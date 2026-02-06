Aclaran situación legal de Raúl Rocha Cantú: no tiene orden de aprehensión ni es testigo protegido

Raúl Rocha Cantú no tiene orden de aprehensión

De acuerdo con la información difundida por Carlos Loret de Mola, el 15 de noviembre del año pasado se emitió una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presuntos delitos que se investigaban, sin que hasta ahora se haya comprobado responsabilidad alguna.

El periodista también informó que, cuatro días después, el 19 de noviembre, el empresario acordó incorporarse al programa de testigos colaboradores de la FGR como testigo protegido. Hasta el momento, ninguna de estas acusaciones ha derivado en una acusación formal.

No obstante, de acuerdo con un Memorándum Legal Ejecutivo, fechado el 27 de enero de 2026, que fue compartido a este medio por la defensa legal de Rocha Cantú, actualmente no existe una orden de aprehensión vigente en contra del empresario regiomontano.

La documentación también acredita que su situación se encuentra amparada por una suspensión judicial definitiva, concedida el 26 de diciembre de 2025 dentro del juicio de amparo 1231/2025, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León.

Raúl Rocha Cantú. (Getty Images)

Dicha resolución judicial impide legalmente cualquier acto que implique su detención, persecución penal o su presentación como imputado activo, mientras el fondo del asunto se resuelve.