Emma Corrin encabeza la nueva adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’ y es la mejor decisión que pudo tomar Netflix

Netflix confirmó que Emma Corrin encabezará la nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen publicada en 1813 que ha definido durante más de dos siglos la comedia romántica literaria.

La producción, desarrollada en el Reino Unido por Netflix, apuesta por una lectura contemporánea sin alterar la esencia moral y satírica del texto original.

La elección de Corrin para esta nueva adaptación resulta interesante y simbólica, tanto por el talento actoral que la respalda como por características de ella que la acercan a su personaje.