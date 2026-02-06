Todos los precios para Bahidorá 2026: ¿qué acceso elegir según tu plan?

Accesos generales de Bahidorá 2026

Los accesos generales son ideales para quienes quieren recorrer el festival a su ritmo, disfrutar de la música, el entorno natural de Las Estacas y todas las actividades sin extras premium.

Es importante mencionar que todos los boletos incluyen la compensación de huella de carbono, considerando la naturaleza del festival y no incluyen hospedaje.

Full Weekend General

3 días: viernes, sábado y domingo

$3,390

Ideal si no quieres perderte ningún día del festival.

Half Weekend General

2 días: sábado y domingo

$2,690

Perfecto para quienes llegan directo al corazón del fin de semana.

Oasis Banamex Bahidorá

Para quienes buscan una experiencia más cómoda, con zonas de descanso y servicios exclusivos, Oasis Banamex ofrece beneficios adicionales dentro del festival.

Full Weekend Oasis Banamex

3 días: viernes, sábado y domingo

$6,890

Incluye acceso a Backstage Oasis Banamex en Sonorama, El Cubo y La Estación, con sombra, baños confort, acceso al restaurante Las Estacas y fila preferencial para ingresar.

Half Weekend Oasis Banamex

2 días: sábado y domingo

$6,190

Mismos beneficios, pero válido únicamente para el fin de semana.

Oasis Banamex Upgrade

Complemento individual

$3,500

Ideal si ya tienes acceso general y quieres sumar la experiencia Oasis.

Day Pass: Bahidorá por un solo día

Si solo puedes asistir un día, los Day Pass permiten vivir el festival sin hospedaje y con horarios específicos.

Viernes (16:00 a 00:00 hrs)

$1,099

Sábado (11:00 a 00:00 hrs)

$2,290

Domingo (11:00 a 20:00 hrs)

$1,490

No permiten hospedaje y la permanencia en Las Estacas concluye al terminar las actividades del día.

Paquetes grupales

Bahidorá también ofrece promociones para quienes asisten en grupo:

Promoción 5x4

Compra 4 boletos y el quinto es gratis.

Aplica en Full Weekend, Half Weekend y sus versiones Oasis Banamex.

El paquete Team Camp se encuentra agotado.