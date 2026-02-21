Publicidad

Espectáculos

Aburiya: el restaurante que mantiene viva la cocina Nikkei mexicana en la CDMX

Aburiya es un restaurante de cocina Nikkei en la CDMX que honra la herencia japonesa desde la conexión de la historia de la migración japonesa con ingredientes mexicanos y técnicas tradicionales.
sáb 21 febrero 2026 04:30 PM
Aburiya es un reconocido restaurante japonés. (Cortesía)

La cocina Nikkei mexicana no es una moda ni una reinterpretación contemporánea: es el resultado de una historia de migración, adaptación y pertenencia.

En la alcaldía Cuauhtémoc, Aburiya se ha convertido en uno de los espacios donde esa herencia se expresa con mayor claridad.

A través de una propuesta gastronómica precisa y profundamente emocional, el restaurante reivindica la identidad de los descendientes japoneses que hicieron de México su hogar, sin renunciar a sus raíces ni ignorar el entorno que los recibió.

¿Qué significa Nikkei y cómo nació esta cocina en México?

En Japón, el término Nikkei se utiliza para nombrar a los hijos y descendientes de japoneses nacidos fuera del país.

Pero más allá de una categoría demográfica, la palabra también encierra la experiencia identitaria de vivir entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno.

En México, la cocina Nikkei comenzó a gestarse a finales del siglo XIX, cuando las primeras comunidades japonesas llegaron al país.

Ante la falta de ingredientes tradicionales, las familias recurrieron a productos locales sin abandonar las técnicas ni los principios culinarios japoneses.

No se trató de cambiar recetas, sino de adaptar la tradición y sustituir sin perder la esencia. De esa convivencia nació una cocina auténtica, profundamente ligada a la memoria y a la experiencia migrante.

Una fotografía del yakimeshi que tiene Aburiya en su menú. (Cortesía)

Aburiya y la filosofía Nikkei del respeto al producto

Esa historia es la que da sentido a Aburiya, el restaurante que nació como dark kitchen durante la pandemia.

Para el chef Shige Takane, creador del restaurante y descendiente de inmigrantes japoneses, la cocina Nikkei es una forma de vida y una manera de afirmar pertenencia.

El restaurante opera bajo un sistema japonés estricto: se compra únicamente lo que se va a cocinar el mismo día, priorizando la frescura y evitando el desperdicio.

Esta filosofía está ligada al shintoísmo, la religión familiar del chef, que promueve comer lo que la naturaleza ofrece en el momento.

Cada proceso dentro de Aburiya responde a ese respeto: “En Japón no existen refrigeradores llenos de insumos para toda la semana. Se come fresco, se cocina natural, no hay desperdicio”, menciona Takane.

Aburiya cuenta también con una sopa matsutake. (Cortesía)

Una experiencia gastronómica construida desde la memoria en Aburiya

En el menú de Aburiya conviven nigiris, pesca japonesa de temporada y un ramen elaborado con ajo japonés y aceite de ajonjolí tostado y filtrado, una receta que Takane trajo de un restaurante de Tokio.

La seriedad del proyecto ha llamado la atención de figuras internacionales como el chef Kuramoto, creador del ramen oficial del anime Naruto, quien visitó el restaurante y quiso convertirse en socio. Aun así, el objetivo de Aburiya se mantiene firme: hacer que la cocina japonesa en México sea accesible, cercana y comprensible.

Más que un restaurante, Aburiya es una declaración: la cocina Nikkei mexicana no solo se cocina, se hereda, se adapta y se convierte en parte del alma del país.

Aburiya se encuentra en Calle Río Lerma 187-A, Cuauhtémoc en la Ciudad de México y opera todos los días de la semana.

