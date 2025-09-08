Así fueron las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2025

Ayer se realizaron los MTV Video Music Awards, mejor conocidos como VMAs, en la UBS Arena de Elmont en Nueva York.
Esta ceremonia otorga Moon people, que son trofeos con forma de astronauta a los artistas más votados por el público. Se premia lo mejor de la música y a lo mejor de los videos musicales.
Las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2025
¿Qué artistas se presentaron en los VMAS 2025?
Doja Cat
La cantante y rapera interpretó su nueva canción Jealous Type en una presentación donde sus movimientos de baile se llevaron la atención. Este nuevo single formará parte del álbum Vie que se estrena el 26 de septiembre.
Ricky Martin
Antes de recibir el premio al ícono latino, el puertorriqueño presentó un medley donde interpretó sus mayores éxitos como Livin’ la vida loca, Vente Pa’Ca o La Copa de la Vida. En este espectáculo Ricky dejó en claro que a sus 53 años mantiene la misma energía que lo ha caracterizado desde hace años.
Lola Young
La cantante y compositora presentó su canción Messy que se volvió viral en TikTok durante los últimos meses por criticar estereotipos impuestos a las mujeres sobre su manera de actuar o hablar.
Post Malone & Jelly Roll
En una transmisión desde su concierto en Hamburgo, Alemania, los raperos interpretaron su canción Loser. Post Malone no abandonó su forma relajada de vestir y usó jeans con un jersey del equipo de fútbol americano de Dallas.
Busta Rhymes
Al igual que Ricky Martin, Busta presentó un medley de sus canciones más exitosas antes de recibir el premio MTV VMA Rock The Bells Visionary Award. En su presentación estuvo acompañado de otros raperos como GloRilla.
Tate McRae
La canadiense interpretó sus hits Revolving Door y Sports Car, al mismo tiempo que mostró sus habilidades de baile. Esta presentación sucedió unos días después de que su relación con The Kid Laroi fuera confirmada cuando ambos llegaron por separado a la fiesta del estreno del nuevo álbum de Justin Bieber, Swag II.
Mariah Carey
La cantante americana deleitó al público y los televidentes durante más de 6 minutos con su medley de éxitos que incluyó canciones como Sugar Sweet, Fantasy y Obsessed. Algo icónico fue que Mariah recibió el premio de las manos de Ariana Grande, a quien llegó a acusar de querer imitar su estilo de canto.
Bailey Zimmerman y The Kid Laroi
Bailey, quien canta country y The Kid Laroi, cuyo género principal es el pop, presentaron su canción Lost. Al igual que con Tate McRae, el pública quería ver a Laroi después de la oficialización de su ruptura.
Megan Moroney
Esta artista de country cantó su canción 6 months later en una presentación muy clásica donde ella tocó la guitarra mientras cantaba.
Lady Gaga
La presentación de Gaga fue pregrabada en su show del Madison Square Garden que formó parte de su gira The MAYHEM Ball Tour. Las canciones que cantó fueron Abracadabra y Dead Dance, cuyo video musical se grabó en la isla de las muñecas en Xochimilco y fue dirigido por Tim Burton.
Sabrina Carpenter
Esta fue la primera presentación en vivo de su nueva canción Tears que forma parte de su disco Man’s Best Friend, estrenado el 29 de agosto de este año. La presentación de Sabrina incluyó a drags que llevaban letreros en defensa de los derechos de su comunidad.
Alex Warren
De tener una canción viral en TikTok, Alex pasó a cantar Ordinary y Eternity en esta ceremonia. Durante su presentación estuvo acompañado por una banda de estilo escolar.
Conan Gray
En una presentación muy romántica, Conan interpretó su canción Vodka Cranberry vestido como príncipe de cuento de hadas. Al final del show, muy al estilo de Romeo y Julieta, el cantante “se desmayó” encima del pecho de un hombre que estaba recostado como en el cuento de la bella durmiente.
J Balvin, DJ Snake, Justin Quiles & Lenny Tavárez
Ellos fueron los encargados de llevar el reggaetón a la ceremonia con las canciones Zun zun y Noventa . Pusieron a los asistentes a mover las caderas al ritmo latino.
Sombr
A sus tan solo 20 años, este artista ha llamado la atención gracias a su canción Back to Friends, la cual interpretó junto a su nuevo hit, 12 to 12. En definitiva, la carrera de sombr apenas está despegando.
Steve Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nunu Bettercourt
Para rendir homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, estos artistas se unieron en una presentación que nos hizo vibrar a todos al ritmo del metal y que logró transmitir las vibras del vocalista de Black Sabbath.
Más allá de los premios, los MTV Video Music Awards son muy aclamados por sus shows que se caracterizan por ser muy producidos, llamativos y, en algunos casos, polémicos. Si quieres ver estas presentaciones están disponibles en el canal oficial de YouTube de MTV .