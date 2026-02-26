¿Pink se divorcia tras 20 años de matrimonio con Carey Hart? Ella dice que no

Pink y el ex piloto de motocross Carey Hart se estarían tras 20 años de matrimonio. La noticia se da a conocer este día, en el que la cantante estadounidense de 46 años celebra su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll, uno de los mayores reconocimientos en la industria musical.

Sin embargo, la intérprete de "Get the Party Started" publicó un video en sus redes sociales para aclarar la situación y advertir a sus fans sobre su propia actualización.

"Me acabo de enterar que estoy separada de mi esposo. Gracias por informarme", ironiza en la grabación. "Como siempre digo. Si no lo oyen de mí, no creas en el rumor. ¡Manténganse atentos! ¡¿Quién sabe qué podría pasar después?!", escribió junto a la publicación.