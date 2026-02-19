"Yo reaccioné pésimo, yo reaccioné en shock": Jorge D'Alessio rompe el silencio tras el ataque de un tiburón a su hijo

Jorge D'Alessio habla de la mordida de tiburón que sufrió su hijo

Ante los medios, D’Alessio aclaró que el ataque que sufrió su hijo menor por parte de un tiburón se trató de un hecho poco común.

“Tremendo susto. Es importante, antes de cualquier cosa, decir una: ‘Es muy raro que pase esto. O sea, es muy raro.’ Las playas mexicanas son de las más seguras del mundo, ¿no? No es como Australia… era un pequeño tiburón de arrecife que se acercan más en la tarde y muerden por curiosidad, no por atacar. Entonces, sí es importante decirlo, las playas de México son tremendamente seguras y más Tulum”, explicó el hijo de Lupita D'Alessio.

El integrante de Matute relató que el ataque ocurrió muy rápido.

“Todo cambió en un segundo y gracias a Dios no pasó a mayores. Le dio tres mordidas; la segunda que le dio, a él ya le dolió mucho y la jaló y eso le rasgó mucho la piel. Entonces, esa fue la herida más grave. Mi mujer le hizo un torniquete con la toalla y nos fuimos directo al hospital”, narró.