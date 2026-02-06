Publicidad

Todos los precios para Bahidorá 2026: ¿qué acceso elegir según tu plan?

Bahidorá 2026 cuenta con opciones que van desde accesos por día hasta experiencias premium, camping y transporte, pensadas para que cada asistente elija cómo vivir el festival según su ritmo.
vie 06 febrero 2026 11:43 AM
Bahidorá-2026
Bahidorá tiene una lista de precios y opciones que permiten adaptarse a diferentes presupuestos o tipo de experiencias que los asistentes busquen. (Instagram/@bahidora)

Bahidorá 2026 ya tiene definidos sus precios y tipos de acceso en etapa 2, y si estás planeando tu experiencia ideal, ya sea ir todo el fin de semana, solo un día o vivirlo con comodidades extra, aquí te dejamos una guía completa con todas las opciones y lo que incluye cada una.

Accesos generales de Bahidorá 2026

Los accesos generales son ideales para quienes quieren recorrer el festival a su ritmo, disfrutar de la música, el entorno natural de Las Estacas y todas las actividades sin extras premium.
Es importante mencionar que todos los boletos incluyen la compensación de huella de carbono, considerando la naturaleza del festival y no incluyen hospedaje.

Full Weekend General

3 días: viernes, sábado y domingo
$3,390
Ideal si no quieres perderte ningún día del festival.

Half Weekend General

2 días: sábado y domingo
$2,690
Perfecto para quienes llegan directo al corazón del fin de semana.

Oasis Banamex Bahidorá

Para quienes buscan una experiencia más cómoda, con zonas de descanso y servicios exclusivos, Oasis Banamex ofrece beneficios adicionales dentro del festival.

Full Weekend Oasis Banamex

3 días: viernes, sábado y domingo
$6,890
Incluye acceso a Backstage Oasis Banamex en Sonorama, El Cubo y La Estación, con sombra, baños confort, acceso al restaurante Las Estacas y fila preferencial para ingresar.

Half Weekend Oasis Banamex

2 días: sábado y domingo
$6,190
Mismos beneficios, pero válido únicamente para el fin de semana.

Oasis Banamex Upgrade

Complemento individual
$3,500
Ideal si ya tienes acceso general y quieres sumar la experiencia Oasis.

Bahidorá-Sonorama
Oasis Banamex es una experiencia ideal para los que quieren vivir el festival más cómodos. (Instagram/@bahidora)

Day Pass: Bahidorá por un solo día

Si solo puedes asistir un día, los Day Pass permiten vivir el festival sin hospedaje y con horarios específicos.

Viernes (16:00 a 00:00 hrs)
$1,099

Sábado (11:00 a 00:00 hrs)
$2,290

Domingo (11:00 a 20:00 hrs)
$1,490

No permiten hospedaje y la permanencia en Las Estacas concluye al terminar las actividades del día.

Paquetes grupales

Bahidorá también ofrece promociones para quienes asisten en grupo:

Promoción 5x4
Compra 4 boletos y el quinto es gratis.
Aplica en Full Weekend, Half Weekend y sus versiones Oasis Banamex.
El paquete Team Camp se encuentra agotado.

Hospedaje en Bahidorá

Aunque los glampings y hoteles ya están agotados, aún puedes acampar dentro del festival.

Camp Zafiro – Camping Premium

$2,190
Camping premium dentro de Las Estacas
Regaderas, baños y vestidores fijos
Alberca exclusiva
No incluye casa de campaña ni boleto general.

Camp A – Camping Comfort

$1,190
Zona de camping
Regaderas mejoradas
Baños premium y fogata

El Camp Ónix está agotado.

Camping-Bahidorá
El camping es una opción que permite conectar aún más con la esencia del festival. (Instagram/@bahidora)

Transporte desde CDMX

Autobús redondo CDMX – Bahidorá – CDMX

$990
Salidas viernes, sábado con múltiples horarios de regreso hasta el lunes.

Estacionamiento

Auto general (1 día): $500
Auto preferencial (1 día): $600
Auto general camping (fin de semana sin reingreso): $700
Moto (1 día): $200
Autobús o van (1 día): $700

Experiencias extra

Flow Sound Bath

$333
Sesión meditativa flotando sobre el río (60 min).
Cupo: 30 lugares por sesión
Disponible sábado y domingo.

Temazcal

$990
Ritual ancestral de purificación (50 min).
Cupo: 5 a 18 personas por horario.
Disponible sábado y domingo

Masaje relajante

$990
Cuello, cabeza y espalda (30 min).
Cupo: 1 a 2 personas por horario.
Disponible sábado

Comidas

En esta edición, Bahidorá contará con más de 30 opciones gastronómicas durante tres días: desde burritos mañaneros y pizza napolitana hasta menús vegetarianos, cervezas artesanales y opciones refrescantes para el calor. Los precios dependen de cada restaurante.

Menú-Bahidorá
Estas son las opciones gastronómicas con las que cuenta el festival. (Instagram/@bahidora)

Bahidorá 2026 ofrece opciones para todo tipo de asistentes: desde quienes buscan vivirlo intensamente los tres días, hasta quienes prefieren comodidad, experiencias de bienestar o ir solo por una jornada. Con los precios ya definidos, elegir el acceso ideal depende de cómo quieras vivir el festival.

