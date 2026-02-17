Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Los Beckham celebran en grande los 21 de Cruz en plena tensión con Brooklyn y Nicola Peltz

La familia Beckham celebró por adelantado el cumpleaños de Cruz Beckham, el hijo más jóven de David y Victoria.
mar 17 febrero 2026 11:10 AM
Celebración-cumpleaños-Cruz-Beckham
Publicidad

La fiesta de cumpleaños de Cruz Beckham

Este pasado lunes 16 de febrero, Victoria compartió en su cuenta de Instagram fotos de la fiesta. El carrusel incluyó fotos de Cruz dándole un beso a su novia Jackie Apostel, una foto de Cruz con sus papás y una foto familiar en la que aparecen las novias de Cruz y Romeo.

Cruz-Beckham-Jackie-Apostel
Instagram

Este carrusel fue acompañado del texto “Celebrando a Cruz!! Te queremos muchísmo!!! @cruzbeckham”.

Contenido relacionado

Familia-Beckham-Mensjae-Harper
Harper Beckham manda mensaje de reconciliación en medio de la pelea familiar con su hermano Brooklyn Harper Beckham compartió fotografías con sus hermanos por el Día de San Valentín.

La fiesta también fue el punto de encuentro de dos de las Spice Girls, pues en ella estuvo Emma Bunton, mejor conocida como Baby Spice.

Victoria Beckham y Emma Bunton
Instagram

Publicidad

¿Cuál fue la temática de la fiesta de Cruz Beckham?

La temática de la fiesta fueThe Grand Beatles Ball e incluyó la presentación de Cruz Beckham & The Breakers, la banda de que formó el menor de los Beckham con el bajista Dan Ewins, el guitarrista Telmo Seixas y el baterista Dario Scott.

Jackie Apostel, novia de Cruz, también subió un post de la celebración y junto a ella le declaró públicamente su amor.

El carrusel muestra fotos de Cruz cantando en el escenario y de la pareja bailando durante la fiesta.

“Las celebraciones de cumpleaños anticipadas más especiales para nuestra persona favorita. Los amo muchísimo a todos y qué noche increíblemente hermosa tuvimos ❤️😭”, escribió.

Jackie Apostel y Cruz Beckham
Instagram

Publicidad

La ausencia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

El hijo mayor de David y Victoria, Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz estuvieron notablemente ausentes de la celebración. La fiesta de Cruz Beckham se produce en medio de la disputa familiar de los Beckham que ha acaparado titulares.

La disputa familiar empezó cuando Brooklyn Beckham, de 26 años, recurrió a Instagram el lunes 19 de enero para compartir un extenso comunicado sobre su distanciamiento con sus padres. En él, acusó a su familia de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz, de 31.

Premiere Of "Lola" - Arrivals
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 03: (L-R) Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham attend the premiere of "Lola" at Regency Bruin Theatre on February 03, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images)

“La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida”, escribió en sus Instagram Stories. “Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia.”

Continuó: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”.

(Obligatorio)
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 25: Brooklyn Beckham and Nicola Peltz attend the Balmain Womenswear Spring-Summer 2025 show as part of Paris Fashion Week on September 25, 2024 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain) (Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain)

Tags

Cruz Beckham Victoria Beckham Brooklyn Beckham Romeo Beckham Harper Beckham David Beckham

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad