Eiza González se sincera sobre los trastornos alimenticios y la depresión que sufrió tras la muerte de su papá

En el marco de la Semana de Concientización sobre los Trastornos Alimenticios, la actriz mexicana Eiza González hizo una publicación en Instagram en la que habló abiertamente sobre el nuevo proceso que está viviendo con su cuerpo. En el mensaje, la actriz compartió parte de su experiencia personal al vivir con un trastorno alimenticio y reconoció lo complejo que puede ser sentirse insegura en la propia piel, describiendo el proceso como una verdadera “montaña rusa” emocional.
Eiza, quien inició su carrera a una edad muy temprana, ha estado expuesta durante años a la presión mediática y a las críticas constantes que conlleva la vida pública. Estos factores influyeron de manera directa en su relación con su cuerpo, una situación que se complicó por los comentarios recurrentes sobre su apariencia, su “antes y después” y las especulaciones constantes en torno a posibles cirugías estéticas. A través de su mensaje, la actriz contó su proceso personal e invitó a sus seguidores a reflexionar sobre sus propias experiencias.