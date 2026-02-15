Hermano de James Van Der Beek rompe el silencio tras su muerte y comparte recuerdos íntimos junto al actor

El hermano deJames Van Der Beek, Jared Van Der Beek, se pronunció sobre la muerte del actor con un conmovedor homenaje en el que expresó su profunda tristeza por la muerte de la estrella de Dawson's Creek, quien falleció el miércoles 11 de febrero tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa tres a los 48 años.
Jared, de 47 años, recurrió a Instagram el fin de semana para compartir una colección de recuerdos con su hermano mayor.
Jared Van Der Beek comparte recuerdos íntimos junto a su hermano
Jared Van Der Beek, hermano de James Van Der Beek, abrió el carrusel con una tierna foto de James Van Der Beek apoyándolo en lo que parece ser su graduación universitaria. Sobre la foto escribió: "Te quiero, hermano".
“Existe un vínculo especial entre hermanos y hace dos días, ese vínculo físico se rompió. Ahora sé por qué la gente dice que perder a alguien cercano es una experiencia de angustia”, escribió.
“Hay un sentimiento de devastación y dolor que corre tan profundo en el corazón, no sabía que dolería tanto”, agregó.
Junto al álbum de fotos antiguas de su familia a lo largo de los años, Jared rindió homenaje a James y compartió más detalles de su estrecha conexión: “Él era mi persona, a quien recurría para todo. Lo he admirado desde que nací. Siempre ha estado ahí para mí cuando lo he necesitado”, añadió.
Hermano de James Van Der Beek le dedica un último adiós
Jared Van Der Beek, señaló que encontró consuelo en "leer y ver cómo tocó tantas vidas, no por algo que hizo, sino por quién era":
“Compartió con un corazón abierto y con su alma sabia. Por muy doloroso que sea este profundo dolor, la sanación ya ha comenzado con todas las muestras de amor, oraciones y apoyo. Agradezco sinceramente a todos los que se han tomado el tiempo de comunicarse conmigo, haciéndome saber que están ahí. La comunidad de personas que estuvieron íntimamente involucradas en su fallecimiento fue realmente increíble. Gracias a todos, conocidos y desconocidos, que ayudaron a que su transición fuera lo más hermosa posible”.
Terminó dirigiendo sus últimas palabras a su difunto hermano y diciéndole un último “Te amo”. “James, ya extraño tu presencia física y tus sabias palabras por teléfono. Sin embargo, siento tu presencia con mucha fuerza y sé que seguirás guiándome. Gracias por vivir tu vida conmigo. Te quiero”, finalizó.
Sus seguidores compartieron su apoyo a Jared en la sección de comentarios, incluido el ex coprotagonista de James en Dawson's Creek, Kerr Smith. La muerte de James Van Der Beek fue anunciada a través de un comunicado realizado a través de sus cuentas de redes sociales el miércoles pasado.