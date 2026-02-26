¿Pink se divorcia tras 20 años de matrimonio con Carey Hart? Ella dice que no

Pink agradece que le informen que se está divorciando
Fuentes cercanas a la pareja apuntaron a que el proceso del supuesto divorcio se está manejando con discreción, priorizando la estabilidad de sus hijos.
Sin embargo, la cantante rechazó esta versión y señaló que existen otros temas de interés general a los que debería prestarse más atención.
"Hola a todos. Me acaban de avisar de que estoy separada de mi esposo. No lo sabía. Gracias, revista People. Gracias, Us Weekly. Gracias por avisarme. Me preguntaba si también les gustaría avisar a nuestros hijos, mis hijos de 14 y 9 años, que tampoco lo saben", se escucha a la cantante decir en el video que publicó en su cuenta de Instagram.
"¿O quieren hablar de noticias reales? ¿Quieren hablar de los archivos de Epstein? ¿Quieren hablar del racismo sistémico o la misoginia en los deportes, o de lo elegante que es el equipo femenino de hockey, o de cómo ocho de las 12 medallas que Estados Unidos ganó en los Juegos Olímpicos de este año fueron para mujeres?", añadió Pink, para enlistar algunas de las noticias que quizá deberían ocupar la atención de los medios y de la audiencia de su país.
"¿O quizás quieran hablar de que me nominaron el primer año que fui elegible para el maldito Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿Quieren hablar de mis logros o solo de mi supuesta caída?", subrayó la cantante.
"En fin, noticias falsas, no ciertas. Odio ese término, carajo. Los quiero a todos. Vayan con Dios y las noticias basura, pueden hacerlo mejor. Buenas noches", remató.
La relación entre Pink y Carey Hart ha sido considerada durante años como una de las más sólidas —y también más honestas— de la industria, precisamente por la franqueza con la que ambos hablaron sobre crisis, reconciliaciones y trabajo emocional.
Ahora, tras dos décadas de matrimonio y casi 25 años juntos (con todo y sus pausas), la historia toma un nuevo rumbo, mientras esperamos una declaración directa de parte de la ahora ex pareja.
Con información de Agencia México