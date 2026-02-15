Hermano de James Van Der Beek rompe el silencio tras su muerte y comparte recuerdos íntimos junto al actor

Hermano de James Van Der Beek le dedica un último adiós

Jared Van Der Beek, señaló que encontró consuelo en "leer y ver cómo tocó tantas vidas, no por algo que hizo, sino por quién era":

James Van Der Beek y Jared Van Der Beek (Instagram)

“Compartió con un corazón abierto y con su alma sabia. Por muy doloroso que sea este profundo dolor, la sanación ya ha comenzado con todas las muestras de amor, oraciones y apoyo. Agradezco sinceramente a todos los que se han tomado el tiempo de comunicarse conmigo, haciéndome saber que están ahí. La comunidad de personas que estuvieron íntimamente involucradas en su fallecimiento fue realmente increíble. Gracias a todos, conocidos y desconocidos, que ayudaron a que su transición fuera lo más hermosa posible”.

Terminó dirigiendo sus últimas palabras a su difunto hermano y diciéndole un último “Te amo”. “James, ya extraño tu presencia física y tus sabias palabras por teléfono. Sin embargo, siento tu presencia con mucha fuerza y ​​sé que seguirás guiándome. Gracias por vivir tu vida conmigo. Te quiero”, finalizó.

Sus seguidores compartieron su apoyo a Jared en la sección de comentarios, incluido el ex coprotagonista de James en Dawson's Creek, Kerr Smith. La muerte de James Van Der Beek fue anunciada a través de un comunicado realizado a través de sus cuentas de redes sociales el miércoles pasado.