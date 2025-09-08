Así fueron las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2025

Las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2025

¿Qué artistas se presentaron en los VMAS 2025?

Doja Cat

La cantante y rapera interpretó su nueva canción Jealous Type en una presentación donde sus movimientos de baile se llevaron la atención. Este nuevo single formará parte del álbum Vie que se estrena el 26 de septiembre.

Getty Images (Mike Coppola/Getty Images for MTV)

Ricky Martin

Antes de recibir el premio al ícono latino, el puertorriqueño presentó un medley donde interpretó sus mayores éxitos como Livin’ la vida loca, Vente Pa’Ca o La Copa de la Vida. En este espectáculo Ricky dejó en claro que a sus 53 años mantiene la misma energía que lo ha caracterizado desde hace años.

Getty Images (Mike Coppola/Getty Images for MTV)

Lola Young

La cantante y compositora presentó su canción Messy que se volvió viral en TikTok durante los últimos meses por criticar estereotipos impuestos a las mujeres sobre su manera de actuar o hablar.

Getty Images (Mike Coppola/Getty Images for MTV)

Post Malone & Jelly Roll

En una transmisión desde su concierto en Hamburgo, Alemania, los raperos interpretaron su canción Loser. Post Malone no abandonó su forma relajada de vestir y usó jeans con un jersey del equipo de fútbol americano de Dallas.

Post Malone no estuvo en el evento, pero sí transmitió su concierto desde Alemania. (Getty Images)

Busta Rhymes

Al igual que Ricky Martin, Busta presentó un medley de sus canciones más exitosas antes de recibir el premio MTV VMA Rock The Bells Visionary Award. En su presentación estuvo acompañado de otros raperos como GloRilla.

Busta Rhymes recibió un premio por su trayectoria en el Rap y Hip-hop. (Getty Images)

Tate McRae

La canadiense interpretó sus hits Revolving Door y Sports Car, al mismo tiempo que mostró sus habilidades de baile. Esta presentación sucedió unos días después de que su relación con The Kid Laroi fuera confirmada cuando ambos llegaron por separado a la fiesta del estreno del nuevo álbum de Justin Bieber, Swag II.

Tate McRae presentó sus canciones Revolving Door y Sports Car. (Getty Images)

Mariah Carey

La cantante americana deleitó al público y los televidentes durante más de 6 minutos con su medley de éxitos que incluyó canciones como Sugar Sweet, Fantasy y Obsessed. Algo icónico fue que Mariah recibió el premio de las manos de Ariana Grande, a quien llegó a acusar de querer imitar su estilo de canto.

Mariah Carey deleitó a todos los asistentes y televidentes con su talento vocal. (Getty Images)

Bailey Zimmerman y The Kid Laroi

Bailey, quien canta country y The Kid Laroi, cuyo género principal es el pop, presentaron su canción Lost. Al igual que con Tate McRae, el pública quería ver a Laroi después de la oficialización de su ruptura.