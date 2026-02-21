Publicidad

Espectáculos

Doja Cat arrasó en concierto en México y recordamos 5 de sus looks más controvertidos

Después de su exitoso concierto en CDMX, recordamos cómo Doja Cat se ha consolidado como una figura icónica en el mundo de la moda y repasamos sus looks más controvertidos.
sáb 21 febrero 2026 03:41 PM
Doja Cat fue la encargada de iniciar el evento.
Getty Images (Mike Coppola/Getty Images for MTV)

El pasado 18 de febrero, la rapera y cantante Doja Cat se presentó en la Ciudad de México como parte de su Ma Vie World Tour, ofreciendo un espectáculo en el Palacio de los Deportes.

Con una producción visual de estilo futurista, coreografías dinámicas y éxitos como “Say So”, “Woman” y “Paint The Town Red”, la cantante arrasó a su paso por nuestro país.

En cuanto a estética, si algo caracteriza a Doja Cat es su habilidad para transformar la moda en una forma de expresión performativa. A continuación, recordamos cinco de sus looks más controvertidos que han marcado tendencia.

Doja Cat en Paris Fashion Week 2023: 30 mil cristales rojos

Schiaparelli : Outside Arrivals - Haute Couture Spring Summer 2023
¡Con más de 30,000 cristales Swarovski Doja Cat robó miradas! (Jacopo Raule/Getty Images)

En la Paris Fashion Week 2023, Doja Cat apareció cubierta de pies a cabeza con más de 30 mil cristales Swarovski rojos, en un look firmado por Schiaparelli.

El proceso tomó horas y convirtió su cuerpo en una escultura viviente. Fue maximalismo puro: algunos lo llamaron arte, otros exceso. Pero nadie lo olvidó.

Paris Fashion Week 2023: Doja Cat luce maquillaje escultural y minimalismo dramático

Monot : Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2023
PARIS, FRANCE - OCTOBER 01: Doja Cat attends the Monot Womenswear Spring/Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week on October 01, 2022 in Paris, France. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

En este evento de Alta Costura en París, Doja Cat apostó por un look futurista y artístico: top strapless negro, falda larga ceñida y guantes con aplicaciones circulares, combinado con un maquillaje azul metálico que transformó su rostro en una obra escultórica.

El contraste entre el outfit minimalista y el beauty look teatral generó conversación inmediata en redes. Una vez más, Doja demostró que entiende la moda como performance y provocación visua

Doja Cat en la Met Gala 2025: 'tailoring' con toque felino

The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Doja Cat attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Savion Washington/Getty Images) (Savion Washington/Getty Images)

En la reciente edición de la MET Gala, Doja Cat deslumbró con un diseño estructurado de Marc Jacobs, destacando una silueta definida y sutiles guiños felinos que capturaron todas las miradas.

Aunque menos literal que su interpretación de Choupette, este atrevido look reafirmó su habilidad para reinventarse constantemente sin perder su esencia única.

MTV VMAs 2023: Doja Cat... ¿Alta Costura o teleraña?

2023 MTV Video Music Awards - Arrivals
NEWARK, NEW JERSEY - SEPTEMBER 12: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Doja Cat attends the 2023 MTV Video Music Awards at the at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images) (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

En los MTV Video Music Awards 2023, Doja Cat deslumbró con un vestido de estética oscura y estructurada, que evocaba una intrincada y cautivadora telaraña conceptual.

El diseño reflejó su evolución hacia una imagen más audaz y experimental, alejándose del “mainstream pop” y consolidándola como una de las figuras más innovadoras, versátiles e impredecibles de la moda musical contemporánea.

Met Gala 2023: Doja Cat se convierte en Choupette en versión humana

The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" - Arrivals
NEW YORK, NEW YORK - MAY 01: Doja Cat attends The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" at The Metropolitan Museum of Art on May 01, 2023 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

En la MET Gala 2023, dedicada al legado de Karl Lagerfeld, Doja Cat sorprendió al transformarse en Choupette, la icónica gatita del diseñador.

Con prótesis faciales, orejas felinas y una actitud completamente gatuna, incluyendo maullidos durante las entrevistas, la cantante presentó una de las interpretaciones más audaces y literales del tema en la historia reciente del evento. Una propuesta viral, atrevida y absolutamente conceptual.

¿Doja Cat ya era therian antes de volverse viral?

Tras su aparición como la gata Choupette en la Met Gala de 2023, surgieron teorías en redes sociales que la relacionaban con el movimiento therian, una subcultura integrada por personas sienten una conexión identitaria con animales.

No obstante, no existe evidencia ni declaraciones oficiales que confirmen que Doja Cat se identifique como therian.

Su look fue simplemente una reinterpretación creativa del tema del evento, inspirado en Karl Lagerfeld y su famosa gata Choupette; que va, además, ad hoc con el nombre de la artista y con su actitud teatral y siempre provocativa.

