Muere Katherine Short, la hija de actor Martin Short, a los 42 años

Muere hija de actor Martin Short

El representante de Martin Short confirmó el fallecimiento de Katherine Hartley Short, de 42 años, quien fue hallada muerta el lunes en su casa en Hollywood Hills, California y cuya muerte es investigada como aparente suicidio por herida de arma de fuego.

Martin y Katherine Short (Getty Images)

La hija adoptiva del actor y Nancy Dolman fue encontrada muerta por el Departamento de Policía de Los Ángeles y el departamento de bomberos en su domicilio poco después de las 6:40 de la tarde, confirmaron las autoridades.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento”, señala un comunicado compartido por el representante de Short a USA Today. “Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, agregó.

Martin Short (Getty Images)

La llamada al 911 realizada en relación con la muerte de Katherine Short se puede escuchar a un operador del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmando con los socorristas que la herida de Short parecía ser "autoinfligida", según el audio publicado por el Daily Mail este martes.La voz agregó que la persona que reportó el incidente estaba “con el paciente y no pudo ingresar al dormitorio”.

Tras anunciar la muerte de su hija, Katherine Short, el actor Martin Short pospuso su próximo show de comedia junto a su compañero Steve Martin. Los actores también pospuso su concierto del 28 de febrero en Minneapolis.