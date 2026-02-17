Gordon Ramsey revela cómo está Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn, le pide 'recordar de dónde viene'

Gordon Ramsey habla sobre la paternidad de Victoria y David Beckham

El chef Gordon Ramsey ofreció una entrevista a The Sun para promocionar su nuevo programa en Netflix, Being Gordon Ramsey. En la misma, fue cuestionado sobre si ha apoyado a Victoria y David Beckham durante su distanciamiento de Brooklyn, después de que su hijo mayor publicara una serie de historias en Instagram donde acusó a sus padres de intentar controlar su vida y separarlo de su esposa, Nicola Peltz.

Gordon Ramsey es un amigo muy cercano de David Beckham. (Getty Images)

Gordon Ramsey respondió que ha sido amigo de David y Victoria desde hace casi dos décadas, tiempo en el que ha confirmado que la relación de Brooklyn con sus padres es sólida y ha visto de primera mano lo buenos padres que son. El chef agregó que sabe que el vínculo entre padres e hijo continúa estando ahí.

Gordon cree que Brooklyn volverá a acercarse a David y Victoria. (Getty Images)

Sobre el vínculo de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, Gordon Ramsey declaró que “es difícil cuando entras a esa edad de vida y te unes a otra familia, hay una dinámica diferente y era inevitable que hubiera algún tipo de choque”. A pesar de ello, el chef también mencionó que “la relación entre David y Brooklyn es muy profunda y creo que solo será cuestión de tiempo antes de que Brooklyn se mire bien a sí mismo y entienda qué significan para él”.

Gordon Ramsey conoce a Brooklyn desde que era niño. (Getty Images)

El famoso cocinero añadió con seguridad que la relación entre Brooklyn y sus papás volverá porque “se cuántas veces lo han sacado de la mier**, se cuántas veces han estado completamente a su lado en las buenas y en las malas”. Ramsey también describió a David como un papá increíble que hará que todo vuelva a la normalidad siendo el “tiempo el mejor remedio”.