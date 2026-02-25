Muere Katherine Short, la hija de actor Martin Short, a los 42 años

Katherine Elizabeth Short, hija del comediante y actor Martin Short, falleció este lunes a los 42 años.
Según información publicada por TMZ, las autoridades respondieron a un llamado de emergencia la tarde del lunes en la residencia de la mujer en Hollywood Hills, donde fue hallada sin vida. De acuerdo con las fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, Short se quitó la vida con un arma de fuego.
El representante de Martin Short confirmó el fallecimiento de Katherine Hartley Short, de 42 años, quien fue hallada muerta el lunes en su casa en Hollywood Hills, California y cuya muerte es investigada como aparente suicidio por herida de arma de fuego.
La hija adoptiva del actor y Nancy Dolman fue encontrada muerta por el Departamento de Policía de Los Ángeles y el departamento de bomberos en su domicilio poco después de las 6:40 de la tarde, confirmaron las autoridades.
“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento”, señala un comunicado compartido por el representante de Short a USA Today. “Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, agregó.
La llamada al 911 realizada en relación con la muerte de Katherine Short se puede escuchar a un operador del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmando con los socorristas que la herida de Short parecía ser "autoinfligida", según el audio publicado por el Daily Mail este martes.La voz agregó que la persona que reportó el incidente estaba “con el paciente y no pudo ingresar al dormitorio”.
Tras anunciar la muerte de su hija, Katherine Short, el actor Martin Short pospuso su próximo show de comedia junto a su compañero Steve Martin. Los actores también pospuso su concierto del 28 de febrero en Minneapolis.
¿Quién era Katherine Short?
Katherine Short era la hija adoptiva del comediante, de 75 años, y su difunta esposa, Nancy Dolman, quien murió de cáncer de ovario en 2010. La pareja también adoptó juntos a sus hijos Oliver Patrick, de 39 años, y Henry Hayter, de 36.
Katherine se graduó de la Universidad de Nueva York en 2006 y trabajaba como trabajadora social en Los Ángeles. La hija de los Short participó en una organización benéfica llamada Bring Change 2 Mind, que trabajaba para romper los estigmas relacionados con los problemas de salud mental.
No se sabe con certeza qué problemas mentales padecía la hija mayor del actor. Sin embargo, se informó que, en los años previos a su muerte, había adoptado un perro de servicio para ayudarla con su enfermedad mental.
Aunque su papá es un actor reconocido, Katherine se mantuvo alejada del ojo público la mayor parte del tiempo.