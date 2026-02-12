La mexicana Regina Martínez logró algo inédito: se convirtió este jueves en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en Juegos Olímpicos.
La médico de profesión, de 33 años, compitió en Milano-Cortina en la prueba femenil de 10 kilómetros estilo libre, enfrentándose a competidoras provenientes de países con décadas de experiencia en el esquí de fondo. Cruzó la meta con un tiempo de 34:05.4, ubicándose en el lugar 108 (el último) de la clasificación general.
Aunque el resultado deportivo quedó lejos del podio, su presencia en la pista representó un momento histórico para México y su actuación fue ovacionada por varias de las líderes de la prueba, incluidas las medallistas.
Publicidad
Quién es Regina Martínez, la doctora mexicana que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno
Originaria de la Ciudad de México y con formación como médica de urgencias, Regina llegó a este deporte por azares del destino y lejos de las montañas nevadas donde nacen las grandes figuras del esquí. Su historia comenzó durante su etapa de estudiante en Minnesota, Estados Unidos: Lo que empezó como una actividad para mantenerse activa durante el invierno terminó por llevarla a unos Juegos Olímpicos.
Su clasificación a Milano-Cortina fue un proceso largo y complejo, pues, sin una infraestructura de deportes invernales en México, Regina tuvo que equilibrar entrenamientos, su trabajo y viajes internacionales para cumplir con los estándares de la disciplina. Sin olvidar que parte de su preparación y competencias fueron financiadas con recursos propios, reto que enfrentan atletas mexicanos que incursionan en disciplinas con poca tradición nacional.
En la prensa, su historia ha sido destacada porque logró el equilibrio entre sus dos pasiones, la medicina y el deporte, ambas demandantes. Como médica de urgencias, está acostumbrada a trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas, habilidades que trasladó a su preparación deportiva. Al respecto, Martínez ha declarado que este deporte se convirtió en una herramienta clave para su bienestar físico y mental durante sus años de formación profesional en el extranjero.
Además de Carrillo y Martínez, otros integrantes de la delegación han generado atención por sus historias y roles en el equipo. Sarah Schleper, esquiadora alpina nacionalizada mexicana, compite por séptima vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno y es una de las atletas con mayor experiencia en la delegación. Su participación es seguida de cerca no solo por su edad, sino también porque comparte competencias con su hijo Lasse Gaxiola, quien hará su debut olímpico en esquí alpino, formando una dupla madre-hijo inédita en la historia del olimpismo invernal mexicano. Al mismo tiempo, Allan Corona también representa al país en esquí de fondo, sumándose a la prueba de resistencia que Regina inauguró para las mujeres mexicanas, y mostrando la expansión del país en varias ramas del deporte invernal.