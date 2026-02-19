Tiburón muerde a sobrino de Anahí, hijo de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente

Patricio, el hijo menor de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio, fue mordido por un tiburón en Tulum

A través de su cuenta de Instagram, Marichelo Puente compartió un par de historias donde contó el accidente que tuvo su hijo menor, Patricio, de 11 años, mientras se encontraban en las playas de Tulum. “Esta historia se las quiero platicar más que por otra cosa, por prevención, porque no hay como mucho aviso y ya nos pasó. Lo que les voy a platicar es una historia de no creerse, de película”, aseguró.

"Estábamos en Tulum y mis hijos estaban junto a un amiguito. Literal a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura, y en eso empezaron los gritos horribles de Patito” (el menor de los integrantes de la familia que Puente formó con el músico Jorge D’Alessio).

Patricio tiene 11 años. (Instagram - @macpuente)

“Lo escuchó Santi, su hermano, lo sacó del agua inmediatamente, él gritaba muchísimo diciendo que algo le había picado”, narró. Santiago creyó que un cangrejo había lastimado a su hermano, pero cuando Patricio volvió a gritar, Santiago lo jaló a él y al amiguito que acompañaba a la familia.

“La verdad es que Santi fue el héroe de la película”, dijo Marichelo sobre su hijo mayor y continuó con la historia: “Le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va. Nos empiezan a gritar a mi marido y a mí, llegamos con él, inmediatamente le revisé la pierna, no era un piquete, era una mordedura bastante grande”.