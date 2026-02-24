Antes de ser papá de Lizzie McGuire, el actor Robert Carradine fue el nerd favorito de Hollywood

Antes de ser el papá de Lizzie McGuire, Robert Carradine fue el nerd favorito de Hollywood. La muerte de Carradine a los 71 años marcó el adiós de uno de esos actores cuya imagen quedó grabada en la memoria colectiva gracias a un arquetipo muy específico: el del nerd entrañable.
Para una generación que creció frente al televisor a inicios de los años 2000, Carradine fue Sam McGuire, el papá de Hilary Duff en la serie de Lizzie McGuire (2001–2004), una de las producciones más exitosas de Disney Channel en América Latina.
Sin embargo, mucho antes de convertirse en ese papá afable que lidiaba con las ocurrencias adolescentes, Carradine ya era un rostro familiar en México gracias a las repeticiones en televisión de una saga ochentera que definió la comedia “juvenil”, La Venganza de los Nerds; en la que personajes universitarios eran interpretados, en su mayoría, por actores bien entrados en sus treinta.
Robert Carradine, el nerd favorito de Hollywood
En plena fiebre (y declive) de comedias adolescentes —cuando actores treintañeros interpretaban a estudiantes universitarios— Robert Carradine encarnó a Lewis Skolnick, el líder cerebral de la fraternidad Lambda Lambda Lambda en la película La Venganza de los Nerds.
Delgado, con gafas gruesas, voz nerviosa y una inteligencia que rozaba lo caricaturesco, se convirtió en el nerd arquetípico del Hollywood de los años ochenta.
En México, donde estas historias circularon ampliamente en televisión abierta y aquellos videoclubes hoy extintos, su figura quedó asociada a la reivindicación del inesperado héroe “raro” frente al estereotipo del hombre popular musculoso del género.
De Lambda Lambda Lambda al hogar de los McGuire: el increíble arco de Robert Carradine en Hollywood
Antes de su fallecimiento, Robert Carradine mantenía una carrera constante en la que alternaba apariciones en televisión, cine independiente y convenciones dedicadas a la cultura pop ochentera.
Nacido el 24 de marzo de 1954 en Hollywood, pertenecía a la dinastía actoral de los Carradine. Fue hijo de John Carradine y hermano de David y Keith Carradine. Desde joven trabajó en producciones como The Long Riders (1980), dirigida por Walter Hill, donde compartió créditos con varios miembros de su familia en una curiosa recreación de los hermanos James y Younger.
Pero fue en 1984 cuando su carrera cambió radicalmente. Dirigida por Jeff Kanew y producida por la 20th Century Fox, La Venganza de los Nerds se estrenó el 20 de julio de 1984 y, con un presupuesto cercano a los 8 millones de dólares, recaudó más de 60 millones en taquilla en Estados Unidos.
El éxito del título fue inmediato y generó tres secuelas. La Venganza de los Nerds II: Los Nerds en el Paraíso (1987); La Venganza de los Nerds III: La Nueva Generación (1992) y La Venganza de los Nerds IV: Los Nerds Enamorados (1994).
Carradine protagonizó las cuatro entregas, con lo que consolidó una imagen que lo acompañaría el resto de su vida.
Años después, entre 2001 y 2004, su carrera dio un giro hacia un rumbo más “familiar”, al interpretar a Sam McGuire en Lizzie McGuire. La serie, creada por Terri Minsky, convirtió a la cantante y actriz Hilary Duff en un fenómeno juvenil y presentó a Carradine como un padre paciente, ligeramente despistado pero emocionalmente presente.
Esa dualidad, que Robert Carradine encarnó con talento y naturalidad —del universitario marginado al papá comprensivo— revelaba la evolución de sus capacidades frente a la cámara ante el paso del tiempo. Dejó de ser el chico marginado e ingenuamente rebelde para convertirse en un adulto funcional.
Robert Carradine y los otros nerds de Hollywood
Además del personaje de Lewis Skolnick, creador por Robert Carradine, el nerd clásico encontró múltiples encarnaciones en Hollywood.
Rick Moranis, por ejemplo, construyó un perfil similar como Wayne Szalinski en Querida, encogí a los niños (1989); un científico brillante pero socialmente torpe que accidentalmente encoge a sus hijos con una de sus invenciones. Aunque más familiar que La Venganza de los Nerds, (y por supuesto no sexualizada), la película reforzó la idea del genio distraído.
En televisión, Josh Saviano interpretó a Paul Pfeiffer en Los Años Maravillosos (1988–1993), el mejor amigo del protagonista Kevin Arnold (Fred Savage). Su imagen —cabello peinado con raya, gafas grandes, obsesión por las buenas calificaciones— se convirtió en símbolo del estudiante aplicado que observaba el mundo con ironía.
Anthony Michael Hall llevó el estereotipo a otro nivel en Se busca novio y El Club de los 5, ambas dirigidas por John Hughes. Su físico desgarbado y su torpeza emocional eran la antítesis del atleta encarnado por Emilio Estevez.
Décadas después, Jim Parsons retomaría el arquetipo y lo llevaría a nuevos niveles como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, aunque con un giro más autoconsciente y contemporáneo y 279 episodios para desarrollar a niveles estratosféricos la personalidad de Sheldon.
Lo que diferenciaba a Robert Carradine de otros nerds de la pantalla era el componente de liderazgo. Lewis Skolnick no era solo "el cerebrito" en La Venganza de los Nerds; era el estratega capaz de organizar una fraternidad y ganar terreno en un sistema diseñado para excluirlo. Su figura anticipaba, en cierto modo, la reivindicación cultural del geek en la era digital. ¿A poco no, Bill Gates?