Emma Corrin encabeza la nueva adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’ y es la mejor decisión que pudo tomar Netflix

Netflix confirmó que Emma Corrin encabezará la nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen publicada en 1813 que ha definido durante más de dos siglos la comedia romántica literaria.
La elección de Corrin para esta nueva adaptación resulta interesante y simbólica, tanto por el talento actoral que la respalda como por características de ella que la acercan a su personaje.
Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet en ‘Orgullo y Prejuicio’ de Netflix
El personaje que Emma Corrin encarnará, Elizabeth Bennet o “Lizzy”, como la llaman cariñosamente, es uno de los retratos femeninos más complejos de la literatura inglesa.
Austen la dibuja como una joven de inteligencia aguda, ironía elegante y firme sentido moral en una sociedad georgiana donde el matrimonio representaba la principal vía de seguridad económica para las mujeres.
Elizabeth observa, cuestiona y juzga; pero también aprende, rectifica y evoluciona. Su arco dramático parte del prejuicio que formula contra Fitzwilliam Darcy y culmina en el reconocimiento de su propio error.
“Hasta este momento, nunca me había conocido a mí misma”, admite en una de las frases centrales de la novela, línea que sintetiza su transformación interior.
Otra declaración emblemática ocurre cuando defiende su derecho a elegir por amor y no por conveniencia: “Sólo estoy resuelta a actuar de la manera que, en mi opinión, constituirá mi felicidad”.
El reto de interpretar a Lizzy Bennet de ‘Orgullo y Prejuicio’
Elizabeth Bennet no es una heroína pasiva. Jane Austen la convierte en el eje moral del relato y en el espejo crítico de las convenciones sociales.
Elizabeth rechaza una propuesta matrimonial ventajosa pero carente de amor, confronta a la aristocrática Lady Catherine de Bourgh y exige respeto intelectual en un entorno que privilegia la apariencia y la dote. Ese trayecto, de la ironía al autoconocimiento, sostiene la vigencia del personaje.
El cine y la televisión han construido una tradición interpretativa en torno a Lizzy Bennet. Greer Garson la llevó a la pantalla en la versión de 1940 producida por MGM junto a Laurence Olivier.
Jennifer Ehle ofreció en 1995 una lectura introspectiva y literaria en la miniserie de la BBC frente a Colin Firth, cuya interpretación de Darcy se convirtió en referencia cultural.
Keira Knightley encarnó en 2005 una Elizabeth más juvenil y emocional bajo la dirección de Joe Wright, en una adaptación nominada al Oscar.
Cada actriz ha subrayado un matiz distinto: la elegancia clásica, la fidelidad literaria o la intensidad romántica.
Emma Corrin llega al personaje después de consolidarse como una de las figuras más observadas de su generación.
Emma Corrin: un talento con espíritu libre
Emma Corrin saltó a la fama internacional al interpretar a una joven Diana Spencer en la cuarta temporada de The Crown, también producida por Netflix.
La actuación le valió el Globo de Oro a Mejor Actriz en Serie Dramática en 2021 y la colocó en el radar de la crítica estadounidense y británica. En entrevistas con medios como Vogue británico y The New York Times, Corrin explicó que abordó a Diana como “una joven profundamente sola, pero con una imaginación enorme”, y afirmó: “Me interesaba mostrar su vulnerabilidad sin convertirla en un ícono distante”.
Emma Corrin se identifica públicamente como persona queer y utiliza los pronombres indeterminados “they/them” para referirse a sí misma. En 2021 declaró a Vogue que se sentía en un proceso de descubrimiento personal y que la categoría binaria de género no describía del todo su experiencia.
“Siento que estoy en una etapa de exploración; no tengo todas las respuestas”, expresó entonces. Más tarde señaló que la conversación sobre identidad debía ser abierta y empática. “Lo importante es permitir que la gente sea quien es, sin forzar definiciones rígidas”.
En entrevistas posteriores con medios británicos, Corrin sostuvo que el uso de “they/them” representaba una forma de autenticidad y libertad.
Emma Corrin la mejor elección para dar vida a Elizabeth Bennet en 'Orgullo y Prejuicio'
Al entender mejor su perfil personal, podemos ver una posible conexión entre Elizabeth Bennet y Emma Corrin por la actitud frente a la norma que es parte de la esencia tanto del personaje como de la actriz.
Elizabeth desafía las expectativas sociales del siglo 19 al negarse a casar por conveniencia y al defender su criterio moral. Corrin cuestiona las categorías tradicionales de género y adopta una presencia pública que rehúye etiquetas simplistas.
Ambas figuras, cada una en su época, encarnan independencia intelectual y una voluntad de definirse por convicción propia, y Netflix apuesta por esa resonancia contemporánea.
La plataforma recupera un clásico literario y lo pone en manos de una intérprete que ha hecho de la introspección y la rebeldía elegante su sello profesional. El resultado, si mantiene la profundidad psicológica del texto de Austen y la intensidad interpretativa que Emma Corrin mostró como Diana, podría sumar un nuevo capítulo relevante a la larga historia audiovisual del personaje de Elizabeth Bennet.