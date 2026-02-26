Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Eiza González se sincera sobre los trastornos alimenticios y la depresión que sufrió tras la muerte de su papá

Eiza González compartió un mensaje personal en Instagram sobre su experiencia con un desorden alimenticio, la presión mediática y el proceso de reconciliación con su cuerpo.
jue 26 febrero 2026 01:00 PM
2025 French Open - Previews
Eiza González (Getty Images)

En el marco de la Semana de Concientización sobre los Trastornos Alimenticios, la actriz mexicana Eiza González hizo una publicación en Instagram en la que habló abiertamente sobre el nuevo proceso que está viviendo con su cuerpo. En el mensaje, la actriz compartió parte de su experiencia personal al vivir con un trastorno alimenticio y reconoció lo complejo que puede ser sentirse insegura en la propia piel, describiendo el proceso como una verdadera “montaña rusa” emocional.

Eiza, quien inició su carrera a una edad muy temprana, ha estado expuesta durante años a la presión mediática y a las críticas constantes que conlleva la vida pública. Estos factores influyeron de manera directa en su relación con su cuerpo, una situación que se complicó por los comentarios recurrentes sobre su apariencia, su “antes y después” y las especulaciones constantes en torno a posibles cirugías estéticas. A través de su mensaje, la actriz contó su proceso personal e invitó a sus seguidores a reflexionar sobre sus propias experiencias.

Publicidad

Eiza González habla sobre su trastorno alimenticio

Eiza González describió la relación con su cuerpo como “complicada” durante la mayor parte de su vida. La actriz explicó que todo comenzó tras la muerte de su padre, cuando ella era muy joven, un evento que desencadenó una depresión profunda y la llevó a comer de manera compulsiva como una forma de lidiar con el dolor.

“A los 13 años, había subido 30 libras prácticamente de la noche a la mañana, navegando a través del duelo, la pubertad y la confusión, todo a la vez", confesó.

Eiza también habló sobre lo complicado que fue manejar la relación con su cuerpo una vez que “fue empujada a la mirada pública” cuando tenía tan solo 15 años. Desde entonces, su apariencia fue analizada minuciosamente y cada detalle era objeto de crítica, lo que la llevó a sentir que todo el mundo tenía una opinión sobre su cuerpo y sobre quién debía ser. “Ese nivel de escrutinio naturalmente alimentó una profunda dismorfia personal y me llevó por un camino doloroso”.

Eiza-González
Una de las fotos que Eiza González compartió en su publicación. (Instagram/@eizagonzalez)

Con el tiempo, comenzó a obsesionarse con su peso, “midiendo su valor en kilos” y preguntándose si bajar de peso haría que los demás la quisieran más o que ella pudiera aceptarse a sí misma. Sin embargo, la validación externa nunca llegó y, en su lugar, las críticas se intensificaron. “Lo que creía que parecía fortaleza —moldeándome en lo que otros querían— era percibido como debilidad. Cedí ante el ruido y me sentí más vacía que nunca".

Publicidad

La nueva perspectiva de Eiza González con su cuerpo

Hoy, en una nueva etapa de su vida, Eiza asegura que su relación con su cuerpo ha cambiado de manera significativa. Con el paso del tiempo, ha aprendido el poder que tiene la mente tanto para caer en ciclos de autocrítica como para reconstruirse y sanar.

Eiza-González
Otra fotografía que la actriz compartió en su publicación. (Instagram/@eizagonzalez)

En su mensaje, la actriz reconoce que no ha sido un proceso sencillo y que sigue siendo un camino en construcción. Sin embargo, actualmente se encuentra priorizándose y enfocándose en su bienestar personal. Hoy está comprometida a tratar a su cuerpo con amor, amabilidad y respeto, con el objetivo de sentirse bien consigo misma.

Eiza concluyó expresando el orgullo que siente por su recorrido y por el esfuerzo que ha hecho para “romper patrones viejos”, además de enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares, alentándolos a priorizarse y escucharse. “Espero que quien lea esto sepa que elegirse a uno mismo y honrar su cuerpo por las razones correctas es mucho más significativo que intentar gustarle a los demás, incluso a nosotros mismos a veces. No me gusta fingir que el camino ha terminado; es difícil y complejo. Pero nunca es demasiado tarde.”

Publicidad

Tags

Eiza González

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad