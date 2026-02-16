Harper Beckham manda mensaje de reconciliación en medio de la pelea familiar con su hermano Brooklyn

Harper Beckham comparte fotografías con sus hermanos por San Valentín

La más pequeña del clan Beckham, Harper, compartió historias en su cuenta de Instagram donde mostró fotografías junto a sus tres hermanos mayores, Brooklyn, Romeo y Cruz, para desearles un feliz Día de San Valentín y recordarles que los quiere mucho.

Harper compartió fotografías con sus hermanos. (Instagram - @victoriabeckham)

Si bien la cuenta de Harper es privada, las fotografías fueron reposteadas por Victoria y Romeo quienes reaccionaron a los mensajes de la Beckham menor. En ambas imágenes se pueden ver a los hermanos hace algunos años en una alberca y en una playa.

Esto sucedió en medio de la tensión por la pelea entre Brooklyn y sus papás. (Instagram - @victoriabeckham)

En la primera historia, Harper añadió una felicitación a sus hermanos: “Feliz día de San Valentín a los mejores hermanos mayores en todo el enorme mundo”; mientras que en la segunda demostró su cariño a ellos: “Los quiero mucho a todos, las palabras no pueden describirlo”. En ambas, Harper etiquetó a sus tres hermanos.

Victoria Bekcham compartió esta historia de Harper. (Instagram - @victoriabeckham)

Como respuesta, Romeo Beckham compartió una de las historias de su hermana y añadió un emoji de infinito. Victoria Beckham hizo lo mismo pero con la otra fotografía compartida por Harper y agregó un emoji de corazón rojo.