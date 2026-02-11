Angelina Jolie explica por qué ama las cicatrices de su doble masectomía

Durante una entrevista concedida a la emisora francesa France Inter en plena gira promocional de la película Couture, Angelina Jolie confesó que no se siente atraída por “la idea de una vida perfecta sin cicatrices”, sino que valora profundamente lo que estas historias visibles y profundas representan.

Angelina Jolie (Getty Images)

“Mis cicatrices son una elección que tomé para quedarme el mayor tiempo posible junto a mis hijos. Amo mis cicatrices por eso, y estoy agradecida por haber podido actuar de forma proactiva respecto a mi salud”, explicó la actriz, de 50 años.

La decisión de someterse a la cirugía preventiva fue impulsada por un dato médico determinante: Jolie descubrió que era portadora de una mutación del gen BRCA1, que incrementaba drásticamente sus posibilidades de desarrollar cáncer de mama y ovario, como le ocurrió a su madre, Marcheline Bertrand, quien falleció en 2007 tras la enfermedad.

“Perdí a mi madre cuando era joven y ahora mis hijos crecen sin poder contar con una abuela”, recordó.