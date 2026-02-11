Publicidad

Espectáculos

Angelina Jolie explica por qué ama las cicatrices de su doble masectomía

Angelina Jolie recordó su decisión de someterse a una doble mastectomía preventiva tras saber que portaba el gen BRCA1. Hoy asegura que sus cicatrices simbolizan vida y más tiempo junto a sus hijos.
mié 11 febrero 2026 09:24 AM
angelina-jolie-doble-masectomia.jpg
Angelina Jolie (Getty Images)

A más de trece años de haber tomado una de las decisiones médicas más difíciles de su vida, Angelina Jolie reflexionó sobre las cicatrices que le dejó la doble mastectomía a la que se sometió en 2013.

Para la actriz y activista, esas marcas representan mucho más que una huella física: son el símbolo de una elección por su salud y por su familia.

Durante una entrevista concedida a la emisora francesa France Inter en plena gira promocional de la película Couture, Angelina Jolie confesó que no se siente atraída por “la idea de una vida perfecta sin cicatrices”, sino que valora profundamente lo que estas historias visibles y profundas representan.

angelina-jolie
Angelina Jolie (Getty Images)

“Mis cicatrices son una elección que tomé para quedarme el mayor tiempo posible junto a mis hijos. Amo mis cicatrices por eso, y estoy agradecida por haber podido actuar de forma proactiva respecto a mi salud”, explicó la actriz, de 50 años.

La decisión de someterse a la cirugía preventiva fue impulsada por un dato médico determinante: Jolie descubrió que era portadora de una mutación del gen BRCA1, que incrementaba drásticamente sus posibilidades de desarrollar cáncer de mama y ovario, como le ocurrió a su madre, Marcheline Bertrand, quien falleció en 2007 tras la enfermedad.

“Perdí a mi madre cuando era joven y ahora mis hijos crecen sin poder contar con una abuela”, recordó.

La filosofía de vida de Angelina jolie

Lejos de hablar de las cicatrices desde una perspectiva física, la actriz las vinculó con su filosofía de vida.

“Siempre he estado más interesada en las cicatrices y la historia vital que estas representan en las personas”, dijo.

“Si llegas al final de tu vida y no has cometido errores, no has provocado líos, no tienes cicatrices, entonces no has vivido lo suficiente”, agregó.

Angelina Jolie
Angelina Jolie (Getty Images)

Este sobre su salud y vida personal ha acompañado a Jolie desde que, en 2013, compartió por primera vez su decisión en un artículo de opinión en The New York Times, titulado “My Medical Choice”, que buscaba visibilizar la importancia de la detección y la toma de decisiones informadas en torno al cáncer.

Por otra parte, esta conversación sobre sus cicatrices también se entrelaza con su vida profesional: Couture, la película que presenta actualmente en Europa, incluye elementos que recuerdan experiencias personales de la actriz, abordando temas de enfermedad, resiliencia y la complejidad emocional de enfrentar diagnósticos complicados.

