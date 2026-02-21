Doja Cat arrasó en concierto en México y recordamos 5 de sus looks más controvertidos

El pasado 18 de febrero, la rapera y cantante Doja Cat se presentó en la Ciudad de México como parte de su Ma Vie World Tour, ofreciendo un espectáculo en el Palacio de los Deportes.

Con una producción visual de estilo futurista, coreografías dinámicas y éxitos como “Say So”, “Woman” y “Paint The Town Red”, la cantante arrasó a su paso por nuestro país.

En cuanto a estética, si algo caracteriza a Doja Cat es su habilidad para transformar la moda en una forma de expresión performativa. A continuación, recordamos cinco de sus looks más controvertidos que han marcado tendencia.