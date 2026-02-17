Los Beckham celebran en grande los 21 de Cruz en plena tensión con Brooklyn y Nicola Peltz

Este pasado lunes 16 de febrero, Victoria compartió en su cuenta de Instagram fotos de la fiesta. El carrusel incluyó fotos de Cruz dándole un beso a su novia Jackie Apostel, una foto de Cruz con sus papás y una foto familiar en la que aparecen las novias de Cruz y Romeo.
Este carrusel fue acompañado del texto “Celebrando a Cruz!! Te queremos muchísmo!!! @cruzbeckham”.
La fiesta también fue el punto de encuentro de dos de las Spice Girls, pues en ella estuvo Emma Bunton, mejor conocida como Baby Spice.
¿Cuál fue la temática de la fiesta de Cruz Beckham?
La temática de la fiesta fueThe Grand Beatles Ball e incluyó la presentación de Cruz Beckham & The Breakers, la banda de que formó el menor de los Beckham con el bajista Dan Ewins, el guitarrista Telmo Seixas y el baterista Dario Scott.
Jackie Apostel, novia de Cruz, también subió un post de la celebración y junto a ella le declaró públicamente su amor.
El carrusel muestra fotos de Cruz cantando en el escenario y de la pareja bailando durante la fiesta.
“Las celebraciones de cumpleaños anticipadas más especiales para nuestra persona favorita. Los amo muchísimo a todos y qué noche increíblemente hermosa tuvimos ❤️😭”, escribió.
La ausencia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
El hijo mayor de David y Victoria, Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz estuvieron notablemente ausentes de la celebración. La fiesta de Cruz Beckham se produce en medio de la disputa familiar de los Beckham que ha acaparado titulares.
La disputa familiar empezó cuando Brooklyn Beckham, de 26 años, recurrió a Instagram el lunes 19 de enero para compartir un extenso comunicado sobre su distanciamiento con sus padres. En él, acusó a su familia de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz, de 31.
“La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida”, escribió en sus Instagram Stories. “Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia.”
Continuó: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”.