Nick Jonas revela las complicaciones que su hija Maltie Marie enfrentó al nacer: 'Tuvieron que resucitarla'

Nick Jonas narra el complicado nacimiento de Maltie Marie

En 2021 y después de casi tres años de matrimonio, Nick Jonas y Priyanka Chopra decidieron tener una hija a través de una gestación subrogada. Se esperaba que Maltie naciera en abril de 2022, sin embargo, debido a complicaciones médicas, fue prematura y nació el 15 de enero de ese mismo año.

A través del podcast On Purpose de Jay Shetty, Nick Jonas contó que inesperadamente “recibimos una llamada de que sería antes”, por lo que se dirigieron al hospital. La niña nació prematura, pesó 1 libra y 11 onzas, que equivale a 765gr “y estaba morada básicamente”.

Hasta el momento, Nick y Priyanka solo tienen una hija. (Instagram - @priyankachopra)

El intérprete de Levels se refirió a los doctores de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que atendieron a su hija como ángeles y contó que “tuvieron que resucitarla en ese momento y se hicieron cargo de ella muy rápido, la intubaron y lo demás”.

Ni Nick Jonas, ni Priyanka Chopra habían hablado sobre este episodio de sus vidas. (Instagram - @priyankachopra)

Maltie Marie nació en época de Covid-19, razón por la que únicamente Nick Jonas y Priyanka Chopra podían estar en el hospital cuidando a la bebé: “Básicamente tomamos turnos de 12 horas en el hospital”. Para Nick, el cuidar a su hija durante ese momento fue algo muy difícil: “Era consolador y aterrador estar ahí todos los días y ver a otras familias pasando por situaciones similares”.

Nick Jonas y Priyanka Chopra se turnaban para cuidar a su hija en el hospital. (Getty Images)

Maltie Marie logró recuperarse con el tiempo tal como narró Nick Jonas: “Ella peleó todos los días durante tres meses y medio y empezó a ganar peso lentamente. Después de 6 transfusiones de sangre ella estaba mejor y pudimos llevarla a casa”.

Recién este año, la familia Jonas Chopra viajó para celebrar el cumpleaños de Maltie Marie. (Instagram - @priyankachopra)

“Siento que ella sabe cómo llegó al mundo, cómo fue ese primer episodio de su vida, así que cada día es un regalo y en realidad lo puedes percibir en ella, en cómo se comporta y cómo todo es tan emocionante para ella”, así Nick Jonas describe que su hija está agradecida por haber sobrevivido.