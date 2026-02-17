Los Beckham celebran en grande los 21 de Cruz en plena tensión con Brooklyn y Nicola Peltz

La ausencia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

El hijo mayor de David y Victoria, Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz estuvieron notablemente ausentes de la celebración. La fiesta de Cruz Beckham se produce en medio de la disputa familiar de los Beckham que ha acaparado titulares.

La disputa familiar empezó cuando Brooklyn Beckham, de 26 años, recurrió a Instagram el lunes 19 de enero para compartir un extenso comunicado sobre su distanciamiento con sus padres. En él, acusó a su familia de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz, de 31.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 03: (L-R) Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham attend the premiere of "Lola" at Regency Bruin Theatre on February 03, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images)

“La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida”, escribió en sus Instagram Stories. “Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia.”

Continuó: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”.