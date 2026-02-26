Eiza González se sincera sobre los trastornos alimenticios y la depresión que sufrió tras la muerte de su papá

Eiza González habla sobre su trastorno alimenticio

Eiza González describió la relación con su cuerpo como “complicada” durante la mayor parte de su vida. La actriz explicó que todo comenzó tras la muerte de su padre, cuando ella era muy joven, un evento que desencadenó una depresión profunda y la llevó a comer de manera compulsiva como una forma de lidiar con el dolor.

“A los 13 años, había subido 30 libras prácticamente de la noche a la mañana, navegando a través del duelo, la pubertad y la confusión, todo a la vez", confesó.

Eiza también habló sobre lo complicado que fue manejar la relación con su cuerpo una vez que “fue empujada a la mirada pública” cuando tenía tan solo 15 años. Desde entonces, su apariencia fue analizada minuciosamente y cada detalle era objeto de crítica, lo que la llevó a sentir que todo el mundo tenía una opinión sobre su cuerpo y sobre quién debía ser. “Ese nivel de escrutinio naturalmente alimentó una profunda dismorfia personal y me llevó por un camino doloroso”.

Una de las fotos que Eiza González compartió en su publicación. (Instagram/@eizagonzalez)

Con el tiempo, comenzó a obsesionarse con su peso, “midiendo su valor en kilos” y preguntándose si bajar de peso haría que los demás la quisieran más o que ella pudiera aceptarse a sí misma. Sin embargo, la validación externa nunca llegó y, en su lugar, las críticas se intensificaron. “Lo que creía que parecía fortaleza —moldeándome en lo que otros querían— era percibido como debilidad. Cedí ante el ruido y me sentí más vacía que nunca".