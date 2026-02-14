Adios, Hello Kitty; la diseñadora Yuko Yamaguchi se despide del célebre personaje tras más de 40 años

Yuko Yamaguchi, diseñadora de Hello Kitty, dice adiós al icónico personaje

La artista Yuko Yamaguchi ha sido responsable desde 1980 del diseño de Hello Kitty, que oficialmente no es una gata sino una niña de Londres, y ha supervisado su ascenso hasta convertirse en un ícono del fenómeno cultural "kawaii", que toma su nombre del adjetivo "bonito" en japonés.

Yuko Yamaguchi, la diseñadora de Hello Kitty, dice adiós a la compañía Sanrio después de más de 40 años (Frazer Harrison/Getty Images)

Pero ahora Yamaguchi, que a menudo viste al estilo Hello Kitty en público, "pasó la estafeta a la siguiente generación", informó esta semana en su página web Sanrio, la empresa creadora del personaje.

¿Quién es Yugo Yamaguchi, diseñadora de Hello Kitty que dice adiós al personaje?

Durante más de cuatro décadas, el rostro más reconocible del universo kawaii tuvo detrás una misma mano creativa, la de Yuko Yamaguchi.

Diseñadora japonesa formada en la Joshibi University of Art and Design, Yamaguchi ingresó a Sanrio en 1978 y, apenas dos años después, cambió el destino de un personaje de Hello Kitty, que ya existía pero aún no era un fenómeno global.

En 1980 ganó un concurso interno con una ilustración de Kitty tocando el piano. Ese diseño le valió convertirse en la tercera responsable creativa del personaje y, con el tiempo, en su guardiana visual más influyente.

Desde entonces, supervisó su evolución estética durante más de 40 años, ajustando proporciones, expresiones y estilos para mantenerla vigente sin traicionar su esencia.

Bajo su dirección, Hello Kitty dejó de ser únicamente una figura infantil impresa en artículos escolares para convertirse en un emblema transversal y transgeneracional, gracias a colaboraciones con marcas de moda, exposiciones en museos, productos de lujo y una presencia constante en la cultura pop internacional.

Yuko Yamaguchi con Stella McCartney (Alfie Goodrich/Getty Images)

Medios especializados en Japón, Estados Unidos y Europa han documentado cómo Yamaguchi entendió que el personaje debía dialogar con nuevas generaciones sin perder su identidad minimalista y silenciosa.