Bahidorá 2026: estos son los cinco actos que marcarán el festival

Cinco actos imperdibles de Bahidorá 2026
Para su edición 2026, Bahidorá viene recargado con un cartel que promete hacer vibrar a todos los asistentes con varios artistas con propuestas frescas, innovadoras y llenas de energía, capaces de sorprender incluso a los festivaleros más experimentados.
Ritmos que mezclan tradición y experimentación, shows que se sienten más como experiencias que como conciertos y momentos que seguro se quedarán grabados en tu memoria.
Te contamos quiénes son algunos de los artistas que no te puedes perder en esta edición de Bahidorá:
Four Tet
El icónico productor británico combina electrónica, samples orgánicos y música experimental en sets que son tan hipnóticos como impredecibles. Su presencia en Sonorama es uno de los momentos más esperados del festival.
Sábado, 23:00, escenario Sonorama
Ricardo Villalobos
Figura clave del minimal techno, Villalobos hará su primer show en México en Bahidorá, llevando su sonido característico de loops hipnóticos y ritmos orgánicos al escenario de El Cubo.
Domingo, 03:00, escenario El Cubo
Kings of Convenience
El dueto noruego ofrecerá un contraste cálido y acústico con su folk minimalista, demostrando la amplitud del festival más allá de la electrónica.
Sábado, 14:30, escenario Sonorama
HVOB (The Silver Cage)
Este proyecto austriaco presenta un show audiovisual especial donde la música y la imagen se entrelazan para crear una experiencia sensorial envolvente y poderosa.
Sábado, 19:50, escenario Sonorama