Así fueron las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2025

Te contamos los detalles de las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards: de Sabrina Carpenter a Mariah Carey.
lun 08 septiembre 2025 12:20 PM
VMAS 2025-Sabrina-Ariana-Doja
Los VMAS se realizaron en Nueva York y estuvieron llenos de presentaciones de artistas como Doja Cat o Sabrina Carpenter.

Ayer se realizaron los MTV Video Music Awards, mejor conocidos como VMAs, en la UBS Arena de Elmont en Nueva York.

Esta ceremonia otorga Moon people, que son trofeos con forma de astronauta a los artistas más votados por el público. Se premia lo mejor de la música y a lo mejor de los videos musicales.

Las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2025

¿Qué artistas se presentaron en los VMAS 2025?

Doja Cat

La cantante y rapera interpretó su nueva canción Jealous Type en una presentación donde sus movimientos de baile se llevaron la atención. Este nuevo single formará parte del álbum Vie que se estrena el 26 de septiembre.

Doja Cat fue la encargada de iniciar el evento.
Getty Images

Ricky Martin

Antes de recibir el premio al ícono latino, el puertorriqueño presentó un medley donde interpretó sus mayores éxitos como Livin’ la vida loca, Vente Pa’Ca o La Copa de la Vida. En este espectáculo Ricky dejó en claro que a sus 53 años mantiene la misma energía que lo ha caracterizado desde hace años.

Ricky Martin fue galardonado como ícono latino.
Getty Images

Lola Young

La cantante y compositora presentó su canción Messy que se volvió viral en TikTok durante los últimos meses por criticar estereotipos impuestos a las mujeres sobre su manera de actuar o hablar.

Lola Young interpretó Messy, canción que se volvió viral en TikTok.
Getty Images

Post Malone & Jelly Roll

En una transmisión desde su concierto en Hamburgo, Alemania, los raperos interpretaron su canción Loser. Post Malone no abandonó su forma relajada de vestir y usó jeans con un jersey del equipo de fútbol americano de Dallas.

Post-Malone
Post Malone no estuvo en el evento, pero sí transmitió su concierto desde Alemania.

Busta Rhymes

Al igual que Ricky Martin, Busta presentó un medley de sus canciones más exitosas antes de recibir el premio MTV VMA Rock The Bells Visionary Award. En su presentación estuvo acompañado de otros raperos como GloRilla.

2025 MTV Video Music Awards - Arrivals
Busta Rhymes recibió un premio por su trayectoria en el Rap y Hip-hop.

Tate McRae

La canadiense interpretó sus hits Revolving Door y Sports Car, al mismo tiempo que mostró sus habilidades de baile. Esta presentación sucedió unos días después de que su relación con The Kid Laroi fuera confirmada cuando ambos llegaron por separado a la fiesta del estreno del nuevo álbum de Justin Bieber, Swag II.

(Obligatorio)
Tate McRae presentó sus canciones Revolving Door y Sports Car.

Mariah Carey

La cantante americana deleitó al público y los televidentes durante más de 6 minutos con su medley de éxitos que incluyó canciones como Sugar Sweet, Fantasy y Obsessed. Algo icónico fue que Mariah recibió el premio de las manos de Ariana Grande, a quien llegó a acusar de querer imitar su estilo de canto.

2025 MTV Video Music Awards - Show
Mariah Carey deleitó a todos los asistentes y televidentes con su talento vocal.

Bailey Zimmerman y The Kid Laroi

Bailey, quien canta country y The Kid Laroi, cuyo género principal es el pop, presentaron su canción Lost. Al igual que con Tate McRae, el pública quería ver a Laroi después de la oficialización de su ruptura.

2025 MTV Video Music Awards - Show
The Kid Laroi se presentó después de su ruptura con Tate Mc Rae.

Megan Moroney

Esta artista de country cantó su canción 6 months later en una presentación muy clásica donde ella tocó la guitarra mientras cantaba.

Megan Moroney es una artista estadounidense de country.
Getty Images for MTV

Lady Gaga

La presentación de Gaga fue pregrabada en su show del Madison Square Garden que formó parte de su gira The MAYHEM Ball Tour. Las canciones que cantó fueron Abracadabra y Dead Dance, cuyo video musical se grabó en la isla de las muñecas en Xochimilco y fue dirigido por Tim Burton.

2025 MTV Video Music Awards - Show
Lady Gaga y Ariana Grande se sentaron juntas durante la ceremonia.

Sabrina Carpenter

Esta fue la primera presentación en vivo de su nueva canción Tears que forma parte de su disco Man’s Best Friend, estrenado el 29 de agosto de este año. La presentación de Sabrina incluyó a drags que llevaban letreros en defensa de los derechos de su comunidad.

2025 MTV Video Music Awards - Show
Sabrina Carpenter ganó el premio a mejor álbum por Short n' Sweet.

Alex Warren

De tener una canción viral en TikTok, Alex pasó a cantar Ordinary y Eternity en esta ceremonia. Durante su presentación estuvo acompañado por una banda de estilo escolar.

2025 MTV Video Music Awards - Arrivals
Su canción Ordinary se volvió viral en TikTok.

Conan Gray

En una presentación muy romántica, Conan interpretó su canción Vodka Cranberry vestido como príncipe de cuento de hadas. Al final del show, muy al estilo de Romeo y Julieta, el cantante “se desmayó” encima del pecho de un hombre que estaba recostado como en el cuento de la bella durmiente.

2025 MTV Video Music Awards - Show
Conan Gray nos regaló una presentación muy al estilo de la bella durmiente.

J Balvin, DJ Snake, Justin Quiles & Lenny Tavárez

Ellos fueron los encargados de llevar el reggaetón a la ceremonia con las canciones Zun zun y Noventa . Pusieron a los asistentes a mover las caderas al ritmo latino.

2025 MTV Video Music Awards - Arrivals
J Balvin también fue el encargado de entregar a Ricky Martin el premio de ícono latino.

Sombr

A sus tan solo 20 años, este artista ha llamado la atención gracias a su canción Back to Friends, la cual interpretó junto a su nuevo hit, 12 to 12. En definitiva, la carrera de sombr apenas está despegando.

2025 MTV Video Music Awards - Show
Sombr era uno de los artista más esperados debido al éxito de su canción Back to Friends.

Steve Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nunu Bettercourt

Para rendir homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, estos artistas se unieron en una presentación que nos hizo vibrar a todos al ritmo del metal y que logró transmitir las vibras del vocalista de Black Sabbath.

(Obligatorio)
Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de este año.

Más allá de los premios, los MTV Video Music Awards son muy aclamados por sus shows que se caracterizan por ser muy producidos, llamativos y, en algunos casos, polémicos. Si quieres ver estas presentaciones están disponibles en el canal oficial de YouTube de MTV .

