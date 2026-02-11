Publicidad

Espectáculos

Bahidorá 2026: estos son los cinco actos que marcarán el festival

Del 13 al 15 de febrero, Bahidorá 2026 reúne una selección ecléctica de artistas internacionales, talentos locales y actos experimentales. Más allá de los headliners, estos cinco shows prometen ser imperdibles.
mié 11 febrero 2026 02:36 PM
actos-imperdibles-bahidora.jpg
Actos imperdibles de Bahidorá (Cortesía.)

El festival Bahidorá se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de la música, el arte y las experiencias diferentes en México.

No es solo un festival: es un lugar donde puedes dejarte llevar por la música, descubrir instalaciones artísticas alucinantes, probar sabores únicos y sumergirte en un ambiente que despierta todos los sentidos.

Cinco actos imperdibles de Bahidorá 2026

Para su edición 2026, Bahidorá viene recargado con un cartel que promete hacer vibrar a todos los asistentes con varios artistas con propuestas frescas, innovadoras y llenas de energía, capaces de sorprender incluso a los festivaleros más experimentados.

Ritmos que mezclan tradición y experimentación, shows que se sienten más como experiencias que como conciertos y momentos que seguro se quedarán grabados en tu memoria.

Te contamos quiénes son algunos de los artistas que no te puedes perder en esta edición de Bahidorá:

Four Tet

El icónico productor británico combina electrónica, samples orgánicos y música experimental en sets que son tan hipnóticos como impredecibles. Su presencia en Sonorama es uno de los momentos más esperados del festival.

Sábado, 23:00, escenario Sonorama

Ricardo Villalobos

Figura clave del minimal techno, Villalobos hará su primer show en México en Bahidorá, llevando su sonido característico de loops hipnóticos y ritmos orgánicos al escenario de El Cubo.

Domingo, 03:00, escenario El Cubo

Kings of Convenience

El dueto noruego ofrecerá un contraste cálido y acústico con su folk minimalista, demostrando la amplitud del festival más allá de la electrónica.

Sábado, 14:30, escenario Sonorama

HVOB (The Silver Cage)

Este proyecto austriaco presenta un show audiovisual especial donde la música y la imagen se entrelazan para crear una experiencia sensorial envolvente y poderosa.

Sábado, 19:50, escenario Sonorama

Ela Minus

La artista colombiana fusiona electrónica con una estética DIY única, construyendo sets en vivo con sintetizadores y drum machines que desbordan energía y personalidad.

Además de estos, Bahidorá 2026 incluye nombres como The Blessed Madonna, BB Trickz, DJ Seinfeld, Paloma Morphy, Sonido La Changa, Crudo Means Raw, Rosas, Ruzzi y muchos otros que amplían el abanico sonoro del festival.

