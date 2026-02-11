Bad Bunny explica el significado detrás del número “64” en su look del Super Bowl

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, tomó por sorpresa a muchos espectadores con un look completamente en tonos crema, a cargo de Zara, acompañado de una camiseta con su apellido Ocasio y el número “64” en la espalda. Sin embargo, detrás de ese detalle hay una historia con muchos recuerdos familiares.

Según explicó Bad Bunny a The Cut, ese número no hace referencia a ningún logro profesional ni a símbolos externos, sino que es un tributo a su difunto tío, conocido cariñosamente como “Tío Cutito”, nacido en 1964.

Bad Bunny (Getty Images)

Fue él quien le despertó al cantante el amor por el fútbol americano y por los San Francisco 49ers, el equipo cuya casa fue justamente el estadio donde se presentó.

"Todo lo que sé de la NFL es gracias a él”, dijo Bad Bunny, recordando cómo su tío, hermano de su mamá, emigró a Estados Unidos siendo joven y siempre volvía a Puerto Rico durante la postemporada para ver los partidos junto a su familia.

Bad Bunny (Getty Images)

Su fallecimiento, hace dos años, dejó un anhelo que no pudo cumplir: poder llevarlo a un Super Bowl. "Siempre soñé con llevar a mi tío a un Super Bowl, y no pude. Se fue inesperadamente, sin avisar. Así que durante mi espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, decidí tenerlo en mi camiseta", agregó.

"Le dediqué mi actuación antes de que comenzara. Estoy seguro de que la vio, estuvo presente y se sintió orgulloso de su sobrino", compartió.

