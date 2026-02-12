Quién es Regina Martínez, la doctora mexicana que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Originaria de la Ciudad de México y con formación como médica de urgencias, Regina llegó a este deporte por azares del destino y lejos de las montañas nevadas donde nacen las grandes figuras del esquí. Su historia comenzó durante su etapa de estudiante en Minnesota, Estados Unidos: Lo que empezó como una actividad para mantenerse activa durante el invierno terminó por llevarla a unos Juegos Olímpicos.

Su clasificación a Milano-Cortina fue un proceso largo y complejo, pues, sin una infraestructura de deportes invernales en México, Regina tuvo que equilibrar entrenamientos, su trabajo y viajes internacionales para cumplir con los estándares de la disciplina. Sin olvidar que parte de su preparación y competencias fueron financiadas con recursos propios, reto que enfrentan atletas mexicanos que incursionan en disciplinas con poca tradición nacional.

Regina Martínez (Getty Images)

En la prensa, su historia ha sido destacada porque logró el equilibrio entre sus dos pasiones, la medicina y el deporte, ambas demandantes. Como médica de urgencias, está acostumbrada a trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas, habilidades que trasladó a su preparación deportiva. Al respecto, Martínez ha declarado que este deporte se convirtió en una herramienta clave para su bienestar físico y mental durante sus años de formación profesional en el extranjero.