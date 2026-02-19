Tiburón muerde a sobrino de Anahí, hijo de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente

A través de Instagram, Marichelo Puente, hermana de la actriz y cantante Anahí, compartió una historia que impactó a sus seguidores: “Lo que les voy a platicar es una historia de no creerse, de película”, inició.
La hermana de Anahí contó que su hijo menor, Patricio, fue atacado por un tiburón en un viaje familiar en Tulum y, afortunadamente, está fuera de peligro. Con su testimonio, Marichelo buscó concientizar sobre el riesgo y las precauciones que pueden tomarse.
Patricio, el hijo menor de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio, fue mordido por un tiburón en Tulum
A través de su cuenta de Instagram, Marichelo Puente compartió un par de historias donde contó el accidente que tuvo su hijo menor, Patricio, de 11 años, mientras se encontraban en las playas de Tulum. “Esta historia se las quiero platicar más que por otra cosa, por prevención, porque no hay como mucho aviso y ya nos pasó. Lo que les voy a platicar es una historia de no creerse, de película”, aseguró.
"Estábamos en Tulum y mis hijos estaban junto a un amiguito. Literal a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura, y en eso empezaron los gritos horribles de Patito” (el menor de los integrantes de la familia que Puente formó con el músico Jorge D’Alessio).
“Lo escuchó Santi, su hermano, lo sacó del agua inmediatamente, él gritaba muchísimo diciendo que algo le había picado”, narró. Santiago creyó que un cangrejo había lastimado a su hermano, pero cuando Patricio volvió a gritar, Santiago lo jaló a él y al amiguito que acompañaba a la familia.
“La verdad es que Santi fue el héroe de la película”, dijo Marichelo sobre su hijo mayor y continuó con la historia: “Le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va. Nos empiezan a gritar a mi marido y a mí, llegamos con él, inmediatamente le revisé la pierna, no era un piquete, era una mordedura bastante grande”.
Patricio, hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio, recibió atención médica
“Corrimos en ese instante al hospital, gracias a Dios que nos cuidó muchísimo, en ese instante llegamos y había un médico maravilloso, ortopedista, que inmediatamente lo limpió, lo cosió, maravillosamente bien”, así Marichelo narró cómo su hijo recibió atención médica después del accidente.
Fue ese mismo doctor quien confirmó qué animal atacó a Patricio: “Mide todo y nos dice: ‘Fue una mordida de tiburón'”. La noticia impactó a la familia: “No les quiero explicar lo que yo sentí en ese momento, ayer platicaba con mi hermana y la familia y es de no creerse, yo sigo en shock”.
Marichelo habló sobre cómo las personas solo ven este tipo de sucesos en el cine: “Lo ves en documentales y cosas así, pero nunca te imaginas tan cercano y con tu hijo. Patito la verdad es un niño muy valiente, estuvimos ahí pegados a él, le cosieron su piernita, Dios lo cuidó muchísimo”.
El estado de salud actual del hijo de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente
Marichelo actualizó que “Pato está muy bien, gracias a Dios, cicatrizando maravillosamente" y agregó que el día siguiente al incidente regresaron a CDMX y fueron con el doctor de Patricio, quien les confirmó que “todo estaba bien, que no había líquido, no había nada involucrado muscular, nervio, algo que fuera mucho más grave”. Añadió que el niño "está aquí recuperándose, yo cuidándolo, apapachándolo mucho, no puede apoyar el pie”.
Marichelo aprovechó el espacio para invitar a sus seguidores a ser más conscientes sobre este peligro: “No están diciendo, pero sí efectivamente hay demasiado tiburón y cerca de la orilla. Como dijo Santi y tiene razón: ‘Ma, están defendiendo su casa’ y creo que sí, ya les hicimos demasiado daño y seguramente ese tiburón no fue por atacar a Pato, fue por defenderse o porque se asustó o lo que sea”.
Sugirió a aquellos que vayan a la playa que “tengan muchísimo cuidado, sé que ir al mar y nadar, qué delicia y qué relajante, pero estas historias pueden pasar y cada vez más seguido. Sí hay tiburones cerca de la orilla”. Marichelo compartió estos videos para que “estén prevenidos, para que tengan cuidado porque uno nunca sabe en qué momento puede pasar algo realmente grave”.
Finalizó afirmado que “Pato está increíblemente bien y con una actitud maravillosa” que le ha permitido incluso hacer bromas sobre lo que le sucedió.