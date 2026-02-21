Aburiya: el restaurante que mantiene viva la cocina Nikkei mexicana en la CDMX

La cocina Nikkei mexicana no es una moda ni una reinterpretación contemporánea: es el resultado de una historia de migración, adaptación y pertenencia.

En la alcaldía Cuauhtémoc, Aburiya se ha convertido en uno de los espacios donde esa herencia se expresa con mayor claridad.

A través de una propuesta gastronómica precisa y profundamente emocional, el restaurante reivindica la identidad de los descendientes japoneses que hicieron de México su hogar, sin renunciar a sus raíces ni ignorar el entorno que los recibió.