds.

Delgado, con gafas gruesas, voz nerviosa y una inteligencia que rozaba lo caricaturesco, se convirtió en el nerd arquetípico del Hollywood de los años ochenta.

En México, donde estas historias circularon ampliamente en televisión abierta y aquellos videoclubes hoy extintos, su figura quedó asociada a la reivindicación del inesperado héroe “raro” frente al estereotipo del hombre popular musculoso del género.